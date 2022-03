BENEŠOVSKO

Podpořte otužilce při výstupu na Blaník ve spodním prádle

Kdy: 27. února, 13:30

Kde: Louňovice pod Blaníkem

Za kolik: Zdarma

Otužování vzduchem je další efektivní metodou jak posílit své tělo i svou mysl. Proto se v neděli 27. února ve 13.30 hodin sejdou před bájnou horou Blaník otužilci a vydají se zdolat její vrchol, jen tak nalehko. Doporučuje se mít oblečené boty + ponožky, spodní prádlo, kalhoty či kraťasy, rukavice, kulicha. Na záda batoh s dalším oblečením pro případ, že by někdo cítil, že se musí obléci. Dobré je mít také něco teplého na zahřátí. Zvaní jsou jak neotužilci, tak i úplní profíci (naháči). Zvířecí kámoši vítáni, dobrá nálada podmínkou. Po cestě se dozvíte něco o technikách Wima Hofa a nouze nebude ani o vzájemnou podporu.

Zrekonstruujte podivnou zvířenu záhadného ostrova

Kdy: 26. února

Kde: Muzeum umění a designu Benešov

Za kolik: 250 korun



Víkendová výtvarná dílna pro děti od 6 do 12 let v Muzeu umění a designu Benešov bude tentokrát na téma Ztracený deník profesora z Essexu Tento deník, ve kterém profesor věrně popsal a zdokumentoval zvířenu na neprobádaném ostrově v Indickém oceánu, se mnoho let pokládal za nenávratně ztracený. Nyní byl objeven, ale zachovaly se pouze jeho podrobné zápisky o podobě zvířat. Fotografie a kresby zmizely! Účastníci si přečtou profesorovy poznámky a pokusí se podivuhodnou zvířenu záhadného ostrova zrekonstruovat. Oběd, materiál a pomůcky jsou v ceně.

Půjdete mu za svědka?

Kdy: 25. února, 19:30

Kde: Kulturní dům, Sázava

Za kolik: 330/310/290 korun

Předpremiéru komedie Půjdeš mi za svědka? můžete zhlédnout v sázavském kulturním domě v pátek 25. února od 19.30 hodin. Jean-Luc Lemoine, současný známý francouzský komediální autor, vodí rád diváka po klamných cestách, aby ho pak v nejméně očekávaném okamžiku překvapil zcela novým pohledem na danou situaci. Mam pozve na svoji svatbu s Lili, se kterou již 12 let chodí, za svědka svého nejlepšího přítele Toma, kterého několik let neviděl, protože mu Lili zakázala se s ním stýkat jelikož kdysi opustil jejich kamarádku. Tom přijde a s ním i jeho nová mladá přítelkyně Jasmine.

BEROUNSKO

Masopust rozjásá Hořovice

Kdy: 27. února, 14:00

Kde: Palackého náměstí, Hořovice

Za kolik: -

Spolek Horovize společně s Městským kulturním centrem Hořovice pořádá v neděli 27. února masopust. Jedná se o první ročník této akce po znovuobnovení masopustní tradice v Hořovicích. Maškary a veřejnost má sraz ve 14 hodin na Palackého náměstí, přičemž o půl hodiny déle vyrazí všichni průvodem do ulic historické části města. V době od 14 do 17 hodin navíc bude na náměstí připraven program pro děti. Obsahovat bude různé hry, soutěže nebo rej masek. Od 17 hodin budou moci všichni sledovat tradiční pohřeb Bakuse.

