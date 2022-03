BENEŠOVSKO

Dolní Kralovice pořádají Jarní benefiční ples

Kdy: 25. března, 20:00 hodin

Kde: Společenský sál, Dolní Kralovice

Za kolik: 150 korun

Obec Dolní Kralovice připravila na pátek 25. března Jarní benefiční ples, jehož výtěžek bude věnován na zakoupení hmotné pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny, Bále se koná ve velkém Společenském sálu v Dolních Kralovicích. Hraje Kapela Bumerag.

Blaníci a Sokolové pořádají maškarní rej pro děti i pro dospělé

Kdy: 26. března, 14:00 a 20:00

Kde: Zámek Louňovice pod Blaníkem

Za kolik: Vstupné dobrovolné, 100 korun



Dobrovolný herecký spolek Blaníci a Tělocvičná jednota Sokol Louňovice pod Blaníkem připravili na sobotu 26. března od čtrnácté hodiny Dětský maškarní rej. Na děti čekají nejrůznější soutěže o ceny včetně té o nejlepší masku. Občerstvení je zajištěno. Vstupné je dobrovolné. Od dvaceti hodin je pak v sálu louňovického zámku Maškarní rej pro dospělé. K tanci a poslechu bude hrát DJ Pitcha, také nebude chybět soutěž o nejlepší masky. Vstupné je 100 korun, masky budou mít vstup do 21 hodiny zdarma.

I letos se můžete těšit na odemykání Sázavy

Kdy: 26. března, 10:30

Kde: Týnec nad Sázavou

Za kolik: zdarma

Vodáci pod taktovkou Bisportu i letos slavnostně odemknou v Týnci nad Sázavou řeku Sázavu symbolicky klíčem v sobotu 26. března v 10.30 hodin. Pak již stačí si první letošní vodácké splutí užít, nejlépe s partou dobrých, stejně nedočkavých kamarádů - vodáků. Pro ně budou "brány" týnecké půjčovny otevřené o půl hodiny dříve, t.j. od deseti hodin. Sjížděný úsek - z Týnce nad Sázavou (říč. km 19,7) do Pikovic (říč. km 3,5)

BEROUNSKO

Hity legendární australské skupiny rozezní hořovický společenský dům

Kdy: 25. března, 21:00

Kde: Společenský dům, Hořovice

Za kolik: - korun

Máte rádi pořádný rock? Milujete kapelu AC/DC? Tak to by vás mohla zajímat akce, která se koná v pátek ve Společenském domě Hořovice. Zde publiku zahraje skupina Špejbl´s Helprs, revivalová kapela hrající písně AC/DC. „Když tribute, tak precizně. Tak by se dalo formulovat motto našeho snažení. Velkou devizou skupiny Špejbl’s Helprs je zpěv v podání Petra Průši, který se, nejen dle našeho názoru, vypořádal s originálním projevem Briana Johnsona téměř dokonale,“ uvádí o sobě kapela.

Hýskov roztančí hasičský ples, hrát bude berounská kapela PHZS

Kdy: 26. března, 20:00

Kde: Kulturní dům, Hýskov

Za kolik: 100 korun



Hasiči z Hýskova si v sobotu 26. března užijí svůj ples. Zván je samozřejmě každý, přičemž začátek bálu je naplánován na dvacátou hodinu. V hýskovském kulturním domě bude zúčastněným hrát k tanci a poslechu berounská hudební skupina PHZS. Připravena bude také tombola. Vstupné je 100 korun, vhodný je společenský oblek.

Muzeum nabízí pohled na obrazy přírodních scenérií

Kdy: Do 8. května

Kde: Muzeum Českého krasu, Beroun

Za kolik: -

Muzeum Českého krasu zaplnily obrazy. Až do 8. května si zde bude veřejnost moci prohlédnout výstavu obrazů s tematikou Českého krasu. Ta nese název Krajinou Krasu a podtitul Český kras očima umělců a dětí. K vidění jsou díla známých autorů z muzejních a galerijních sbírek. „Svoji tvorbu zde vystavují také současní malíři s vazbami k regionu (Žabinský, Souček, Pokorný, Vydra, Šmejkal, Petříček, Makovská, Zálom, Fišák, Smetanová, Polívková, Tichá, Cílek, Kabát, Furčák, Pátek),“ uvedlo muzeum s tím, že součástí výstavy jsou také malby a kresby osobností regionu (např. Rettigová, Talich, Nepil, Novotná) a místní přírody od žáků berounské ZUŠ Václava Talicha. Námětem většiny obrazů jsou nejznámější přírodní scenérie jako např. skály, lomy a říční zákoutí.

