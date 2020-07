V Galerii Středočeského kraje Kutná Hora mohou návštěvníci zhlédnout kromě jiných také výstavu tentokrát věnovanou oslavě léta. Pod názvem Velké koupání se skrývají díla Vojtěcha Horálka, která jsou inspirována atmosférou horka a sladkého nicnedělání. Název symbolizuje moderní životní styl, spojený s kultem vysportovaného těla, zároveň však s povrchností, pomíjivostí a skrytou soutěživostí i s voyerstvím.

Neobvyklý autorský rukopis, kombinující bravurní malbu, koláže z recyklovaných materiálů a šité fragmenty, podporuje autentické až tajemné vyznění obrazů, objektů a reliéfů, odrážejících realitu s jemným humorem, nadsázkou, prvky fantaskna i svébytnou imaginativností.

Další víkendové pozvánky

Pořádají opět Zlatou Mölkku

Pohyb na čerstvém vzduchu je ta nejlepší terapie na téměř všechny neduhy. A když je při tom zábava, tak není o čem přemýšlet. A ta bude zaručeně na 7. ročníku turnaje zvaného Zlatá zručská Mölkka, který se odehraje ve Zruči nad Sázavou o víkendu 18. a 19. července. V sobotu to bude turnaj trojic a kvalifikace EM 2020 a v neděli páté mistrovství Posázaví jednotlivců a dvojic na tenisových dvorcích Tělocvičné jednoty Jiskra Zruč.

Připravili noční prohlídku kostela

Noční prohlídku románské perly Kostela sv. Jakuba v Církvicích připravila na sobotu 18. července Římskokatolická farnost Kutná Hora až pro 50 účastníků najednou. Románským kostelíkem provede kostýmovaná zakladatelka této unikátní stavby, Marie. Proč nechala kostel postavit, kdo se účastnil slavnostního svěcení, jak se celé místo za 900 let své existence změnilo, kdo byla nešťastná Kateřina D´Orco, jejíž náhrobek zdobí interiér kostela? To vše a ještě mnohem víc se dozví během jedinečné noční prohlídky. Poutavý historický výklad prostřídá zpěv, varhanní koncert a prohlídka nově otevřené expozice v sakristii kostela. Akce probíhají v soboty 18. července a 15. srpna. Začátek je ve 20 hodin. Vstupné je 150, studenti, senioři a držitelé ZTP to mají za sto.

Kutnohorské kino přichází s filmem Než skončí léto

Než skončí léto, ještě stihnou diváci navštívit kutnohorské kino Modrý kříž, aby se podívali v pátek 17. července v 19 hodin na stejnojmenný snímek australské produkce. Když se šestnáctiletá Milla zamiluje do průšviháře Mosese, je to pro její rodiče noční můra. První setkání s láskou ale probouzí v nemocné Mille novou chuť do života a její energie a touha objevovat brzy otočí celou rodinu vzhůru nohama. Milla začne svému překvapenému okolí ukazovat, jak prožít každou minutu naplno. Tradiční pravidla a morální poučky letí do koše a rodiče se rozhodnou dát věcem volný průběh. Vstupné je 120 korun.