Cyril Hančl okomentuje své dílo

Kdy: 26. února, 14:00

Kde: Muzeum berounské keramiky, Beroun



Muzeum berounské keramiky pořádá v sobotu 26. února komentovanou prohlídku aktuální výstavy Z pálené hlíny s keramikem a sochařem Cyrilem Hančlem. „Sochařské tvorbě se věnuje přibližně od roku 1980. Pracuje většinou s přírodním kamenem, mezi jeho nejoblíbenější materiály patří mramor, žula, nebo vápenec, ale používá i jiné materiály, jako např. železo, bronz, keramiku nebo dřevo,“ uvádí muzeum

Masopustní průvod rozveselí Hýskov

Kdy: 24. února, dopoledne

Kde: U Statku, Hýskov

Za kolik: -

„Milí naši sousedé, tety a strýcové, otevřete vrata. Poctí Vás náš medvěd s dětmi na to tata. Ona totiž masopustní veselice, veselá je převelice. Oslavíme masopust, než nastane dlouhý půst. Velké díky patří všem, zpestříme Vám tento den,“ uvádí Agentura ledňáčka Jendy, která pořádá ve čtvrtek 24. února masopust v Hýskově. V dopoledních hodinách bude možné maškary zastihnout v ulicích U Statku, Nad Sokolovnou, Zábranská, Budovatelská nebo Družstevní. Průvod navštíví také místní prodejnu, OÚ nebo restauraci U Bony.

Březová se chystá na fašankovou obchůzku, chybět nebude zabijačka

Kdy: 26. února, 8:00

Kde: Kostel, Březová

Za kolik: -



Obec Březová ve spolupráci s SDH Březová pořádá v sobotu 26. února fašankovou obchůzku. Tato tradiční oslava masopustu začne v 8 hodin, a to na parkovišti pod místním kostelem.

BOLESLAVSKO

Prožijte Prázdniny v muzeu

Kdy: Do 27. února

Kde: Dobrovická muzea, Dobrovice

Za kolik: 70 korun

Prázdniny v muzeu jsou program Dobrovických muzeí, který pozve malé i větší návštěvníky na výstavu Společenský život hmyzu. Ta nabídne živý hmyz v insektáriích, modely mraveniště či termitiště a další hmyzí domečky a doprovodné aktivity. V ceně vstupného je i prohlídka I. okruhu a aktivity u interaktivní tabule.

Vydejte se do historie závodů

Kdy: Do 20. března

Kde: Škoda Muzeum, Mladá Boleslav

Za kolik: -



Mladoboleslavské Škoda Muzeum má kromě stálé expozice připravenu také výstavu 120 let Škoda Motorsport. Před 120 lety zazněl startovní výstřel prvního mezinárodního závodu, na jehož trať se vydala mladoboleslavská ,,motocykleta“ Laurin & Klement. Návštěvníci mohou poznat příběh skvělého závodníka Narcise Podsedníčka a mnoha jeho zdatných následovníků za řidítky motocyklů i volantem automobilů z Mladé Boleslavi.

Výstava představí přírodu

Kdy: Do 15. května

Kde: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

Za kolik: 50/30 korun

Muzeum Mladoboleslavska přichází s novou výstavou pojmenovanou Chráněná příroda Mladoboleslavska. Fotografie zveřejněné na výstavě jsou dílem autorů stejnojmenné knihy Milady Vrbové, Antonína Kůrky a Ivany Řípové. Expozice bude v muzeu k vidění do 15. května.

Rozsviťte své domovy

Kdy: Do 27. února

Kde: Benátky nad Jizerou

Za kolik: Zdarma



Světýlková paní si pro děti připravila speciální úkol. Po Nových Benátkách je poschováváno 5 dílů hvězdy, kterou musí účastníci hry najít, sestavit a ozdobit. Hotovou hvězdičku si mohou vystavit v okně, aby se na ni mohla Světýlková paní přijít podívat. Mapa je k dispozici na webu města.

Seznamte se s Bigglesem

Kdy: Do 30. dubna

Kde: Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Mladá Boleslav

Za kolik: -

Výstava Legenda jménem Biggles instalovaná v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha seznamuje s životním příběhem pilota Jamese Biggleswortha. Tato fiktivní legenda anglických letců je hlavní postavou série knih z leteckého prostředí první i druhé světové války od spisovatele Williama Earla Johnse.