BOLESLAVSKO

Zavzpomínají s výstavou traktorů

Kdy: 26. března,14:00

Kde: Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Mladá Boleslav

Za kolik: Zdarma

Letecké muzeum Metoděje Vlacha zve na odpoledne se vzpomínkou na Václava Svobodu, konstruktéra a výrobce motorů a traktorů z Kosmonos. Hostem výstavy bude i jeho vnuk.

Připomenou si učitele a básníka Českého ráje Josefa Brože

Kdy: 25. března, 17:30

Kde: Kino, Mnichovo Hradiště

Za kolik: Zdarma



Návštěvníci mnichovohradišťského kina se díky filmu Josef Brož učitel a básník Českého ráje projdou krajinou Českého ráje, Pojizeří a Mnichovohradišťska poetickýma očima, básněmi Josefa Brože, které vybral a nastudoval Josef Kettner, bývalý umělecký šéf mladoboleslavského divadla. Součástí dokumentu jsou také vzpomínky přátel a žáků Josefa Brože, tematická videa a fotografie Václava Bacovského a také hudba Františka Kozderky. Promítání filmu je oslavou 101. výročí narození Josefa Brože.

Emma Hunková vystavuje obrazy

Kdy: Do 20. dubna

Kde: Galerie Konírna, Mnichovo Hradiště

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Galerie Konírna zve na výstavu obrazů Emmy Hunkové, Ukrajinky žijící v Mnichově Hradišti. Emma již téměř rok dochází do výtvarného oboru místní ZUŠ. Případný výtěžek dobrovolného vstupného bude poslán na adresu Člověk v tísni.

Vydejte se do historie závodů

Kdy: Do 20. března

Kde: Škoda Muzeum, Mladá Boleslav

Za kolik: -



Mladoboleslavské Škoda Muzeum má kromě stálé expozice připravenu také výstavu 120 let Škoda Motorsport. Před 120 lety zazněl startovní výstřel prvního mezinárodního závodu, na jehož trať se vydala mladoboleslavská ,,motocykleta“ Laurin & Klement. Návštěvníci mohou poznat příběh skvělého závodníka Narcise Podsedníčka a mnoha jeho zdatných následovníků za řidítky motocyklů i volantem automobilů z Mladé Boleslavi.

Výstava představí přírodu

Kdy: Do 15. května

Kde: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

Za kolik: 50/30 korun

Muzeum Mladoboleslavska přichází s novou výstavou pojmenovanou Chráněná příroda Mladoboleslavska. Fotografie zveřejněné na výstavě jsou dílem autorů stejnojmenné knihy Milady Vrbové, Antonína Kůrky a Ivany Řípové. Expozice bude v muzeu k vidění do 15. května.

Seznamte se s Bigglesem

Kdy: Do 30. dubna

Kde: Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Mladá Boleslav

Za kolik: -



Výstava Legenda jménem Biggles instalovaná v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha seznamuje s životním příběhem pilota Jamese Biggleswortha. Tato fiktivní legenda anglických letců je hlavní postavou série knih z leteckého prostředí první i druhé světové války od spisovatele Williama Earla Johnse.

Vydejte se za drahými kameny

Kdy: Do 1. května

Kde: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

Za kolik: -

Muzeum Mladoboleslavska zve na novou expozici určenou všem mineralogům a archeologům s názvem Za drahými kameny do pravěku. Ta návštěvníkům přiblíží přehled drahých kamenů a dalších nerostů používaných v období pravěku na území Českého ráje a Podkrkonoší. Stejně jako v minulosti, kdy byl kámen jedním z nejpodstatnějších materiálů, udržuje si i teď své místo v umění i praktickém životě.

