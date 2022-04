BENEŠOVSKO

Na jarmarku zazpívá Kateřina Ševidová s dětmi

Kdy: 10. dubna, 8:00–12:00

Kde: Ješutovo náměstí Bystřice

Za kolik: Zdarma

Návštěvníci Velikonočního jarmarku si budou moci v neděli 10. dubna na Ješutově náměstí v Bystřici vyzkoušet jak se plete pomlázka, nebo namalovat velikonoční vajíčko. Na jarmarku vystoupí folklórní soubor Benešáček, Kateřina Ševidová zazpívá se svým dětským kroužkem zpěvu a děti z MC Kulíšek, pod vedením Oliny Polesné zatančí jarní tanečky. Nebude chybět staročeský kolotoč, zelené pivo, občerstvení a jiné dobroty.

Zažijte Nazdarbásek Čabásek naživo

Kdy: 10. dubna, 10:30 (Sázava) a 14:30 (Vlašim)

Kde: Sázava a Vlašim

Za kolik: 195 korun



Znáte je z televize. Na Déčku se s dětmi potkávají před Kouzelnou školkou téměř 10 let a to při více než 300 dílech Hýbánek, ale nejen tam! Teď je třeba se zvednout a přijít si s nimi hrát i hýbat v duchu známých pohádek a konečně naživo. Máte jedinečnou možnost si v neděli v Sázavě a ve Vlašimi s Týnou a Zdeňkem z Hýbánek v programu Nazdarbásek Čabásek přijít zazpívat, zařádit, zahopsat a zatančit. Pokud máte rádi lidové písničky, ty nejznámější a nejoblíbenější srdcovky tam určitě budou, čeká vás nadupaná hodinka, plná energie a dobré nálady.

Pyšelský kopeček si můžete zběhnout už posedmé

Kdy: 9. dubna, 7:00

Kde: Areál Hasičské zbrojnice Pyšely

Za kolik: Dle kategorie

Obec Pyšely na Benešovsku bude v sobotu 9. dubna posedmé dějištěm trailového závodu Pyšelský kopeček. V jeho rámci si přijdou na své všechny výkonnostní kategorie od ultramaratonců, přes rekreační běžce, mládež a děti až po vyznavače canicrossu. Kvalitu akce dokazuje skutečnost, že byl na základě hlasování samotných sportovců v minulém roce oceněn titulem Běžecká perla Středočeského kraje a v celorepublikovém měřítku v této anketě dosáhl na třetí místo. Letos se stala také součástí sportovního seriálu akcí České unie sportu.

Na Pochod Posázavím se vypraví po dvouleté přestávce

Kdy: 9. dubna, 7:00

Kde: Týnec nad Sázavou

Za kolik: 30/10 korun



Po vynucené koronavirové přestávce v letech 2020 a 2021 se tentokrát může znovu uskutečnit Pochod Posázavím. "V sobotu 9. dubna se bude konat už pětačtyřicátý ročník,“ připomněla Marie Šlesingerová, členka pořadatelského Klubu českých turistů Týnec nad Sázavou. Na všechny trasy – 9, 16, 24, 35 a 50 kilometrů se bude startovat v turistické centrum Bisport u mostu Tomáše Garriguea Masaryka od 7 do 10 hodin. Na nejdelší distanci pořadatelé vypustí turisty ale jen do 8:30, protože v cíli, který je na stejném místě, počkají na vytrvalce jen do 19 hodin. Organizátoři účastníkům doporučují vzít s sebou i tužku na opsání němé kontroly. Dospělí mají startovné 30, děti 10 korun.

BEROUNSKO

Vyrobte si velikonoční dekorace

Kdy: 9. dubna, 8:30

Kde: Městský úřad Hořovice

Za kolik: -

Velikonoční tvořivé dílničky, které se uskuteční v sobotu 9. dubna, jsou určeny pro širokou veřejnost od malých dětí až po seniory. Za malý poplatek si ve vestibulu městského úřadu v Hořovicích můžete vyzkoušet od 8.30 hodin v několika tvořivých dílničkách různé techniky. Výrobky si odnesete domů. Ke koupi budou nabízené rukodělné výrobky. V nabídce bude i malé občerstvení. Součástí akce bude i stezka v lesoparku Dražovka. 10 zastávek připomene dřívější tradice. Bližší info vám podá Renata Babelová na 792 319 950.

