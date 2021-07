Gumárnou bude znít rock a punk

KDY: 10. července, 17:00

KDE: Klub Gumárna, Čáslav

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné

Na již 6. ročník Rockfestu Čáslav letos přijedou zahrát místní kapely Taranisovy kolečka, Jednota Kolín, Adrenalin, Prasákův gauč Momentální Indispozice a 13PM. V areálu Gumárny bude k dispozici také občerstvení ve formě dobrot z grilu a dobrého piva.

Netradiční prohlídka kláštera řádu sv. Voršily s ochutnávkou vín

KDY: 9. července, 18:00

KDE: Klášter řádu sv. Voršily – Vinné sklepy Kutná Hora

ZA KOLIK: základní – 250,- Kč (v ceně degustace 3 vzorků vín + občerstvení); snížené (bez degustace vína) – 90,- Kč



Přijďte ochutnat víno z kutnohorských vinic a poslechnout si něco o historii řádu sv. Voršily. Prohlédnete si část kláštera, která není běžně přístupná veřejnosti, a to klášterní kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a nově zrestaurovanou fresku v kopuli nad hlavním schodištěm ve 2. patře kláštera sv. Voršily. Dozvíte se něco o tom, jak úzce je víno spojeno s proslulou dobou těžby stříbra na Kutnohorsku. Předprodej vstupenek na www.kutnohorskeleto.cz.

Užijte si hudbu na královském dvoře

KDY: 9. července, 19:00

KDE: Vlašský dvůr – nádvoří, Kutná Hora

ZA KOLIK: základní – 195,-Kč; snížené (děti a senioři) – 150,-Kč

Prožijte příjemné hudební zážitky v historickém prostředí nádvoří Vlašského dvora s prohlídkou Muzea kutnohorských pověstí. V pátek si v bloku koncertů užijete večer při poslechu muzikálových melodie s Andreou Kapounkovou.

Koncert festivalu prague proms – Pocta bratrům seckým

KDY: 9. července, 19:00

KDE: Chrám sv. Barbory, Kutná Hora

ZA KOLIK: 200 Kč



Hornisté Tomáš Secký a Jaroslav Secký. Bratrská dvojice, která po celý život tvořila nepostradatelnou součást českého světa vážné i populární hudby. V sekci lesních rohů Českého národního symfonického orchestru se dlouhá léta podíleli na nespočtu výjimečných koncertů a nahrávek. Program a bližší informace na www.pragueproms.cz.

Užijte si kulturu pod hvězdami, tentokrát Ději ráje

KDY: 9. července, 20:30

KDE: Zámek Kačina

ZA KOLIK: Od 590 Kč

V nádherném prostředí zámku Kačina můžete zažít krásný, romantický večer s největšími hity z repertoáru Michala Davida. Výpravnou koncertní verzi doplňují krásné kostýmy účinkujících. Nenechte si ujít tuto akci nabitou známými megahity. Akce pod širým nebem se koná za každého počasí a začátek má ve 20:30, délka je cca 120 minut včetně přestávky (30 min). Areál bude otevřen od 19:00. Děti ráje - Výpravná koncertní open air verze nejúspěšnějšího českého HIT muzikálu Sagvana Tofiho DĚTI RÁJE přijíždí za Vámi! Přijďte si užít léto a připomenout si atmosféru legendárního představení, které pravidelně končí aplausem ve stoje. V podání hlavních představitelů – předních osobností české hudební scény – opět zazní nejlepší písně z muzikálu (notoricky známé megahity jako jsou „Decibely lásky“, „Pár přátel“, „Poupata“, „Céčka“, „Nonstop“ a mnohé další), které si diváci zpívají spolu s účinkujícími. Trocha romantiky, maličko nostalgie, humor, zábava, ale i nadhled, to všechno a mnohem víc jsou vaše DĚTI RÁJE.

Přijďte na den otevřených dveří a oslavu 27 let klubu Sluníčko

KDY: 10. července, 10:00

KDE: Klub Sluníčko, Kutná Hora

ZA KOLIK: -



Klub Sluníčko se otvírá pro radost dětí na nové adrese Jana Palacha 145. Přijďte se podívat do nových prostor, kde najdete 2 herny se spoustou hraček. Co na vás čeká? Spoustu her, soutěží, opékání buřtů, muzika a samozřejmě dobrá nálada.

Putovní kino promítne Bobule

KDY: 10. července, 21:30

KDE: Hostovlice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Přijďte si v sobotu 10. července posedět v Hostovlicích na fotbalovém hřišti u dobrého pití a jídla se starostkou Zuzanou Musilovou. Následně ve 21.30 hodin bude promítnut film Bobule. Vstupné je dobrovolné, deky a dobrou náladu s sebou.