KLADENSKO

Kladenský symfonický orchestr zahraje skladby Dvořáka a Haydna

Kdy: 27. března, 19:00

Kde: Dům kultury, Kladno

Za kolik: 150 korun

Kladenský symfonický orchestr, člen České asociace neprofesionálních, komorních a symfonických těles, člen evropské a světové federace orchestrů, si na březen pro fanoušky vážné hudby přichystal svůj koncert. Ten se koná v rámci projektu 120. koncertní sezóna. Akce se uskuteční 27. března od 19 hodin, a to v Malém sále Domu kultury Kladno. Koncert bude věnován skladbám Franze Josepha Haydna a Antonína Dvořáka. Dirigentem bude Jan Míchal. Vstupenky je možné zakoupit od 18.15 hodin v den koncertu, jejich cena je 150 korun.

Hejtmanský ples ve Slaném čeká jubilejní 10. ročník

Kdy: 26. března, 19:00

Kde: Hejtmanský dvůr, Slaný

Za kolik: 790/990 korun



Po dvouleté pauze se ve Slaném koná Hejtmanský ples. V prostorách hotelu Hejtmanský dvůr se tato slavnostní událost uskuteční již podesáté, přičemž vstup bude možný od 19 hodin. Veřejnost se může těšit na hudbu v podání Carolina Bandu, tombolu o atraktivní ceny, velkolepý raut plný lahůdek nebo také překvapení. Na plese se objeví také řada krásných finalistek, bojujících o korunku a titul Model of Hejtmanský dvůr. Cena vstupenky je od 790 do 990 korun, a to podle kategorie.

KOLÍNSKO

Pobesedujte o rozdělené společnosti

Kdy: 25. března, 19:00

Kde: Fara, Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: Zdarma

Na faru v Kostelci můžete přijít v pátek pobesedovat na téma Rozdělené společnost a církev. Debatu povede vysokoškolský pedagog, historik a teolog Tomáš Petráček.

Navštivte jarmark a dílničky pro děti

Kdy: 26. března, 9:00

Kde: Radniční sál, Český Brod

Za kolik: Vstup volný, poplatek za dílničky 50 korun



Sdružení výtvarníků a CVIK vás zvou na jarní jarmark a dílničky pro děti. V sobotu se můžete těšit na prodej výrobků od místních výtvarníků a zpoplatněné dílničky (do 50 korun). Zajištěno je také občerstvení ve spolupráci s Vinařstvím Klučov.

Poslechněte si songy nesmrtelných Beatles

Kdy: 26. března, 18:00

Kde: Městské divadlo, Kolín

Za kolik: 180 korun

V pořadí 3. dárkový večer tanečníků Kocour Modroočko a ZUŠ Kolín je věnován legendární skupině Beatles a jejich hudbě. Výpravný Galavečer provází diváky hudbou geniální kapely od jejího vzniku až do rozpadu.

Rozluštěte kryptogram a pronikněte do tajů hudby

Kdy: 26. března, 10:00

Kde: Sál úřadu, Kouřim

Za kolik: Vstupné dobrovolné



V sobotu na vás čeká mezioborový workshop věnovaný Schumanovu dílu Karneval, op. 9. Kdo byla tajemná Ernestine von Fricken? Rozluštíte společně kryptogramy A-Es-C-H nebo As-C-H? Po svém prožijete a zobrazíte si Schumanovu karnevalovou hudební kompozici a společně projdete hudební i výtvarnou cestu k Schumanově i vlastní duši. Workshopem věnovaným nejen hudbě a duši vás provedou klavíristka a pedagožka Státní konzervatoře Praha Aneta Majerová Dorůžková, psycholožka, lektorka artefiletiky a průvodkyně na cestě k sebepoznání Daniela Vodáčková a výtvarná pedagožka a kurátorka současného umění Katarína Uhlířová.

Užijte si kostelecký street food festival

Kdy: 26. března, 10:00

Kde: Náměstí Smiřických, Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: Vstupné zdarma

Kostelecké náměstí Smiřických bude v sobotu od rána vonět nejrůznějšími dobrotami. Konat se tam totiž bude Street food festival. Na své si přijdou milovníci všech chutí a vůní, připraven je také doprovodný program.