Jsou tady velikonoční Tetínské farmářské trhy

Kdy: 9. dubna, 9:15

Kde: Vrch Koledník Tetín

Za kolik: Zdarma



Na další Tetínské farmářské trhy se můžete těšit 9. dubna. Přijďte po zimě prožít příjemný jarní den a oslavte společně Velikonoce, které jsou nejen nejvýznamnějším křesťanským svátkem, ale jsou hlavně obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara. Jsou časem oslav a veselí. Opět bude zajištěn celodenní dětský program, živá hudba, tombola a různé stánky s občerstvením a s regionálními produkty.

BOLESLAVSKO

Vydejte se Zásadně na Zásadku

Kdy: 10. dubna, 9:00

Kde: Zámek Mnichovo Hradiště

Za kolik: Členové KČT zdarma, děti 10 korun, dospělí 20 korun

V neděli vyráží Klub českých turistů Mnichovo Hradiště již tradičně na zříceninu Zásadka ve vesničce Sychrov. Zahajovací jarní výlet začne na parkovišti za zámkem, odkud se účastníci mohou vydat několika trasami pro pěší i cyklisty. Na děti cestou čekají drobné úkoly, v cíli pak odměny. A všichni účastníci obdrží pamětní list. Na Zásadce pak nebude chybět hudební produkce harmonikáře Jindry Kelíška nebo zasvěcený výklad o historii místa od Karla Hubače, pracovníka mnichovohradišťského muzea.

Odhalte Brumbálova tajemství

Kdy: 9. dubna, 17:00

Kde: Kino, Mnichovo Hradiště

Za kolik: 130 korun



Městské kino zve všechny fanoušky kouzelnického světa J. K. Rowlingové. Na plátna míří 3. díl série Fantastická zvířata s podtitulem Brumbálova tajemství. V něm se temný kouzelník Gellert Grindelwald snaží převzít moc nad kouzelnickým světem. A protože není Albus Brumbál schopen ho zastavit sám, pověří magizoologa Mloka Scamandera, aby vedl neohrožený tým kouzelníků, čarodějek a jednoho chrabrého mudlovského pekaře na nebezpečné misi.

Bělá Market dýchne jarní a velikonoční atmosférou

Kdy: 9. dubna, 14:00

Kde: Zámek Bělá pod Bezdězem

Za kolik: Zdarma

Jarní Bělá Market zve na místní zámek k načerpání sváteční atmosféry nebo tvorbě velikonočních dekorací. Na návštěvníky čekají velikonoční dílničky, nakupování, skvělé občerstvení, besedy na téma jarní očista těla i mysli, velikonoční fotokoutek nebo koledy v podání maličkých koledníků či krojovaných tanečníků. Zajímavosti a velikonoční tradice z regionu představí v pravidelných vstupech Muzeum Mladoboleslavska.

KLADENSKO

Užijte si velikonoce na Čabárně

Kdy: 9. dubna, 10:00

Kde: Čabárna, Kladno

Za kolik: -

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna vás zve na akci Velikonoce na Čabárně. Konat se bude v budově ekocentra i jeho okolí. Přijďte si užít sváteční akci s celou rodinou. Zatímco si tatínkové se syny budou plést pomlázky z vrbového proutí, mohou maminky spolu s dcerami barvit vyfouknutá vajíčka. A aby se dětičky vyřádily, mohou si zahrát hru, která proběhne v sadu ekocentra. U stánku s občerstvením a suvenýry lze platit pouze v hotovosti, stejně jako na některých stanovištích, kde se bude vybírat poplatek za materiál.

KOLÍNSKO

Fidlovačka hraje v Kolíně: Muž mojí ženy

Kdy: 8. dubna, 19:00

Kde: Městské divadlo, Kolín

Za kolik: 320/430 korun

Komedie pražského Divadla Na Fidlovačce v podání Michala Dlouhého a Davida Novotného. Celých pět let dokáže jedna žena klamat dva muže. Jeden o druhém přitom nemají ani tušení a věří, že jsou pro svou lásku tím jediným vyvoleným. Jednou ale všechno praskne a oba se setkávají, aby situaci po chlapsku vyřešili. Který vyhraje? Nebo nakonec zvítězí žena? V reáliích současného Chorvatska se odehrává tento plnokrevný, ale přitom citlivý příběh o tom, co to znamená být zralým mužem, který už nechce nikomu nic dokazovat, nechce “lovit” nové ženy, zvykat si na nové pořádky, mužem, který chce jen žít svůj život tak, jak byl zvyklý. Komedie nejvýznamnějšího chorvatského dramatika Miro Gavrana.

