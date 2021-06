Noc kostelů (nejenom) v Kutné hoře

KDY: 28. května

KDE: Kostel sv. Jana Nepomuckého, Kutná Hora

ZA KOLIK: Zdarma

Program:

19:00 - 20:00 Malý komorní koncert Zbyňky Šolcové a harfy

19:00 - 22:00 Fotogarfická výstava sochařských památek na světce, kterému je zasvěcen kostel v Kutné Hoře

21:00 - 22:00 Malý komorní koncert Zbyňky Šolcové a harfy

Kostel sv. Jana Nepomuckého se nachází severním směrem od Chrámu Svaté Barbory, u Rejskova náměstí v Kutné Hoře. Budova tohoto kostela je v mnohém netypická pro to, co návštěvník Kutné Hory čeká od zdejší architektury. Projekt zpracoval F. M. Kaňka v letech 1734-1754 a s výslednou podobou pak nepomáhal nikdo méně slavný než K. I. Dientzenhofer. Vzniklo dílo mimořádně hodnotné a konsistentní jak ve své části architektonické, tak i ve výzdobném programu, z něhož je třeba připomenout především nástropní malbu ztvárňující legendu o sv. Janu Nepomuckém od J. Riedlemayera a F. X. Palka. Průčelí budovy zdobí sochy sv. Vojtěcha a sv. Prokopa umístěné v postraních nikách.

Vyzkoušejte si hry, při kterých se kdysi bavila šlechta

KDY: 29. května

KDE: Svatý Mikuláš, zámek Kačina

ZA KOLIK: Zdarma



Ke květnovému otevření turistické sezóny připravil zámek Kačina ve Svatém Mikuláši pro návštěvníky den plný dobových her a zábavy. V sobotu 29. května od 10 do 17 hodin si budete moci vyzkoušet hry, při kterých se kdysi bavila šlechta i chudý lid. Historické i novodobé sportovní aktivity jako pétanque, kuželky, tlučení špačků, pohánění obruče a káči nebo cvrnkání kuliček se s oblibou provozovaly už za dob stavitele zámku Jana Rudolfa Chotka. Zájemci o novější sportovní aktivity si mohou zkusit například discgolf nebo slackline. Na své si přijdou i nejmenší návštěvníci parku. Bude pro ně přichystáno chytání rybek, historický tenis, malování na speciální fólii či nové zámecké vozíky pro jízdu parkem. Naučná stezka Ze života hmyzu bude také přístupná. Netradiční procházka se bude konat za podmínek dle platných nařízení vlády České republiky.

Ivan Trojan je Šarlatán

KDY: 29. května, 20:30

KDE: MojeKinoLive.cz

ZA KOLIK: 100 Kč

Program online kina Moje kino Live nabídne české životopisné drama Šarlatán natočené v režii Agnieszky Holland. Film nabídne pohled do života Jana Mikoláška, jehož si zahrál Ivan Trojan, výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Na Mikoláška se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým.

Tajemství pohádek se odkryjí na přednášce

KDY: 30. května, 19:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 230 Kč



Přednáška Martina Skály přiblíží jazyk a výchovný potenciál pohádek optikou hlubinné psychologie. Lektor je psycholog s dlouholetými zkušenostmi s prací s mimořádnými stavy vědomí a jejich symbolickým vyjádřením v mezilidských vztazích, v duši člověka, umění, kultuře a společnosti. Je autorem technicky symbolických konstelací, členem odborné rady České společnosti pro analytickou psychologii, zakládajícím předsedou Českého institutu pro analytickou psychologii, české skupiny IAAP, Mezinárodní asociace analytických psychologů a také autorem mnoha příspěvků v odborných publikacích, časopisech a na konferencích.

