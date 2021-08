Nahorubští dobrovolní hasiči oslaví 120 let vzniku

Kdy: 21. srpna, 13:00

Kde: Nanohruby

Za kolik: Zdarma

Sto dvacáté výročí svého založení oslaví Sbor dobrovolných hasičů Nahoruby v sobotu 21. srpna od třinácté hodiny soutěží, včetně předvedení starých stříkaček v akci. Účastníci budou mít na sobě staré uniformy. Do začátku akce hasiči provedou celkový úklid obce včetně posekání trávy a úpravy pomníku padlých. Návštěvníci se mohou také těšit na koncert skupiny The Brr s překvapením. Nezůstanou ani o hladu, občerstvení bude zajištěno. Koncem září naplánovali také tradiční akci Zetory spojenou se Soutěží v orbě.

Tématem Dne české historie bude dění v roce 1941

Kdy: 21. srpna, 10:00

Kde: Křivsoudov

Za kolik: Zdarma

Tématem letošního 8. ročníku Dne české historie v Křivsoudově je dění v roce 1941. Účastníci zažijí jeden den v protektorátu Čechy a Morava s mnoha aktivitami. U vstupu získají osobní průkaz, kterým se budou prokazovat hlídkám německé policie a Wehrmachtu. Kromě jiného navštíví také kasárně německých vojsk. Získají přehled o výzbroji a výstroji německých jednotek v roce 1941. Budou svědky přípravy parašutistů – čs. zahraničních vojáků – na plnění úkolů v okupované vlasti. Na farském dvorku a v sadu bude střelnice a stanoviště s výbušninami. Děti si budou moci vyzkoušet dobový tělocvik. Na závěr zazpívají Taxmeni.

Podmol Brothers & Furt Bokem! už v sobotu na Konopišti

Kdy: 21. srpna, 15:00

Kde: Konopiště

Za kolik: 290/490/980 korun

Skoky na motorkách až v desetimetrové výšce, drifty, triky na čtyřkolce, skoky na kolech a odpoledne plné adrenalinu, na který se mohou těšit návštěvníci akce, která se uskuteční 21. srpna na centrálním parkovišti v Konopišti pod názvem Podmol Brothers & Furt Bokem! show Benešov 2021. Akce startuje v 15 hodin, ale areál bude pro návštěvníky otevřen již od třinácté hodiny. Vstupenky lze zakoupit v síti TicketPortal nebo na místě.

Z BEROUNSKA

Oblíbená kapela Tři sestry přiveze své hity pod Točník

Kdy: 20. srpna, 16:00

Kde: Fotbalové hřiště, Točník

Za kolik: 490 korun

Oblíbená hudební skupina kolem Lou Fanánka Hagena po roce opět dorazí na fotbalové hřiště do Točníku. Tři sestry zde budou hrát v pátek 20. srpna, a to v rámci jejich open air tour s názvem Sex, drogy a rokenról. Otevření areálu je na programu v 16 hodin, přičemž začátek koncertu jev 18.30 hodin. Jako předskokani zahrají kapely Pirates Of The Pubs a Doctor P.P. Následně už si budou moci účasnění užít legendární hity, mezi které patří například písně Aida, Průša, Venda, Pijánovka, Mexiko, Zelená, Modlitba pro partu, Homosexuál, DeDeron nebo také Svatá Petra. Vstupenky lze koupit v prodejní síti Ticketstream.

Folkový večer s výbornými muzikanty hostí Hořovice

Kdy: 21. srpna, 18:00

Kde: Starý zámek, Hořovice

Za kolik: 150 korun

Jan Burian, Jana Šteflíčková, Petr Linhart, Jiří Smrž a Ben Lovett. To jsou jména hudebníků, kteří budou v sobotu 21. srpna bavit publikum na nádvoří Starého zámku v Hořovicích. V rámci již pátého ročníku šňůry akcí s názvem Hořovické kulturní léto se zde uskuteční takzvaný Folkový večer s výbornými muzikanty. První písně by měly zaznít v 18 hodin. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do klubu Labe.