Vydejte se za drahými kameny

Kdy: Do 1. května

Kde: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

Za kolik: -



Muzeum Mladoboleslavska zve na novou expozici určenou všem mineralogům a archeologům s názvem Za drahými kameny do pravěku. Ta návštěvníkům přiblíží přehled drahých kamenů a dalších nerostů používaných v období pravěku na území Českého ráje a Podkrkonoší. Stejně jako v minulosti, kdy byl kámen jedním z nejpodstatnějších materiálů, udržuje si i teď své místo v umění i praktickém životě.

KLADENSKO

Taškařice ovládne Stochov, chybět nebude jarmark, ani kapela

Kdy: 26. února, 14:00

Kde: Mírové náměstí, Stochov

Za kolik: 100 korun

Stochovské Mírové náměstí bude v sobotu 26. února dějištěm masopustního veselí. Od 14 do 17 hodin bude na náměstí možné nakoupit v rámci tradičního masopustního jarmarku. Začátek masopustního průvodu plného různých tradičních i originálních masek je naplánován na 15.30 hodin. Pro dobrou zábavu bude hrát hudební skupina Švejk band. Veřejnost si zároveň bude moci užít masopustní představení Divadla M z Duchcova. Tím však program nekončí. Sobotní den totiž bude zakončen v 17.30 hodin, to se v kulturním domě uskuteční zábava. Na té zahraje Pavel Běloušek.

Masky se sejdou v Kačici u kachny

Kdy: 26. února, 13:00

Kde: Kachna, Kačice

Za kolik: Zdarma



Po roční pauze znovu dorazí do Kačice masopustní maškary. Sraz mají v sobotu 26. února ve 13 hodin u místní kachny. „Průvod pak tradičně vyrazí ke starostovi a následně na dalších pět stanovišť. Posledním stanovištěm pak bude Otevřený mlýn. Stejně jako v minulých letech nebude chybět koňský povoz, živá muzika a masky. Přijďte si užít pěkné odpoledne,“ uvedli pořadatelé.

Dokeský masopust vyšperkují dobroty od řezníka

Kdy: 26. února, 10:00

Kde: Obecní úřad, Doksy

Za kolik: -

Tradiční masopust, neboli fašank, se v obci Doksy uskuteční potřetí. Stane se tak v sobotu 26. února. „Průvod v maskách bude vyrážet od obecního úřadu. Trasu ještě doladíme. Pokud by byl někdo, kdo by rád po cestě pohostil masky, napište prosím na zivedoksy@gmail.com, trasu pak budeme směrovat dle nahlášených adres,“ sdělili organizátoři. Konec průvodu bude před hospodou, kde budete mít možnost nákupu masopustních uzenářských dobrot od řezníka Jiřího Kučery z Kačice. „Přijďte v maskách. Čím víc masek, tím víc legrace,“ dodali pořadatelé.

Masopustní postavy dorazí na Tuháň

Kdy: 26. února, 13:00

Kde: Louka, Tuháň

Za kolik: -



Veselé masopustní masky rozjásají v sobotu 26. února Tuháň. Místní průvod začíná ve 13 hodin na louce, přičemž do kroku mu bude hrát živá muzika. Cestou průvod ochutná tradiční pohoštění místních hospodyněk a hospodářů. „Zakončit naše sousedské masopustní veselí můžete u Pivnice Beraník, na louce, nebo zkrátka podle toho, jak se vám bude chtít a jak nám bude přít počasí,“ napsali pořadatelé tuháňského masopustu.