Jsou tu farmářské trhy

Kdy: 26. března, 8:00

Kde: Park před kulturním domem, Pečky

Za kolik: Vstup zdarma



Potřebujete si nakoupit čerstvé kvalitní potraviny, dát si něco dobrého nebo se jen tak potkat s přáteli? V Pečkách můžete vše spojit na 6. ročníku farmářských trhů. K dispozici bude široká nabídka výrobků a čerstvých plodin.

Zabruslete si na kolínském stadionu

Kdy: 26. března, 14:00

Kde: Zimní stadion, Kolín

Za kolik: 40 korun bruslící, doprovod 20 korun

Veřejné bruslení pro malé i velké na zimním stadionu v Kolíně. Přijďte se sklouznout a pobavit se! Dětem do 10 let je vstup povolen pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby starší 18 let, která za ně zodpovídá. Pro začátečníky je vyhrazená část kluziště, kde je možné využívat hrazdičky k výuce.

Vraťte se v čase s Josefem Čáslavou

Kdy: Do 31. března

Kde: Dvořákovo muzeum pravěku, Kolín

Za kolik: 25/50 korun



Komorní výstavní prostora ve Dvořákově muzeu pravěku se na nějakou dobu stala místem, kde známý kolínský fotograf Josef Čáslava bilancuje a ohlíží se za svou dosavadní tvorbou. Výstava s podtitulem "Návrat v čase" nezůstává svému jménu nic dlužna. S autorem se vrátíme až do 60. let, kdy se začal formovat jeho typický styl, a pomalu projdeme všechny významné mezníky a tematické tvůrčí okruhy až do současnosti. Josef Čáslava je ryzí dokumentarista, nečekejme tedy na výstavě žádnou komponovanou uměleckou fotografii. Představeny jsou fotografie z jeho několikaleté spolupráce s kolínskou automobilkou TPCA a výstavištěm v pražských Letňanech. Najdeme zde jak díla dokumentující Kmochův Kolín či Gasparádu, tak i klidnější a komornější společenské akce. Nebudou chybět fotografie památek Kolínska i Kutnohorska (zejména chrám sv. Bartoloměje a nedávno zrekonstruované Bartolomějské návrší) i přírodní krásy Kolína a jeho nejbližšího okolí. Prezentována je i méně známá poloha Čáslavovy tvorby - focení body artu a módy.

Připomeňte si Zapomenutou vůni střelného prachu

Kdy: Do 29. května

Kde: Regionální muzeum v Kolíně, Veigertovský dům

Za kolik: 70/150 korun

Výstavní projekt nepředstavuje zbraň jako nástroj agrese, ale jako velmi zajímavý a krásný předmět užitého umění. Hlavní myšlenkou je prezentovat vývoj palných zbraní v souvislosti s genialitou a umem dávných řemeslníků, ukázat významné mezníky vývoje palných zbraní, ale také slepé vývojové větve, zajímavosti, rarity. Současně chce výstava poukázat na puškařské řemeslo, které právem zaujímalo výsadní postavení a bylo vždy řemeslem uměleckým. Časové rozmezí 15. – pol. 19. století odpovídá době používání černého střelného prachu, jehož téma celou výstavou prostupuje.

KUTNOHORSKO

V Lorci zazpívá Duo Jamaha

Kdy: 27. března, 17:00

Kde: Kulturní dům Lorec

Za kolik: 260/350 korun

Populární a oblíbenou hudební skupinu Duo Jamaha, otec a syn (Alfons & Marian Kotvanovci) znáte především z televizní obrazovky. Do Kulturního domu Lorec přijdou zazpívat v neděli 27. března v 17 hodin. Jejich hudební styl od lidovek až po moderní hudbu a taneční remixy je určený pro všechny věkové kategorie. Okořeněn je pravým záhoráckým humorem! Za poměrně krátkou dobu 8 let na profesionální scéně mají na svém kontě 3 zlaté a 3 platinové desky za prodej hudebních nosičů. V Německu vydali singlové album s megahitem „Tanz mit mir heute Nacht“.