Balkánské rytmy ovládnou berounské náměstí

Kdy: 22. srpna, 18:00

Kde: Náměstí Joachima Barranda, Beroun

Za kolik: -

V rámci BEKULE, takzvaného Berounského kulturního léta 2021, si budou moci lidé užít v neděli 22. srpna vystoupení zpěváka, který vystupuje pod pseudonymem Sarraf. Díky němu se po berounském náměstí náměstí Joachima Barranda budou rozléhat balkánské rytmy. Bosenský zpěvák Predrag Duronjič vystoupí v 18 hodin.

Přijďte si do Barrandienu třeba pohladit netopýra

Kdy: 20. srpna, 14:00

Kde: Muzeum Českého krasu v Berouně

Za kolik: 40 korun

Muzeum Českého krasu v Berouně pořádá v Geoparku Barrandien v pátek 20. srpna zábavné odpoledne, které bude patřit netopýrům. „Uvidíte živé ochočené netopýry, které si budete moci zblízka prohlédnout, pohladit či nakrmit. Dozvíte se mimo jiné co netopýři jí, kde žijí, co je ohrožuje či co dělat v případě, že narazíte na zraněného netopýra, nebo když ho objevíte ve své nemovitosti,“ uvádí muzeum. Ukázky živých netopýrů se konají ve 14.30 a 16 hodin, přednášky pak ve 14 a 15.30 hodin. Chybět nebude ani tématická dílnička pro děti.

Z BOLESLAVSKA

Bakovskem budou znít nové zvony

Kdy: 22. srpna, 14:30

Kde: Chrám sv. Bartoloměje, Bakov nad Jizerou

Za kolik: Zdarma

V neděli se v Bakově odehraje velkolepá událost. Nové zvony pro chrám sv. Bartoloměje jsou hotové a budou slavnostně svěceny. Hlavním celebrantem bude biskup Stefan Regmunt. Varhany rozezní virtuóz prof. Přemysl Kšica, zpěvní part přednesou Mgr. Jakub Hrubý a Olga Vital, za doprovodu trubky Jana Vernera a saxofonu věhlasného Felixe Slováčka. I nadále je možné zakoupit číslované certifikáty a darovat tak peníze na nové zvony. Certifikáty lze zakoupit za 500 nebo 1000 korun přímo na faře, v bakovské knihovně, podatelně městského úřadu a nově také v papírnictví a drogerii v Boleslavské ulici.

Nezávislé divadlo zahraje Povídání o pejskovi a kočičce

Kdy: 21. srpna, 15:00

Kde: Hřiště Na Materně, Žerčice

Za kolik: Zdarma

Malí i velcí diváci se mohou v sobotu v rámci žerčické pouti těšit na představení Nezávislého divadla Povídánío pejskovi a kočičce. Na dětském hřišti Na Materně se odehraje příběh o tom, jak spolu tenkrát kočička s pejskem hospodařili, měli u lesa malý domečeka chtěli dělat všechno tak jako lidé. Ale pořádně to neuměli, protože mají malé a nešikovné tlapičky. Do školy také chodit nemohli, protože není pro zvířátka, kdepak, ta je jen pro děti. A tak to v domečku vypadalo všelijak.

Co obnáší práce hvězdáře?

Kdy: 21. srpna, 15:00

Kde: Hvězdárna, Benátky nad Jizerou

Za kolik: -

V sobotu se benátecká hvězdárna a Ladislav Štrych těší na všechny nadšené astronomy a hvězdáře při akci Tycho Brahe co obnáší práce hvězdáře. Účastníci si budou moci užít prohlídku věnovanou slavnému hvězdáři a následně si společně opéct buřty.