Užijte si s dětmi výtvarné dílničky

Kdy: 9. dubna, 9:30

Kde: Sokolovna, Klučov

Za kolik: -



Sdružení výtvarníků a OÚ Klučov vás zvou na Výtvarné dílničky pro děti. Děti si vyzkouší věnečky, drátování, motání svíček, malování na textil a kameny, malování kraslic a zdobení perníčků. Možné je zakoupit klučovské víno, slané či sladké pečivo a originální dárky.

Sběratelé se setkají v kolínském MSD

Kdy: 8. dubna, 7:30

Kde: MSD, Kolín

Za kolik: 10 korun

Letos už sedmnáctým rokem se v saloncích MSD setkávají sběratelé především známek, mincí a pohledů. "Rádi ale mezi sebou přivítáme i ty nabízející sortiment spadající pod označení bleší trh, aby si něco mohli odnést i ti nemající vyhraněný zájem," zvou pořadatelé.

Jarní keramika pro velikonoční stůl

Kdy: 9. dubna, 13:00

Kde: Kavárna Modré dveře (náměstí Smiřických), Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: 400 korun



Připravte se s dětmi na velikonoční svátky. V kavárně Modré dveře si můžete na sobotu rezervovat místo na jarní malování keramiky. Akce je pro děti od 6 let a v ceně 400 Kč za jedno dítě je i materiál. Možné je si doplatit další kousky keramiky k namalování. Rezervace na čísle 602 331 996 nebo e-mailu kavarna-modredvere@sivekhotels.cz.

Kino v Brodě: Olga a Ježek Sonic

Kdy: 9. dubna, 19:00, 10. dubna 15:00

Kde: KD Svět, Český Brod

Za kolik: 99/129 korun

Milovníci filmů si mohou o víkendu v českobrodském Světě užít promítání drama i pohádku. V sobotu to bude francouzsko-švýcarsko-ukrajinské drama Olga, v neděli pak americká animovaná pohádka Ježek Sonic 2.

Připomeňte si Zapomenutou vůni střelného prachu

Kdy: Do 29. května

Kde: Regionální muzeum v Kolíně, Veigertovský dům

Za kolik: 70/150 korun



Výstavní projekt nepředstavuje zbraň jako nástroj agrese, ale jako velmi zajímavý a krásný předmět užitého umění. Hlavní myšlenkou je prezentovat vývoj palných zbraní v souvislosti s genialitou a umem dávných řemeslníků, ukázat významné mezníky vývoje palných zbraní, ale také slepé vývojové větve, zajímavosti, rarity. Současně chce výstava poukázat na puškařské řemeslo, které právem zaujímalo výsadní postavení a bylo vždy řemeslem uměleckým. Časové rozmezí 15. – pol. 19. století odpovídá době používání černého střelného prachu, jehož téma celou výstavou prostupuje.

KUTNOHORSKO

Umělkyně vystavuje Psokoně a jiné příšery

Kdy: Do 30. dubna

Kde: Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

Za kolik: -

V Galerii Felixe Jeneweina města Kutné Hory si můžete ještě do konce dubna prohlédnout výstavu Andrey Baštýřové Psokůň a ti druzí. Umělkyně vytvořila použitím různých technik typologii 33 nejrůznějších příšer, nejčastěji zvířecích kříženců s vlastní psychologií, s nimiž systematicky pracuje již několik let. V rámci vlastních prezentací je sestavuje do nejrůznějších instalací nebo je převádí z média do média a zkoumá možnosti transpozice. Mezi její první prezentace po absolutoriu patřila v roce 2018 účast na výstavě Ten kdo chodí kolem v MeetFactory – Mezinárodním centru současného umění v Praze.

Nechte se inspirovat Probuzenou nadějí

Kdy: 9. dubna

Kde: GASK Kutná Hora

Za kolik: 60 korun/zdarma



Další výtvarná dílna pro rodiče s dětmi od šesti let v Galerii Středočeského kraje se uskuteční v sobotu 9. dubna pod názvem Probuzená naděje. I ten nejdelší smutek končí pousmáním. I ta nejdelší zima končí jarem. Dílo Aleše Ogouna Probuzená naděje je symbolem konce temné epochy, symbolem zrodu. V rodinném díle se podíváme nejen na onu naději každého začátku, ale také na speciální techniku reflexní malby. Cílová skupina: (pra)rodiče s dětmi od 6 let, délka programu 2 hodiny. Vstupné je 60 korun dítě plus rodič zdrama. Rezervace na VratnaMilitka@gask.cz nebo 702 045 21.