Podaří se zachránit židovské děti? Dozvíte se v čáslavském kině

Kdy: 25. března, 17:30

Kde: Kino Čáslav

Za kolik: 110 korun



Napínavý příběh o dětské odvaze, přátelství a loajalitě s názvem Hranice odvahy nabídne čáslavské kino v pátek 25. března. Je rok 1942 a okupované Norsko strádá vlivem materiálního nedostatku a válečných restrikcí. Ale i tak se desetiletá Gerda a její bratr Otto se těší na Vánoce. Pak si však pro jejich rodiče přijde policie a opuštěné děti navíc zjišťují, že se ve sklepě jejich domu ukrývají dvě židovské děti, sourozenci Daniel a Sarah. Mají je opustit a odejít do bezpečí k tetě? Anebo naplnit záměr svých rodičů a provést je hlubokými lesy za švédskou hranici, na neutrální území, kde by děti byly v bezpečí?

Kutná Hora hostí o nadcházejícím víkendu Mistrovství ČR ve stolním tenise

Kdy: 26. a 27. března

Kde: Sportovní hala Klimeška, Kutná Hora

Za kolik: -

Kutnohorská sportovní hala Klimeška bude od 25. do 27. března dějištěm Mistrovství České republiky ve stolním tenise. Nejlepší domácí hráči a hráčky se sjedou do královského města, aby se utkali o titul republikového šampiona. Chybět nebudou mimo jiné obhájce titulu Jiří Vráblík, olympionik Pavel Širuček, ani mladý reprezentant Tomáš Polanský. Program začne v pátek 25. března v 10 hodin kvalifikací jednotlivců.

MĚLNICKO

Kosí bratři pobaví Mělník

Kdy: 27. března, 15:00

Kde: Masarykův kulturním dům, Mělník

Za kolik: 80 korun

Masarykův kulturní dům si pro dětské diváky připravil divadelní představení veselé pohádky Ludvíka Středy Kosí bratři. Josef a Václav jsou kosí bratři, jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet. V jejich rošťáckých hlavičkách uzrávají ty nejdivočejší nápady. V Zoo pustí z klece lišku, která je hned prožene, hledají kouzelné světýlko, aby mohli chodit přes les, na pouti chtějí získat balónky a nakonec díky nim s uletí stánek i s prodavačem. Josef a Václav se nedají odradit. Dobře ví, že s kamarádem vždycky všechno dopadne dobře. Hraje Liduščino divadlo.

Na lásku není nikdy pozdě

Kdy: 25. března, 19:00

Kde: Společenský dům, Neratovice

Za kolik: 330/370 korun



Ve společenském domě se odehraje představení Be My Baby - Buď moje Bejby. Jemná a citlivá retrokomedie dokazuje, že v druhém se může splést každý a že na lásku není nikdy pozdě. Popudlivý Skot John a stále nervózní Angličanka Maude se poprvé setkávají na svatbě Johnova svěřence a Maudiny neteře. Podruhé je svede dohromady prosba mladého páru, aby pro ně vyzvedli novorozeně, které se novomanželé rozhodli osvojit. A aby toho nebylo málo, uvíznou několik týdnů v San Francisku. Po společně stráveném čase se však domů vrátí jiní, než jací se vydávali na cestu.

Nadějní autoři mohou soutěžit

Kdy: Do 30. května

Kde: Kralupy nad Vltavou

Za kolik: Zdarma

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje autorskou literární soutěž v rámci 27. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy. Literární soutěž je určená všem bez omezení věku a probíhá ve dvou kategoriích. do 18 let a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěných ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 17. září.

Seznamte se s historií českého loutkového divadla

Kdy: Do 31. března

Kde: Masarykův kulturní dům, Mělník

Za kolik: -



Výstava České loutkové divadlo třikrát jinak v Masarykově kulturním domě podává stručný a reprezentativní pohled na bohatou tradici i rozmanitou současnost českého loutkového divadla, které je ojedinělým fenoménem české kultury a dodnes okouzluje diváky na celém světě. Ve třech oddílech věnovaných historickému vývoji, poválečné proměně a loutkářským technikám se návštěvníci seznámí s různými kapitolami loutkářské historie.