KOLÍNSKO

Do kolínského divadla dorazí Špinarka

Kdy: 25. února, 9:15

Kde: Městské divadlo, Kolín

Za kolik: 290/430 korun

Dokumentární fikce o předčasně zesnulé známé české zpěvačce. Věru nevzali na konzervu, protože je příliš malinká. Nehodí se ani do sboru, na to má moc výrazný hlas. Věra žije v blbé době. Nezáleží na tom, jak zpíváte, ale jak jste politicky uvědomělá. Naštěstí talent se prosadí vždycky. Vydejme se sledovat kariéru jedné z našich nejvýraznějších umělkyň. Naše „doku-fikční drama“ je oslavou drzého big beatu, a především Věry, která svou tvorbou vzdorovala všem myslitelným stereotypům. Vypráví intimní portrét i epický příběh o nezávislosti, intrikách, odvaze a nezapomenutelné přítomnosti opravdové lásky. Živá hudba, velký zážitek a velké emoce. Hraje Divadlo Petra Bezruče Ostrava.

Užijte si vystoupení Jany Koubkové a Ondřeje Kabrny

Kdy: 25. února, 19:00

Kde: Kavárna Modré dveře, Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: 300 korun (nutná rezervace na číslech 602 331 996 nebo 321 679 005)



Jana Koubková patří už léta k předním osobnostem českého jazzu. Jako jazzová sólistka se prosadila už v roce 1975 v Jazz sanatoriu Luďka Hulana. Od té doby si prošla mnoha stylovými seskupeními. Od blues, swingu, mainstreamu přeb bebpo, latin, free až po world-ethnoa fusion. Založila každoroční festival Vokalíza pro jazzové, bluesové a rockové zpěváky.

V Českém Brodě zahraje Jiří Stivín

Kdy: 27. února, 19:00

Kde: Sokolovna, Český Brod

Za kolik: 220 korun

Cyklus koncertů Klasika Viva se vrací do Českého Brodu. V neděli vystoupí v brodské sokolovně flétnista Jiří Stivín. V programu nazvaném „Pocta baroku“ zazní hudba J. S. Bacha, A. Vivaldiho, G. P. Telemanna v jedinečném provedení jednoho z našich nejlepších flétnistů, který vystoupí společně s cembalistou Václavem Uhlířem.

Je tu kouřimský masopust

Kdy: 26. února, 15:00

Kde: Muzeum, Kouřim

Za kolik: Zdarma



Spolek Rozmarýna vás zve v sobotu od 14 hodin před kouřimské muzeum na tradiční masopust. "Hudební nástroje jsou vítány, čeká vás živá hudba, malé občerstvení, svařené víno a čaj," říkají pořadatelé.

Připomeňte si Zapomenutou vůni střelného prachu

Kdy: Do 29. května

Kde: Regionální muzeum v Kolíně, Veigertovský dům

Za kolik: 70/150 korun

Výstavní projekt nepředstavuje zbraň jako nástroj agrese, ale jako velmi zajímavý a krásný předmět užitého umění. Hlavní myšlenkou je prezentovat vývoj palných zbraní v souvislosti s genialitou a umem dávných řemeslníků, ukázat významné mezníky vývoje palných zbraní, ale také slepé vývojové větve, zajímavosti, rarity. Současně chce výstava poukázat na puškařské řemeslo, které právem zaujímalo výsadní postavení a bylo vždy řemeslem uměleckým. Časové rozmezí 15. – pol. 19. století odpovídá době používání černého střelného prachu, jehož téma celou výstavou prostupuje.

Kolínské kino má o víkendu nabitý program

Kdy: Pátek až neděle

Kde: Kino 99 Kolín

Za kolik: 140/150 korun



Páteční promítání: 17.00 Pes (komedie, USA), 17.30 V létě ti řeknu, jak se mám (komedie, ČR), 19.30 Tajemství staré bambitky 2 (pohádka, ČR), 20.00 Belfast (drama, Británie)

Sobotní promítání: 14.30 Myši patří do nebe (animovaný, ČR), 15.00 Krtek a oslava (animovaný, ČR), 17.00 Haftaňan a tři mušteriéři (animovaný, Španělsko), 17.30 Pes (komedie, USA), 19.30 Zpráva o záchraně mrtvého (drama, ČR/Slovensko/Francie), 20.00 Mimořádná událost (komedie, ČR)