Zahájí Velikonoce na Vlašském dvoře

Kdy: 10. dubna

Kde: Vlašský dvůr, Kutná Hora

Za kolik: Zdarma

Velikonoce na Vlašském dvoře začnou na květnou neděli 10. dubna. Společně s osadním výborem vnitřního města, velikonočně ozdobí účastníci magnólii před Vlašským dvorem. Po celé další dny, během velikonočního týdne, bude na nádvoří nebo v návštěvnickém centru probíhat výrobní kreativní dílnička. Hry o drobné odměny a další zajímavosti. Na arkádách se nám po úspěšné vánoční výstavě objeví velikonoční prodejní výstava, a kdo s námi bude chodit v barvách, bude mít výhodnější vstupné na prohlídkové trasy.

MĚLNICKO

Kralupy nad Vltavou budou znít písně oblíbeného Čechomoru

Kdy: 8. dubna, 19:30

Kde: KD Vltava, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: 550/590 korun

Kulturní dům Vltava přivítá v pátek skupinu Čechomor. Své příznivce i respekt kritiků si skupina získala především nápaditým aranžmá a osobitou interpretací hudby, jejímž základem byly a jsou lidové písničky. Skupina za více než 30 let svého fungování koncertovala nejen doma, ale i v zahraničí a spolupracovala s několika výraznými hudebními producenty a nejrůznějšími hudebními tělesy. Hudebníci v posledních letech výrazně pracovali na novém modernějším zvuku, výraznějším aranžmá a také na novém repertoáru. Nejen na ně se mohou těšit návštěvníci kralupského koncertu.

Loutkové pohádky odhalí záhadu a povypráví o odvaze a lásce

Kdy: 10. dubna, 15:00

Kde: Společenský dům, Neratovice

Za kolik: 69 korun



Nejmenší diváci se mohou ve Společenském domě v programu Lípa dětem těšit na tři loutkové pohádky neratovického loutkového spolku Javajka. První z nich, od Marie Štulíkové, vypráví o tom proč nemůže kočička s kozičkou chodit do mateřské školky. Druhá nese název Domeček, napsal ji Samuil Maršak a pojednává o zlé lišce a kohoutkovi se zlatým hřebínkem. A poslední z nich z pera Zdeňka Rosenbauma se jmenuje Princezna Anička a drak Kruťák a v ní se děti dozví, jak statečná Anička zachránila malého bratříčka.

Nadějní autoři mohou soutěžit

Kdy: Do 30. května

Kde: Kralupy nad Vltavou

Za kolik: Zdarma

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje autorskou literární soutěž v rámci 27. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy. Literární soutěž je určená všem bez omezení věku a probíhá ve dvou kategoriích. do 18 let a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěných ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 17. září.

Pohádka zavede diváky do podivuhodné říše dětské fantazie

Kdy: 10. dubna, 15:00

Kde: Masarykův kulturní dům, Mělník

Za kolik: 80 korun



Pohádka Divadla Anfas Alenka a její říše divů zavede diváky z Masarykova kulturního domu do světa dětské fantazie. Malá Alenka musí kvůli rýmě zůstat v posteli. Ale moc jí to nevadí, protože si ráda čte, hlavně svou nejoblíbenější knížku „Alenka v říši divů“. A protože ještě raději maluje, kreslí si nejrůznější obrázky své fantazie, které světe div se! začnou ožívat. A tak se Alenka vydává na cestu za záchranou světa fantazie. Pohádka je vhodná pro děti od 4 let.

NYMBURSKO

Zahájí výstavu Procitání

Kdy: 8. dubna, 19:00

Kde: Městské kino, Nymburk

Za kolik: -

Fotografická výstava Procitání přináší práce čtyř mladých fotografů, Ágnes Čechové, Sáry Chalupové, Šimona Roubala a Jakuba Červenky. Autoři svými díly mapují a pro sebe si objevují nová místa, se kterými přicházejí do kontaktu. Pomocí fotografie vytvářejí nové vztahy, do kterých následně zasahují, nebo je nechají být tak, jak k nim přišli. Vernisáž se uskuteční ve foyer městského kina. Výstavu bude možné navštívit do 29. dubna ve čtvrtek a v neděli od 14 do 21 hodin, v pátek a v sobotu od 14 do 22 hodin a ve všední dny vždy hodinu před začátkem promítání.

