Komentovaná prohlídka výstavy Velké koupání v Galerii Středočeského kraje Kutná Hora bude na programu v sobotu 15. srvna od šestnácté hodiny. Výstavou provede účastníky autor Vojtěch Horálek a kurátorka výstavy Veronika Marešová.

Zdroj: Deník

Předcházet jí bude ve čtrnáct hodin Letní komentovaná prohlídka jezuitskou kolejí, kterou povede knihovník GASK Petr Adámek a restaurátor Martin Kulhánek. V 15 hodin pak bude následovat prezentace o rekonstrukci jezuitské koleje během let 2004–2009 a o jejím „znovuzrození“ jako muzea umění. Příběh o navrácení jezuitské koleje kulturnímu životu představí kurátor Richard Drury a Ivan Neumann, který jako tehdejší ředitel galerie vedl náročnou rekonstrukci koleje a celého areálu.

Další víkendové pozvánky

Na posvícení doslaví dvě výročí

Až dvě výročí oslaví Tělovýchovná jednota Sokol Kaňk v sobotu 15. srpna od 14 hodin. A to 110 let Tělovýchovné jednoty a 100 let fotbalu. Na Kaňkovském posvícení na hřišti se utkají TJ Sokol Kaňk a Bohemias Praha. Po předzápase A týmu v 15 hodin to rozehrají v 17 hodin Stará garda Sokola Kaňk versus Bohemians Praha. Na malé návštěvníky čeká bohatý program, po celý den a večer bude hrát živá hudba a samozřejmostí je možnost občerstvení. Celodenní vstupné je 120 korun. Kdo přijde po dvacáté hodině, bude platit jen 50 korun a děti to mají zdarma. Oslavenci také zasadí památeční lípu.

Vystoupí mistr humoru a slova

Opičí král, mistr humoru a slova, lyrik, básník a milovník drzého rapu – to je MC Gey, který vystoupí v pátek 14. srpna od 21 hodiny v Baru 22 v Kutné Hoře. Jakub Rafael, vystupující pod pseudonymem MC Gey, je český rapper, básník, ilustrátor a spisovatel který je nejvíce znám pro své působení ve skupinách Actionday Crew a Ty Nikdy. Roku 2010 vydal své první album – Turbulence negativních dobrot, rok nato vytvořil společně s DJ Fattem album nazvané Imaginarium naprosto běžných podivností. Jeho texty se nevyhýbají tabuizovaným společenským tématům a narážkám na hiphopovou subkulturu.

V Kutné Hoře bude Casting na lásku

Casting na lásku je romantická komedie, kterou kutnohorské kino uvede v pátek 14. srpna od 19 hodin. Ústřední postavou je neúspěšná herečka Stela Nebeská, která s blížící se čtyřicítkou zjišťuje, že velkou díru do světa už asi neudělá. Ztrácí angažmá v divadle, kde stejně hrála jen nevýznamné role. Po kariérním neúspěchu přichází i osobní – manžel jí začne podvádět. S porážkou od života se ale Stela nemíní smířit a rozhodně se nevzdá bez boje. Zahájí tedy velkolepý konkurz na novou lásku. Začne se seznamovat, ale vypadá to, že z toho nebude nic. Najde nakonec Stela toho pravého? V hlavní roli se představí Tereza Petrášková. Vstupné je 120 korun.