Oslaví založení sboru i dětský den

Kdy: 21. srpna, 14:00

Kde: Koupaliště, Dobrovice

Za kolik: Dobrovolný vstupné

Obec Dobrovice na sobotu připravuje oslavy 150 let založení sboru dobrovolných hasičů a dětský den. V areálu místního koupaliště se mohou účastníci akce těšit na ukázky hasičské práce, výstavu techniky, hry, atrakce a soutěže pro děti a večer od 19 hodin také na taneční zábavu a od 21 hodin na hasičskou fontánu.

Jaké to asi bylo kdysi, Když si náš tatínek maminku bral

Kdy: 21. srpna, 10:00

Kde: Stránov, Jizerní Vtelno

Za kolik: 110/150 korun

Zámek Stránov v Jizerním Vtelně ožije v sobotu svatební atmosférou. Akce Když si náš tatínek maminku bral je zaměřena na to, jak se v minulosti ženilo a vdávalo nejen na Stránově. Návštěvníci se mohou těšit na rozšířené prohlídky zámku, ochutnávky svatebního dortu a koláčů, dobový hrací koutek pro děti, výstavku historických svatebních šatů, fotokoutek, vystavený automobil Ford Anglia z roku 1957, svatební kvíz a soutěž v chytání svatební kytice, kterou si šťastná vítězka bude moci ponechat. Slavnostní krájení dortu se odehrajev 11 hodin, soutěž v chytání kytice pak ve 14 hodin.

Letošní poslední truhlářská dílnička je tu

Kdy: 21. srpna, 9:00

Kde: Muzeum města Mnichovo Hradiště

Za kolik: 40 korun

Muzeum města Mnichovo Hradiště zve k návštěvě letní výstavy Kouzlo starých plováren, která připomíná městské nebo říční lázně a plovárny a zároveň přibližuje trávení volného času, hygienické návyky, dobovou letní módu a sportovní náčiní v prvních osmi desetiletí 20. století. Tuto sobotu si mohou během návštěvy muzea děti letos již naposledy také vyzkoušet vyrobit originální dřevěný výrobek, který s touto výstavou souvisí.

Z KLADENSKA

Slánský festival Valník nabízí dvoudenní program nabitý hudbou

Kdy: 20.–21. srpna

Kde: Slaný

Za kolik: 499/799 korun

Již 22. ročník slánského hudebního festivalu Valník si užijí fandové muziky 20. a 21. srpna. Páteční program nabídne koncerty kapel Kohout plaší smrt, Apple Juice, P.U.M, VHS, Svoloč, S.N.A.D., Censorshit, Punk Floid, Dilemma in Cinema, Deratizéři, Totální nasazení, Plexis, Slobodná Európa, Wohnout či Covers for Lovers. V sobotu pak lidé uslyší skupiny Bikini, Wajgl, Konfront, Mr. Dynaboom, Nežfaleš, Bratislavské dievčatá, Volant, Fast Food Orchestra, E!E, The Fialky, Už jsme doma, Projekt Parabelum, Krucipüsk, Doctor P.P. nebo Sto zvířat.

Prohlédněte si na kladenském zámku práci Jiřího Trnky

Kdy: Do 14. listopadu

Kde: Zámek, Kladno

Za kolik: 120 korun

V Galerii kladenského zámku je aktuálně k vidění výstava s názvem Trnkova zahrada 2, díky ní si příchozí mohou prohlédnout například originální kybernetoskop, velrybárium, kočkodrom, slonograf, trpaskop nebo štěkafon. „Výstava odkazuje k proslulé knížce Jiřího Trnky z roku 1962, která vypráví o pěti klucích, již objeví cestou do školy za rezavou brankou tajemnou, zarostlou zahradu. V jejích útrobách se pak setkají s různými, převážně zvířecími tvory a prožívají s nimi nejrůznější absurdní a směšná dobrodružství,“ uvádí galerie.