Březen je měsíc čtenářů

Kdy: Do 31. března

Kde: Městská knihovna Neratovice

Za kolik: -

Březen je měsícem čtenářů a Městská knihovna Neratovice si pro své čtenáře připravila hned několik aktivit. Během celého března mohou čtenáři hrát o knižní ceny v literárním kvízu, který upomíná na 130. výročí narození Tolkiena. Vyplněný kvíz lze odevzdat osobně knihovně nebo online na webu. Po celý měsíc budou také v knihovně vystavena díla, která zaslali účastníci literárně-výtvarné soutěže Neratovice žijí! Výsledky budou vyhlášeny ve středu 16. března od 17 hodin. Knihovna také zavádí elektronickou službu Díla dlouhodobě nedostupná na trhu, díky níž mohou čtenáři z knihovny nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu i z domova prohlížet digitalizovaná díla, které jsou v tištěné podobě na trhu dlouhodobě nedostupné.

Soutěž podporuje upcyklaci

Kdy: Do 31. března

Kde: Ekologické centrum, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: Zdarma



Již potřetí pořádá ekologické centrum Kralupy nad Vltavou Velikonoční soutěž. Ta kromě tvořivosti a trávení času společně podporuje také recyklaci a upcyklaci a využívání již nepotřebných věcí. Letos mají účastníci za úkol z odpadních materiálů vyrobit jakékoli zvířátko spojené s Velikonocemi. Pořadatelé se tak těší na přehlídku roztomilých zajíčků a králíčků, oveček, beránků, kuřátek, slepiček a dalších. Výrobky lze nosit do kanceláře ekocentra na Palackého náměstí 6 nebo do KaSS Vltava. Porota z nich vybere ty nejhezčí a jejich autoři budou oceněni. Vernisáž soutěžních příspěvků se odehraje 1. dubna odpoledne u příležitosti akce „Jaro v zahradě“.

Výstava naladí na jaro

Kdy: Do 3. dubna

Kde: Regionální muzeum Mělník

Za kolik: Zdarma

Regionální muzeum Mělník ve vstupních prostorech vystavuje fotografie a výtvarné práce žáků i učitelů zabývajících se environmentální výchovou a vzděláváním na ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník a ZŠ Jungmannovy sady Mělník. Výstavu Jaro hledáčkem žáků a učitelů je možné navštívit od úterý do pátku v otevírací době muzea, od 9 do 17 hodin.

NYMBURSKO

Diskotéku navštíví vzácní hosté. Myšáci Mickey a Minnie

Kdy: 26. března, 14:00

Kde: Budova bývalé školy, Choťánky

Za kolik: -

Zábavné odpoledne pro děti se známými postavami myšáka Mickey Mouse a myšky Minnie se bude konat v budově bývalé školy v Choťánkách. Program ještě doplní hry a soutěže s odměnami, malování na obličej a bublifuková diskotéka.

Plesat se bude i v Odřepsech

Kdy: 25. března, 20:00

Kde: Hospoda Na hřišti, Odřepsy

Za kolik: -



V sále Hospody na hřišti se uskuteční osmý Ples obce Odřepsy. K tanci a poslechu zahraje oblíbená kapela Pohoda. Program vyvrcholí půlnoční tombolou s bohatými cenami. Předprodej vstupenek v úředních hodinách na Obecním úřadě Odřepsy.

Hostinec ožije dvěma karnevaly

Kdy: 26. března, 14:00

Kde: Na Návsi, Pátek u Poděbrad

Za kolik: -

Pro děti a jejich rodiče je do Hostince Na návsi v Pátku u Poděbrad připraven Karneval s Krejčíkem Honzou. V sobotu se všichni mohou těšit na zábavné hry a soutěže včetně závodů s balónky. Na závěr dojde k vyhodnocení nejlepších masek. Večer od 20 hodin se zde uskuteční Maškarní ples. K tanci a poslechu kapela Rail Band, masky jsou vítány.

Zámek otevírá brány i v zimě

Kdy: Od 29. ledna

Kde: Zámek Veltrusy

Za kolik: 120/150 korun



Státní zámek Veltrusy nabízí od soboty víkendové prohlídky Laboratoria a okruhu Aristokracie: Začátek konce. V Laboratoriu návštěvníci získávají příležitost nahlédnout pod pokličku běžného provozu zámku, seznámit se s historií jeho obnovy od povodní 2002 a vyzkoušet si práci badatele, archeologa i restaurátora. Vzdělávací okruh Aristokracie: začátek konce nabízí pohled do života a osudů posledních majitelů veltruského panství. Byli jimi Karel a Livie Chotkovi, které sem jako své dědice pozval v roce 1921 hrabě Arnošt Chotek, poslední člen veltruské linie rodu. V těchto autentických prostorech se na konkrétních příkladech hrabat Chotků návštěvníci šířeji seznámí se šlechtickým prostředím, rolí šlechty ve státní správě a jejím životním stylem.

