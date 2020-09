Dechová hudba Věnovanka z Čáslavi připravila pro svoje příznivce na neděli 20. září od 16 hodin v Dusíkově divadle třetí ročník Festivalu dechových hudeb. V živém vystoupení se představí dechové kapely Moravští muzikanti z Rudy nad Moravou, Leškovanka z Leškovic /HB/ a domácí Věnovanka.

Představení kapel



Leškovanka, to je parta nadšených muzikantů z malé vesničky na Vysočině pod vedením kapelníka Karla Hrocha a uměleckého vedoucího Pavla Málka. V současné době má kapela 13 členů, 11 muzikantů a 2 zpěváky.



Moravští muzikanti patří vzhledem k roku vzniku 2007 k nejmladším hudebním tělesům na severní Moravě. Sídlem této kapely je malá vesnička na Šumpersku – Ruda nad Moravou. Kapelníkem a zakladatelem je Stanislav Bartošek.



Domácí kapela Věnovanka sdružuje muzikanty z Čáslavi a blízkého okolí. Hraje klasickou českou a moravskou dechovku pod vedením kapelníka Václava Musílka.

Další víkendové pozvánky

Myslivci pořádají výstavu psů

Okresní myslivecký spolek Kutná Hora ČMMJ pořádá v neděli 20. září od 8 hodin v zámeckém parku na Kačině Oblastní výstavu psů pro všechny plemena zapsaná v plemenné knize ČMKU. Akce je spojena s Klubovou speciální výstavou se zadáním titulu „Klubový vítěz“ klubu chovatelů polských ovčáků se sídlem v Praze. Dále je to Klubová výstava se zadáním titulu „Klubový vítěz“ Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů ČR, Klubová výstava bez zadání titulu „Klubový vítěz“ klubu chovatelů anglického mastifa a další. Součástí je také Výstava mysliveckých trofejí Kutná Hora.

Podzimní sezonu zahájí galerie třemi výstavami

The great oxidation event je výstava autorky Johany Střížkové. Galerie Středočeského kraje Kutná Hora bude hostit tento projekt od 20. září do 29. listopadu. V Projectroomu představí svůj konceptuální projekt složený ze zkumavkových objektů, velkoformátových fotografických tisků atakovaných řasovým roztokem a videoprojekce, dokreslující tematické propojování vědeckého výzkumu z oblasti mikrobiologie a algologie a umělecké instalace i multimediální simulace. Zájemci mohou expozici zhlédnout každý den kromě pondělí od desáté do osmnácté hodiny. Touto expozicí zahájí galerie podzimní výstavní sezonu spolu s dalšími dvěma výstavami.

Tradiční Čáslavské slavnosti přicházejí

Opět se blíží Čáslavské slavnosti, tentokrát v termínu 19. září od 13 hodin tradičně na Náměstí Jana Žižky z Trocnova. Hudební program tvoří Ondřej Havelka and his Melody Makers, Yo Yo band, Lazy Brass, dále Základní umělecká škola Band, Vesna, Lokomotiva Planet a další. Od 13 hodin si mohou zájemci prohlídnout vyhlídkovou věž na kostele sv. Petra a Pavla i Městské muzeum Čáslav. Součástí je také gastrofestival, tradiční jarmark, farmářské trhy i dětský koutek.