Komorní trio Atlantis Collegium vystoupí v neděli v Dolíně

Kdy: 22. srpna, 16:00

Kde: Kostel sv. Šimona a Judy, Dolín

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Dolínský kostel sv. Šimona a Judy bude v neděli 22. srpna dějištěm dalšího z koncertů pořádaných spolkem Wotrubia. Tentokrát zde vystoupí komorní trio Atlantis Collegium pod vedením Vítězslava Podrazila. To příchozím nabídne klasickou hudbou světových autorů minulých století pro housle, violoncello a cembalo. „Vstupné je vždy dobrovolné, všichni jsou srdečně zváni,“ uvádí spolek Wotrubia s tím, že se začíná v 16 hodin.

Na slánském náměstí zahrají Dřeváci

Kdy: 20. srpna, 20:00

Kde: Masarykovo náměstí, Slaný

Za kolik: Zdarma

Masarykovo náměstí ve Slaném o prázdninách pravidelně v pátek hostí koncert některé z kapel. Tentokrát, v pátek 20. srpna, se příchozí v rámci takzvané Music on the Square mohou těšit na vystoupení Dřeváků. Jedná se o slánskou country-folkovou kapelu, která je původem ze Slaného. „Hrajeme vlastní i převzatou tvorbu, především ve stylech country, folk a bluegrass, ale i třeba POP,“ uvádí skupina, jejíž největším úspěchem prozatím bylo třetí místo v prestižní soutěži Talent Country Radia z roku 2017.

Z KOLÍNSKA

Brod 1995 je festival s příběhy a historií

Kdy: 21. srpna, 13:00

Kde: Areál Na Kutilce, Český Brod

Za kolik: 650 korun

Organizátoři festivalu Rock for People pořádají v areálu českobrodského stadionu, kde festival začínal, další akci s názvem Brod 1995. Již sedmý ročník se zde uskuteční v sobotu 21. srpna. Na pódiu nebudou chybět umělci jako Marie Rottrová, Tři sestry, PSH, Mucha a mnoho dalších. „Mícháme pro Vás ten nejlepší letní festivalový koktejl. Ingredience: kvalitní muzika, výjimečná atmosféra, Vy a vaši přátelé. Pozor! V hlavě vám zůstane tenhle koktejl dost dlouho,“ vzkazují pořadatelé této akce, o které říkají, že je malým festivalem velkých rozměrů.

Zibohlavské sání opět týmy otestuje v požárním útoku

Kdy: 21. srpna, 10:00

Kde: Hasičský areál u rybníka, Zibohlavy

Za kolik: Zdarma

V Zibohlavech se opět po roce konají hasičské závody. Letos zpestřené o možnost přihlásit se do registru dárců kostní dřeně. Soutěžní týmy budou zápolit v požárním útoku. Pro diváky, malé i velké, bude připravena vědomostní soutěž o zajímavé ceny. Chybět nebude ani chutné občerstvení.

Štítarské trhy nabízí k prodeji domácí i exotická zvířata

Kdy: 22. srpna, 6:00

Kde: Areál Svazu chovatelů, Štítary u Kolína

Za kolik: -

Přemýšlíte o nákupu či prodeji domácích i exotických zvířat? Tak právě pro vás tu jsou pravidelné nedělní trhy pořádané ve Štítarech, na kterých můžete koupit, prodat, či vyměnit králíky, hrabavou a vodní drůbež, holuby, okrasné a exotické ptactvo, psy a kočky, fretky, králíčky a další drobné zvířectvo, chovatelské výrobky a výpěstky (ovoce, zeleninu, vejce, med, ořechy…), chovatelské potřeby a krmiva.

Z KUTNOHORSKA

Dožínková podmítka nabídne ukázku sekání obilí i vystoupení Golčovanky

Kdy: 21. srpna, 10:00

Kde: Pucheř u Čáslavi

Za kolik: 50 korun

I letos bude tradiční Dožínková podmítka v obci Pucheř plná ukázek sekání obilí samovazačem, mlácení mlátičkou, blafání stabiláku nebo štěkání traktoru. Nebude chybět výstava auto, moto a jiné techniky, burza náhradních dílů a různého drobného zboží. Od desáté hodiny bude hrát kapela Golčovanka. Organizátorem akce je Klub historických vozidel a Josef Výborný, vstupné je 50 korun. Odpoledne se mohou těšit účastníci na volnou zábavu u dobré muziky a občerstvení.

