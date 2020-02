Název akce Kapela Universum zahraje na plese i k Mezinárodnímu dni žen

KDY: 7. února 20:00

KDE: Močovice, společenský dům

ZA KOLIK: 100 korun

Kapela Universum zavítá v pátek 7. února na ples místních dobrovolných hasičů v Močovicích, aby to od dvacáté hodiny pořádné roztočila. Stejná kapela se o měsíc nato, na Mezinárodní den žen 14. března do Močovic znovu vrátí, aby přispěla k oslavě dne ženského pohlaví.

Název akce Zemědělka pořádá maturitní ples

KDY: 7. února od 19 hodiny

KDE: Kutná Hora, kulturní dům

ZA KOLIK: 200/180 korun



Maturitní ples Střední zemědělské školy Čáslav tříd 4.A a 4.B. Akce se koná v pátek 7. února od 19 hodin v Kulturním domě Lorec v Kutné Hoře. K poslechu a tanci hraje skupina Peklo. Vstupné je pro ty, co to chtějí protancovat a nepotřebují sedět 180 korun, ti, co si chtějí zajistit místa, zaplatí 200 korun.

Název akce Divadlo Bolka Polívky vystoupí s hrou Horská dráha

KDY: 7. února 19:00

KDE: Kutná Hora, Městské Tylovo divadlo

ZA KOLIK: 420/385/260 korun



Horská dráha je hra, se kterou 7. února od 19 hodiny v Tylově divadle Kutná Hora vystoupí Divadlo Bolka Polívky. Když si starší zkušený lev salónů přivede do svého luxusního bytu mladší atraktivní dámu, je jasné, že to nebude pro nikoho nudný večer. Naopak oba hráči rozjíždějí přehlídku šarmu a osobního kouzla, které se přelévá z jedné strany na druhou, až si připadáme doslova jako na horské dráze. A stejně, jako musí po každém stoupání přijít prudký sešup, tak se díky nečekaným zvratům náhle proměňuje také situace mezi hostitelem a jeho hostem. Jízda na horské dráze je zkrátka nevyzpytatelným, ale silným zážitkem pro všechny zúčastněné.

Název akce V Čáslavi připravují dětský karneval

KDY: 8. února 14:00

KDE: Čáslav Sokolovna

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Pro děti bude v sobotu 8. února připraveno představení Loutkového divadla Sokola, pražského divadla Kašpárek, opičí dráha, nejrůznější hry a také fotokoutek. Organizátoři karnevalu doporučují sportovní obuv a masku, která dětem nebude bránit v pohybu. Chybět totiž podle nich nebude ani hudba a tancování.

Název akce V galerii pořádají vernisáže dvou výstav

KDY: 8. února 16:00

KDE: Kutná Hora, galerie

ZA KOLIK: zdarma

Galerie středočeského kraje připravila na 8. února vernisáže dvou výstav: Jaroslava Severová - Nejisté skutečnosti a Srdce velkoměsta II. Vernisáži bude předcházet křest katalogu 80´ svoboda a komentovaná prohlídka s kurátory a umělci. Sobotní program zakončí audiovizuální performance studentů z Karlsruhe. Lektorské oddělení připravilo v čase od 13 do 15 hodin mezigenerační program k dílu Olbrama Zoubka

Název akce Sněhová královna ožije v Tylově divadle

KDY: 9. února 15:00

KDE: Kutná Hora, Tylovo divadlo

ZA KOLIK: 60 korun



Městské Tylovo divadlo připravilo na neděli 9. února dětský muzikál Sněhová královna na motivy pohádky H. Ch. Andersena v úpravě Miroslava Krále. Hudební pohádka bude plná světelných efektů, zajímavých choreografií, písní, výpravných kostýmů a také moderní projekcí na plátně.