Nedělení promítání: 17.00 Moje krásná příšerka, 17.30 Tajemství staré bambitky 2 (pohádka, ČR), 19.30 Zpráva o záchraně mrtvého (drama, ČR/Slovensko/Francie), 20.00 V létě ti řeknu, jak se mám (komedie, ČR)

Zasmějte se s Alešem Vyjidákem

Kdy: Do 25. února

Kde: Knihovna, Kolín

Za kolik: Zdarma

Výstava kreslených vtipů Aleše Vyjidáka s názvem Ze života lidí je součástí tradičního cyklu novoročních výstav kresleného humoru v kolínské knihovně pod názvem Do nového roku zvesela.

Vraťte se v čase s Josefem Čáslavou

Kdy: Do 31. března

Kde: Dvořákovo muzeum pravěku, Kolín

Za kolik: 25/50 korun



Komorní výstavní prostora ve Dvořákově muzeu pravěku se na nějakou dobu stala místem, kde známý kolínský fotograf Josef Čáslava bilancuje a ohlíží se za svou dosavadní tvorbou. Výstava s podtitulem "Návrat v čase" nezůstává svému jménu nic dlužna. S autorem se vrátíme až do 60. let, kdy se začal formovat jeho typický styl, a pomalu projdeme všechny významné mezníky a tematické tvůrčí okruhy až do současnosti. Josef Čáslava je ryzí dokumentarista, nečekejme tedy na výstavě žádnou komponovanou uměleckou fotografii. Představeny jsou fotografie z jeho několikaleté spolupráce s kolínskou automobilkou TPCA a výstavištěm v pražských Letňanech. Najdeme zde jak díla dokumentující Kmochův Kolín či Gasparádu, tak i klidnější a komornější společenské akce. Nebudou chybět fotografie památek Kolínska i Kutnohorska (zejména chrám sv. Bartoloměje a nedávno zrekonstruované Bartolomějské návrší) i přírodní krásy Kolína a jeho nejbližšího okolí. Prezentována je i méně známá poloha Čáslavovy tvorby - focení body artu a módy.

KUTNOHORSKO

Malíňačky pořádají u sokolovny Rej masek se soutěžemi i tancem

Kdy: 26. února, 13:00

Kde: Sokolovna, Malín

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Na Rej masek se mohou těšit všichni fanoušci maškarní zábavy v sobotu 26. února od třinácté hodiny. Akci pořádá spolek Malíňačky na parkovišti u sokolovny Malín. Za dobrovolné vstupné čekají na účastníky soutěže, disko, tombola a samozřejmě nebude chybět občerstvení.

Darujte nepotřebné věci, které naleznete při jarním úklidu

Kdy: 25. a 26. února, 17:00 a 14:00

Kde: Obecní úřad, Starkoč

Za kolik: Zdarma



Sbírku věcí, především oblečení, obuvi, hraček, látek, hygienických potřeb a podobně pořádá obec Starkoč ve spolupráci s Diakonií Broumov v pátek 25. února od 17 do 19 hodin a v sobotu o 14 do 16 hodin v budově Obecního úřadu. Bližší informace získáte na tel. č. 724 026 282 u Kodlové Anny.

Ponořte se do světa fantazie na Karnevalu v zámeckém parku

Kdy: 27. února, 14:00

Kde: Zámek, Zruč nad Sázavou

Za kolik: -

V zručském zámeckém parku se v neděli 27. února uskuteční Karneval v zámeckém parku. Děti budou hledat od čtrnácti hodin malovaný kamínek, hádat hádanku u maškary s košíčkem plným dobrot a svou procházku zakončí v ZRUČných dobrotách, kde dostanou odměnu. Od patnácti hodin se budou veselit na nádvoří s kapelou Matri. Akci pořádá Rodinné centrum Setkání za podpory Města Zruč nad Sázavou. Masky se potkají ve 14 hodin u Kolowratské věže. Přijďte se ponořit do světa fantazie a užijte si tu kouzelnou chvíli být jinou bytostí.