Pusťte si záznam inscenace „A kde ty bydlíš?“

KDY: 27. - 30. května

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 50 Kč

Něco oželet, něco si přát. Touha po totální nezávislosti, boj o přežití v extrémních podmínkách, reality show, Marie Kondo, obchod s výtvarnými potřebami. Vyber si: V paneláku s kamarádkou, co chce otěhotnět, ve sklepním bytě u vlakového nádraží, s uřvanými sousedkami, nebo na návštěvě u rodičů na dobu neurčitou? Co dělá na dvoře ta skříň? A čas mezitím plyne a všude trochu jinak. Počet obyvatel planety roste. Existují plány a koncepty bydlení budoucnosti, kdy lidé ve městech budou moci efektivně sdílet své domovy. Zároveň roste trend cílené izolace od ostatních, stěhování na venkov, meditace v lese a pečlivé ochrany osobního prostoru. A pak jsou ti, co si nemohou vybírat, nedosáhnou na hypoteční úvěr, nemají to štěstí funkčního rodinného zázemí, úspěšného dostudování, nebo zdařilého startu kariéry. Na pozadí příběhu tří postav se otevírá otázka: jak si chránit svoji nezávislost na minimálním prostoru. Původní autorská inscenace vzniká na motivy knihy Terezy Semotamové, Ve skříni. Pokračuje v cyklu původní tvorby iniciované centrem JOHAN Plzeň, který vychází ze zájmu a studia současného společenského dění, zajímá nás svět, ve kterém žijeme. Umění podle nás má za úkol dotýkat se palčivých momentů našeho života.

Zpěvák Jan Bendig bude koncertovat v autokině

KDY: 29. května, 20:00

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 500 Kč



Jste fanoušci zpěváka Jana Bendiga? Tak to je pro vás jako dělaný náš víkendový tip. Sedmadvacetiletý rodák z Hradce Králové, který se dostal na českou hudební scénu zejména díky působení v oblíbené pěvecké soutěži Super Star, bude totiž v sobotu 29. května zpívat v Praze. Dějištěm jeho koncertu bude Autokino Strahov. Vstupenky lze koupit na webových stránkách www.goout.net, přičemž cena lístku za jedno auto je 500 korun.

Veřejnost se s Dominikem Fraňkem vydá do Francouzské Polynésie

KDY: 30. května, 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99 Kč

Další cestovatelská přednáška z cyklu Kolem světa online zavede sledující daleko od jejich domovů, a to do srdce Tichého oceánu. Cestovatel Dominik Franěk bude promítat snímky z Francouzské Polynésie. „Navštívili jsme pouhých 6 z celkového počtu 118 ostrovů rozesetých v Oceánii, a i ty nás přesvědčily o existenci ráje na zemi. Naše cesta vedla z Tahiti, které je vstupní branou do Polynésie, přes ostrovy Moorea, Huahine, Raiatea, Maupiti, o kterém se říká, že je to malé a stále autentické Bora Bora, a až na Bora Bora samotné,“ líčí Franěk, který slibuje lidem pohledy na ostrovy obklopené korály a oceánem plným různobarevného života. Vstupenky lze zakoupit na www.smsticket.cz, a to za 99 korun.

Papageno v kouzelném lese

KDY: 30. května, 10:00

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 50 Kč



Komorní inscenace opery pro děti na motivy Kouzelné flétny W. A. Mozarta. Mozartova opera Kouzelná flétna představuje bezesporu vrchol skladatelovy operní tvorby. Přestože vybízí k mnoha různým výkladům, je to v podstatě pohádka, v níž vítězí dobro nad zlem. V německých divadlech bývá proto často hrána, mnohdy v nejrůznějších úpravách, pro dětské publikum. Plzeňská inscenace je právě takovým představením, které je určeno především dětským divákům, jež uvidí pohádku plnou imaginace, jevištních kouzel a vtipu, to vše za doprovodu Mozartových melodií. Děti provede kouzelným lesem ptáčník Papageno, společně s ním budou putovat po stopách prince Tamina, aby vysvobodili princeznu Paminu a také Papagenovi našli jemu podobnou družku.