Pivní slavnosti a dožínky mají letos v Čáslavi svou premiéru

Kdy: 21. srpna

Kde: Čáslav

Za kolik: 100 korun

Historické zemědělské stroje v chodu, slavnostní dožínkový průvod, cimbálová muzika, folklórní tance i ochutnávka praoduktů lokálních pivovarů. To vše přinesou Dožínky – pivní slavnosti, jejichž první ročník se uskuteční v sobotu 21. srpna v areálu Národního zemědělského muzea v Čáslavi. Od 11.30 do 13.30 proběhne soutěž o nejchutnější ležák, během které budou soutěžní piva podávána zdarma. Můžete se těšit na bohatý kulturní program, pro děti bude připravena dílnička. Základní vstupné je 100 korun, děti 50, rodinné vstupné vás vyjde na 250 korun.

Děti si užijí na Dětském dni Štístkovou olympiádu

Kdy: 21. srpna, 15:00

Kde: Vrdy

Za kolik: Zdarma

Mámo, táto budeme si hrát aneb Štístkova olympiáda. To je sedmý ročník Dětského dne ve Vrdech, který pořádá v sobotu 21. srpna neveřejná organizace Štístko společně se Sborem dobrovolných hasičů Dolní Bučice a Obvodním úřadem Vrdy. Od patnácté hodiny se mohou děti těšit na olympijský průvod, nejrůznější soutěže a hry, tradiční běh pro plyšáky a od devatenácté hodiny pro dobrou náladu zahraje kapela Vlastnoručně revival. Pro malé účastníky jsou připraveny medaile, diplomy, malování na obličej, jízda na koních a další překvapení.

Z MĚLNICKA

Na zámku budou chrastit řetězy

Kdy: 22. srpna, 19:30

Kde: Zámek, Mělník

Za kolik: 549/999 korun

Zámek v Mělníce se stane jevištěm pro divadelní představení ze série Strašidlo na zámku. Hvězdy české divadelní scény nazkoušely pod taktovkou Jaroslava Kříže oblíbenou komedii Oskara Wildea Strašidlo cantervillské, se kterou objedou nádvoří zámků a hradů po celé České republice. V hlavních rolích příběhu o odpuštění i soužití s netradičním spolubydlícím se divákům představí Martin Pošta jako titulní strašidlo, Martin Zounar, v roli vyslance Otise, Hanka Sršňová jako jeho manželka nebo Dorota Paulík jako jejich dcera Virginie. Vstupenky lze zakoupit na webu za cenu 549 nebo 999 korun. Dražší vstupenka se honosí statusem VIP a nabídne zároveň sezení s podsedákem v předních řadách, deku s logem představení a pláštěnku.

Vlčí smečka zve na dobrodružnou výpravu s Lupíkem a drakem

Kdy: Kdykoli

Kde: Lesopark Hostibejk, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: Zdarma

Florbalový tým Kralupy Wolves přichází s další outdoorovou hrou Lupík a drak pro děti od 3 do 7 let. V lesoparku Hostibejk budou účastníci na trase 3 kilometrů plnit na 10 stanovištích nejrůznější úkoly. Vyřešené úkoly jim pomohou získat nápovědu, kde se skrývá truhla s vlčím pokladem. V té se bude kromě sladké odměny a diplomu skrývat ještě jedno speciální překvapení. Před výpravou je potřeba se registrovat na e-mailu info@kralupywolves.cz. Po zaslání přezdívky a věku účastníka přijde zpátky herní karta, instrukce a mapa trasy.

V Klech se chystá Den na vodě

Kdy: 21. srpna, 13:00

Kde: Kly

Za kolik: Zdarma

Sbor dobrovolných hasičů Kly zve na tradiční Den na vodě. Malí i velcí návštěvníci se mohou u altánu na cyklostezce těšit den plný plavby na plavidlech všeho druhu. Občerstvení bude zajištěno.