Konečně uvedou premiéru komedie Hlavně důstojně

Kdy: 9. dubna, 19:30

Kde: Divadlo Na kovárně, Poděbrady

Za kolik: -



Divadelní spolek Jiří Poděbrady připravil premiéru bláznivé komedie s názvem Hlavně důstojně. Pod textem zmíněné hry je podepsána autorská dvojice Barnet a Kraus, režie se ujal Ladislav Langr. „Naše komedie nachází inspiraci v mnoha známých a četných filmových námětech, které nabízejí pohled na na jednu neradostnou rodinnou událost. Stačí však neplánovaná souhra náhod a z truchlení je nečekaná fraška,“ podotkl režisér.

Pohádka máje potěší romantiky

Kdy: 9. dubna, 19:00

Kde: Kulturní dům, Libice nad Cidlinou

Za kolik: -

Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou zve na romantickou hru z pera Viléma Mrštíka Pohádka máje. Představení nabídne DS bratříků Mrštíků Boleradice. Diváci se mohou těšit na poetický příběh odehrávající se v moravských Ostrovačicích a v Praze. Děj příběhu o citovém zrání studenta Ríši a revírníkovy dcery Helenky je zarámovaný probouzející se jarní přírodou, jeho děj chce pohladit všechny romantické duše.

PŘÍBRAMSKO

Na plátně se odehraje Stínohra

Kdy: 9. dubna, 19:00

Kde: Kino Příbram

Za kolik: 130 korun

Krimipříběh Stínohra nabídne příbramské kino v sobotu 9. dubna. Hlavním hrdinou je Jan Kavka, záchranář z malého města, který právě opouští manželku Evu. A to právě v době, kdy se tato stane tragickou obětí zločinu. Z Jana je vdovec, který žije s vědomím, že smrt ženy nepřímo zavinil a nepřišel jí v kritické chvíli na pomoc. Útočiště před neodbytným pocitem viny nachází díky kamarádovi Michalovi v místním boxerském klubu. Spřátelí se s Michalovou chráněnkou Gretou, jíž tělocvična nahrazuje nepoznanou rodinu. Vyšetřovatel Dvořák, který má případ na starosti, naráží na řadu podivných okolností.

K výročí úmrtí J. J. Ryby pořádají Koncert na podporu uprchlíků

Kdy: 10. dubna, 16:00

Kde: Starý Rožmitál

Za kolik: Vstupné dobrovolné



Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby a Společnost Jakuba Jana Ryby připravily na neděli 10. dubna charitativní Koncert žáků a učitelů Základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby k 207. výročí úmrtí J. J. Ryby. Vystoupení začne v šestnáct hodin v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále. Vstupné je dobrovolné a výtěžek koncertu bude věnován na podporu ukrajinských uprchlíků v Rožmitále.

Svou Levitaci vystavuje Lubomír Typlt v Galerii Františka Drtikola

Kdy: Do 29. května

Kde: Příbram

Za kolik: -

Výstavu obrazů Lubomíra Typlta pod názvem Levitace můžete v Galerii Františka Drtikola Příbram zhlédnout do 29. května. Ve svém díle malíř zpřítomňuje obrazy generačního pocitu, který nahlíží jako cyklicky se vracející epos, v němž se sčítají zkušenosti z období totality a z neméně náročné společenské svobody.

RAKOVNICKO

Víkend bude nabitý. Nabídne velikonoční jarmark a bazárek

Kdy: 9. a 10. dubna, 9:00

Kde: Kulturní dům, Slabce

Za kolik: Zdarma

Zahrádkáři zvou do kulturního domu na velikonoční jarmark, kde si návštěvníci budou moci zakoupit květiny, dekorační předměty, dorty a zákusky, perníčky medovinu a další výrobky od místních podnikatelů. V neděli 10. dubna se pak v kulturním domě bude konat bazárek dětského oblečení a hraček. Prodávat a nakupovat může přijít kdokoli. Pro návštěvníky jarmarku i bazárku je po oba dva dny připraveno občerstvení.