PŘÍBRAMSKO

Přesunutý koncert kvarteta Clarinet Factory má nový termín

Kdy: 25. března, 20.30 hodin

Kde: Kulturní dům Dobříš

Za kolik: 270/300 korun

Pro ty, co se na podzim těšili na koncert kvarteta Clarinet Factory se zakoupenými lístky, a pak byli zklamaní z jeho nekonání kvůli koronavirové pandemii, je tady náhradní termín v pátek 25. března od 20.30 hodin ve Společenském sálu Kulturního domu Dobříš. Letos navíc klarinetové kvarteto vydalo i nové album. Jmenuje se Pipers a je na něm patrný příklon k elektronice. Mezinárodně oceňovaný ansámbl tak pokračuje v objevné cestě za možnostmi zvuku klarinetů i hudby obecně. Vstupné je 270 korun v předprodeji, 300 na místě.

V sedlčanské knihovně můžete zhlédnout film Svébytná půda

Kdy: 25. března, 18:00

Kde: Knihovna Sedlčany

Za kolik: -



Promítání kanadského dokumentu Svébytná půda z roku 2019, který je součástí festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět nabídne sedlčanská knihovna v pátek 25. března od 18 hodin. Komunita žijící v subarktické Kanadě na vlastní kůži denně zažívá, jak těžké může být obstarat nejzákladnější zemědělské produkty. Přes veškerou náročnost a projevující se environmentální změny si však chtějí uchovat svou svobodu a styl života. Vypěstovat i tu nejméně náročnou plodinu je v zasněžené, zamrzlé či v nejlepším případě pouze bažinaté půdě odvážná výzva, nejde však o nemožný úkol.

Pražské kytarové kvarteto zahraje v galerii

Kdy: 26. března, 18:00

Kde: Galerie Františka Drtikola, Příbram

Za kolik: 240 korun

Pražské kytarové kvarteto představí svou tvorbu v Galerii Františka Drtikola v Příbrami v sobotu 26. března. Kvarteto je souborem složeným z laureátů mezinárodních soutěží. Dlouhodobě je účastníkem na významných hudebních festivalech (Pražské jaro, Paříž, Tel Aviv, Miami, Kuvajt) a koncertuje ve většině zemí Evropy, v USA a na Středním východě. Zdrojem repertoáru jsou vlastní transkripce skladeb různých světových hudebních skladatelů z různých stylových období.

RAKOVNICKO

Pavlíkov se chystá na zábavu s karaoke a písněmi Špinarové

Kdy: 26. března, 19:00

Kde: Kulturní dům, Pavlíkov

Za kolik: 130 korun

Spolek žen Pavlíkov pořádá v sobotu 26. března taneční zábavu s karaoke. Ta se uskuteční v místním kulturním domě, přičemž její začátek je naplánován na úder 19. hodiny. Hostem večera bude skupina Věra Špinarová Revival. „Těšte se na zajímavý večer, nebude chybět předtančení, ani soutěž o ceny, tedy tombola,“ uvedl spolek. Během večera navíc budou mít zúčastnění možnost si zpívat z vybraného seznamu písní tu svoji oblíbenou.

Rakovničané si mohou v sobotu zatančit na městském plese

Kdy: 26. března, 20:00

Kde: Kulturní centrum, Rakovník

Za kolik: -



Na sále rakovnického kulturního centra se v sobotu 26. března koná 17. Reprezentační ples města Rakovníka. O hudební stránku akce se bude z největší části starat Moon Dance Orchestra Martina Kumžáka a sólisté, jako je třeba Dasha, Naďa Wepperová, Dušan Kollár nebo Michal Cerman. Zároveň se zúčastněným představí také Cimbálová muzika Saši Vrábela, Brass Band, Václav Tobrman, Honza Roušar či DJ Ladra. Moderátory večera budou Marcela Tomčíková a Ondřej Lechnýř.