Kinematograf pozve na animovaný film nebo dokument

Kdy: 22.–24. srpna, 20:30

Kde: Náměstí Míru, Mělník

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Mělník opět po roce navštíví Kinematograf bratří Čadíků. Tři večery po sobě si tak diváci budou moci na náměstí Míru vychutnat filmy z české produkce pod širým nebem. V neděli budou na programu animovaný povídkový film Mlsné medvědí příběhy s kamarády medvědem Nedvědem a Miškou, kteří spolu podnikají ta nejbláznivější dobrodružství, aby co nejjednodušeji nacpali svá věčně hladová bříška. V pondělí se diváci mohou těšit na dokumentární film Meky, který vypráví o jednom z nejznámějších hudebníků Česka a Slovenska Mira Žbirky, o naprosté oddanosti hudbě, o víře ve vlastní cestu, přestože často vedla jinudy, než mu všichni doporučili. A nakonec v úterý kinematograf nabídne český životopisný snímek Havel.

Náplavku zaplaví BMX jezdci

Kdy: 21. srpna, 16:30

Kde: Mělnická náplavka, Mělník

Za kolik: Zdarma

Mělnická náplavka ožije adrenalinem. Už podruhé se zde letos odehraje Beast tour, která představí špičku české i slovenské BMX jezdecké scény v čele s Jakubem Bendou. Dále své freestyle umění předvedou Tomáš Gajdík, Tomáš Vašátko, Tomáš Štrba a Andrej Szabo. Hudební složku akce zajistí rapper Renne Dang. Součástí budou také ukázky breakdance a gastrozážitky z místních stánků a barů.

Z NYMBURSKA

Lukáš Langmajer pohovoří od srdce v atriu poděbradských lázní

Kdy: 20. srpna, 19:30

Kde: Letní lázně, Poděbrady

Za kolik: 99 korun

Atrium Letních lázní Poděbrady pravidelně ožívá kulturním programem a tento pátek přivítá publikum pod širým nebem herce Lukáše Langmajera. Rozhovor s ním povede moderátor a hudebník David Šitavanc, který se postará také o hudební vstup. Seriál Hovory od srdce s tímto hostem pokračuje již poosmé. V pátek 3. září se mohou diváci těšit na další setkání tentokrát Hovory od srdce s Martinou Preissovou. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do Kongresového sálu na kolonádě. Vstupné stojí 99 korun a je k zakoupení na recepcích hotelů Lázní Poděbrady, přes GoOut.net a na místě.

Skanzen se ocitne v pohádkách Zdeňka Trošky a on před tabulí

Kdy: 21. srpna, 10:00

Kde: Národopisné muzeum v přírode, Přerov nad Labem

Za kolik: 100 korun

Národopisné muzeum v přírodě se opět zaplní pohádkovými postavami z pohádek Zdeňka Trošky, které se také v přerovském skanzenu natáčeli a chybět nebude sám pan režisér, který usedne před třídou v místní staré škole a nadiktuje dětem malé češtinářské procvičení před zahájením školní docházky. Místo na diktát od 11 a 14 hodin s mohou lidé předem rezervovat na skanzen@ prerovskemuzeum.cz. Děti i dospělí si mohou vyzkoušet doprovodná řemesla, děti zahrají hry a vyzkouší fotokostymérnu. Vstupné je 100 korun, děti do 15 let 50 korun.

Turisté se vydají za krásami našeho kraje Letním Polabím

Kdy: 21. srpna, 7:00

Kde: Železniční nádraží, Brandýs nad Labem

Za kolik: 30 korun

Chcete se stát účastníky pochodu? Túru na čerstvém vzduchu si letos dopřejí účastníci pochodu Letním Polabím již popáté. Kdo se rozhodne pro nejdelší trasu 38 kilometrů, startuje mezi 7 a 8:15 ze železničního nádraží v Brandýse nad Labem. Na výběr je ze 4 tras: 11 km, 15 km, 23 km a 38 km. Účastníci si tentokrát projdou krajinu Toušně, Houštky, Čelákovic, Káraného a dalších míst podle zvolené trasy. Společný cíl je v restauraci Grado do 17 hodin. Pochody vedou po turisticky značených cestách. Startovné stojí 30 korun a akci pořádá Klub českých turistů Kostomlaty nad Labem.

