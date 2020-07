Nadační fond dr. Dagmar Lieblové (NFDL) letos opět zpřístupní synagogu v Čáslavi. Slavnostní zahájení se uskuteční v neděli 5. července ve 14 hodin.Veřejnost si tak již druhým rokem bude moci prohlédnout jedinečnou stavbu maurské secese architekta Wilhelma Stiassniho postavenou koncem 19. století. Prohlídky budou umožněny již od pátku 3. července.

Zdroj: Deník

Prohlídky budou možné pouze v návštěvní dny, jejichž počet bude ale letos navýšen na 20 dnů. Otevírací doba zůstává stejná, a to od 9,30 do 16 hodin. V synagoze bude opět k vidění výstava Dějiny Židů v Čáslavi. Návštěvníkům na dvanácti panelech přiblíží historii a osudy místní židovské komunity a také příběh samotné synagogy. Zároveň výstava představuje významné osobnosti, které z místní židovské komunity pocházely nebo k ní měly úzkou vazbu. Dobrovolné vstupné bude použito na plánovanou rekonstrukci synagogy.

“Rád bych návštěvníky pozval na slavnostní zahájení sezóny 2020 v synagoze v Čáslavi, které proběhne v neděli 5. července ve 14 hodin. Také bych chtěl upozornit na řadu zajímavých akcí, ke kterým jsme se letos rozhodli opět připojit. Bude to například Den Židovských památek, který se koná 9. srpna. Cílem akce je zpřístupnit a zviditelnit několik desítek památek, synagog a hřbitovů v regionech po celé České republice. V loňském roce jsme měli během tohoto dne v synagoze přes 200 návštěvníků. Dále Dny evropského kulturního dědictví ve dnech 19. a 20. září. Zde je kladen důraz na posílení historického povědomí v souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví. I tato akce měla v loňském roce velký ohlas a synagogu navštívilo přes 150 návštěvníků,” uvedl Martin Liebl, zakladatel a ředitel správní rady NFDL.

Další víkendové pozvánky

Pořádají mimořádnou prvorepublikovou prohlídku

Pravidelné prohlídky Kutné Hory obzvláštní jedna mimořádná, prvorepubliková. A to v pátek 3. července v osmnáct hodin. Město se na chvíli vrátí do dob elegantních klobouků, gentlemanů, džezu a swingu. Pan továrník v dobovém kostýmu účastníky seznámí s tím, jak se tu žilo a podnikalo za První republiky, poví o slavných kutnohorských firmách, vilách a jejich majitelích. Součástí procházky je i ochutnávka kutnohorské čokolády Lidka, která za První republiky patřila k nejlepším na světě. Kapacita je omezena, místa je nutné si předem rezervovat. Cena je 300 korun na osobu. Startuje se od chrámu sv. Barbory.

Nahlédnou do empírových kulis

Mnoho povyku pro divadlo jsou noční prohlídky na Kačině, které se konají o letních sobotách vždy od 19. a 21. hodiny. První se uskuteční 4. července. Bude ji tvořit sedmero zábavných zastavení v zámeckých prostorách, kde mladý hrabě Chotek nacvičuje s personálem i vlastní rodinou krátkou komédii inspirovanou Paridovým soudem, kterou všichni nakonec sehrají před zraky diváků v zámeckém divadle. Kolik milostných avantýr se podařilo najít v knihovně na hromovládného Dia, kdo z kuchyně se stane jednookým Kyklopem a co je vlastně opravdovým pokladem zámku Kačina? Vstupné je 150 korun.

V tuto sobotu to máte zdarma

Galerie Felixe Jeneweina Kutná Hora připravila výstavu Felix Jenewein 1857 - 1905, studie a definitivy. Expozice bude otevřena od 1. července do 19. srpna v době od 9 do 12 a 12.30 až 17 hodin. Každou první sobotu v měsíci je vstup pro veřejnost zdarma. Tato kulturní akce se koná pod záštitou starosty města Kutné Hory a za finanční podpory ministerstva kultury České republiky. Stálou expozicí Jeneweinova díla ale i neustálou výstavnou činností a rozšiřováním sbírek chce galerie přispívat k udržení kreditu Kutné Hory, získaného zapsáním města na listinu Světového kulturního a přírodního dědictví Unesco v roce 1995.