Odlehčit i doplnit šatník, udělat si radost, ochutnat víno umožní trhy

Kdy: 21. srpna, 13:00

Kde: Park U Vodárenské věže, Nymburk

Za kolik: -

Ten, kdo rád prodává, kupuje či mění, ať neváhá a dorazí na bleší trh do Parku U Vodárenské věže. Vítáni jsou i výrobci ručních prací a podnikaví dětští prodejci. Tradičně bude součástí i vinný trh, kde můžete ochutnat a posléze nakoupit z produkce českých, moravských a světových vinařů. Těšit se můžete i na drobné občerstvení v podobě domácích klobásek a dalších dobrot.

Čarodějky mají velký srpnový slet

Kdy: 21. srpna, 17:00

Kde: Sportovní areál, Velké Zboží

Za kolik: Zdarma

Ve venkovním sportovním areálu se v sobotu sletí všechny čarodějnice, bludice, bosorky a další zástupci temných sil všech věkových kategorií na Velký srpnový čarodějnický slet. Čekají na ně čarodějné soutěže i odměny a děti do patnácti let dostanou buřtíky zdarma. Od 20 hodin si všichni mohou zatančit na hudbu kapely JEPLA Luboše Jeníka.

S kým může Vanda Hybnerová?

Kdy: 21. srpna, 20:00

Kde: Letní kino, Lysá nad Labem

Za kolik: 450 korun

V lyském letním kině se diváci pobaví tentokrát u autorského divadelního představení. Herečky Vanda Hybnerová, Kateřina Kaira Hrachovcová, Jitka Sedláčková a Dáša Zázvůrková vystřihnou veselohru Můžem i s mužem. V režii Víta Karase odhalí, co ženy dělají, když si myslí, že je nikdo nevidí. Podívají se pravdě do očí? A po čem všichni touží? Přeci po lásce. Vstupné stojí 450 korun.

Z PŘBRAMSKA

Kočka v oreganu přijde do divadla Hogo Fogo

Kdy: 21. srpna, 19:00

Kde: Divadlo Hogo Fogo, Drážkov

Za kolik: 760 korun

Jedna z nejúspěšnějších současných londýnských komedií Kočka v oreganu nabízí spoustu humoru i vážného citu. V divadle Hogo Fogo ji mohou diváci zhlédnout v sobotu 21. srpna od devatenácté hodiny. Jemní velkoměstští intelektuálové se dostanou do střetu s venkovskou zemitostí, z čehož vzniká spousta situačního humoru. Dalšími tématy jsou ambice, sny, touhy a v neposlední řadě vzájemné předsudky. A na této pestré paletě staví tato konverzačně – situační komedie, která pojmenovává zdaleka nejen humorné aspekty naší současnosti a staví na precizních dialozích.

Vyzkoušejte si rýžování zlata na zábavném odpoledni

Kdy: 21. srpna, 13:00

Kde: Muzeum Špýchar, Prostřední Lhota

Za kolik: Zdarma

Odpoledne plné zábavných aktivit nabídne všem v sobotu 21. srpna Muzeum Špýchar Prostřední Lhota. Zde si budete moci vyzkoušet například rýžování zlata, tvoření z keramiky, pletení z pedigu, nebo psaní historického písma. Akce se uskuteční od třinácté do osmnácté hodiny.

Prozkoumejte zajímavosti ze života brdských rostlin

Kdy: 21. srpna, 9:45

Kde: Turistický přístřešek, Kozičín

Za kolik: Zdarma

Tématem další komentované vycházky pořádané Agenturou ochrany přírody a krajiny ve spolupráci s Informačním centrem města Příbram jsou rostliny. V sobotu 21. srpna se účastníci vypraví do samotného srdce Brd, kdy s botaničkou Zitou Červenkovou prozkoumají zajímavosti ze života brdských rostlin. Na vycházce Do srdce Brd po zhruba patnáctikilometrové trase na nejvyšším brdském vrcholu jim bude zaslouženou odměnou pohled na rozkvetlá vřesoviště, rašeliniště a přirozené horské smrčiny. Sraz je v 9.45 hodin u turistického přístřešku v Kozičíně.

Z RAKOVNICKA

Fotbalpark Pavlíkov zalije skvělý humor a rozezní živá hudba

Kdy: 21. srpna, 18:00

Kde: Fotbalpark, Pavlíkov

Za kolik: 330 korun

Lukáš Pavlásek, Arnošt Frauenberg a také Tomáš Matonoha. Tato trojice hvězdných bavičů vyvolá velmi brzy smích v obličejích návštěvníků Fotbalparku Pavlíkov nedaleko Rakovníka. V sobotu 21. srpna se totiž v jeho areálu koná takzvaný Stand Up & Music Fest. Kromě bavičů si příchozí návštěvníci budou moci užít také hudební produkci, o kterou se postará kytarista, zpěvák, skladatel, textař a bývalý člen skupiny ZakázanÝovoce s pseudonymem Láska nebo také zpěvačka Paya May, který má kořeny v punku, metalu, ale také folku. Vstupenky zájemci koupí na webových stránkách ticketstream.cz.

Luboš Pospíšil a skupina 5P zahraje na hradě Křivoklátě

Kdy: 20. srpna, 20:00

Kde: Křivoklát

Za kolik: 250 korun

Matador české hudební scény s hlasem, který si nespletete prožívá jedno z nejšťastnějších období své více než čtyřicetileté kariéry. Tak představují organizátoři Luboše Pospíšila, který vystoupí spolu se skupinout 5P (Pája Táboříková, Mirek Linhart, Ondřej Fencl a Martin Štec) v pátek 20. srpna na nádvoří hradu Křivoklát. Vstupenky budou k zakoupení před koncertem na pokladně hradu, a to za 250 korun.

Kolešovice rozduní Rock chmele

Kdy: 21. srpna, 19:30

Kde: Kulturní dům, Kolešovice

Za kolik: -

Fandové rockové hudby si přijdou na své v sobotu 21. srpna, kdy se koná v Kolešovicích tradiční hudební akce s názvem Rock chmele. Od 19.30 hodin si budou moci příchozí před místním kulturním domem užít vystoupení hned trojice hudebních skupin. Svůj koncert si na sobotu připravila třeba klatovská kapela Radiator. Zúčastnění se pak mohou těšit také na písničky kralupské skupiny Gothigh nebo koncert podbořanských hudebníků z uskupení Full Time.

Koncerty židovské hudby přispějí na obnovu kostela v Lubné

Kdy: 21. a 22. srpna, 17:00

Kde: Kostel sv. Jiří, Lubná; synagoga, Rakovník

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Na předposlední srpnový víkend je naplánována dvojice benefičních koncertů. V sobotu 21. a v neděli 22. srpna se konají koncerty s názvem Židovská hudba známá i neznámá. První z nich, ten sobotní, se uskuteční v kostele sv. Jiří v Lubné. Nedělní vystoupení se pak odehraje v rakovnické synagoze. Začátek koncertu je v obou případech v 17 hodin, přičemž zúčastnění uslyší skladby Roberta Daubera, Rudolfa Karla, Egona Ledče, Váši Příhody, Ericha Adlera nebo Ernesta Blocha. O jejich interpretaci se postarají Daniela Grygarová (housle), Adam Grygar (baryton) a Regina Bednaříková (klavír). Výtěžek z tohoto dvojkoncertu poputuje na obnovu kostela sv. Jiří v Lubné.