MĚLNICKO

Drama, pohádky i komedie. Program kina je nabitý

Kdy: 25. až 27. února

Kde: Společenský dům, Neratovice

Za kolik: 120/130/140 korun

Kino Společenského domu v Neratovicích má i tento víkend připraven program na zahnání dlouhé chvíle. V pátek diváci mohou zhlédnout české drama Zpráva o záchraně mrtvého (19:00), ve kterém se Matka a Syn snaží zpracovat situaci, v níž se ocitli. Otec upadl do kómatu a není jisté, že se probere. V sobotu bude na programu pokračování české pohádky Tajemství staré bambitky 2 (17:00), v níž se vrací známé postavy z prvního dílu a přidávají se k nim noví přátelé i nepřátelé. V neděli pak kino nabídne animovanou pohádku Haftaňan a tři mušteriéři (15:00), adaptaci díla Alexandra Dumase a českou romantickou komedii V létě ti řeknu, jak se mám (19:00).

Vydejte se za sýkorkou Barborkou

Kdy: Kdykoli

Kde: Neratovice

Za kolik: Zdarma



Město Neratovice vyhlásilo venkovní hru Putování za sýkorkou Barborkou. Po městě jsou rozmístěna očíslovaná krmítka a cílem hry je najít minimálně 10 takových krmítek, zapsat si jejich číslo, jedinečný symbol a adresu, kde se nachází. Seznam pak stačí odnést na odbor životního prostředí, kde prvních 200 hráčů získá dáreček.

Mělník zažije v neděli masopustní veselici

Kdy: 27. února, 14:00

Kde: Náměstí Míru, Mělník

Za kolik: Zdarma

Mělnický masopust vypukne již v neděli. Sraz účastníků je ve 14 hodin u kašny na náměstí Míru. Kromě zábavného průvodu plného tance a zpěvu, ke kterému jsou zváni i zájemci z řad veřejnosti s vlastními maskami, budou připraveny také masopustní trhy u Dobrého Kance, tradiční česká zabijačka, vystoupení Řeznické kapely, dílničky pro děti a stánky nejen s masopustním občerstvením. Chybět nebudou ani tradiční koblížky. Akci pořádá Folklorní soubor Jarošovci, Rodinné centrum Kašpárek Mělník a Regionální muzeum Mělník.

Víkend v kině myslí na všechny

Kdy: 25. až 27. února

Kde: Kino Vltava, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: 130/140 korun



Kralupské kino Vltava o víkendu nabídne pohádku, romantiku, drama i animované dobrodružství. V pátek budou na programu české filmy. Nejdříve pohádka Tajemství staré bambitky 2 (17:00) a pak drama Zpráva o záchraně mrtvého (20:00). V sobotu si diváci mohou zopakovat Tajemství staré bambitky 2 (14:30) a pak je pro ně připraven road movie Pes (17:00) s Channingem Tatumem v jedné z hlavních rolí. Program bude zakončen českou komedií V létě ti řeknu, jak se mám (20:00). V neděli se pak diváci mohou těšit na animovaného Haftaňana a tři mušteriéry (14:30), komedii Super-blb (17:00) a opět Zprávu o záchraně mrtvého (20:00).

Není princezna jako princezna

Kdy: 27. února, 15:00

Kde: Masarykův kulturním dům, Mělník

Za kolik: 80 korun

Výstava České loutkové divadlo třikrát jinak v Masarykově kulturním domě podává stručný a reprezentativní pohled na bohatou tradici i rozmanitou současnost českého loutkového divadla, které je ojedinělým fenoménem české kultury a dodnes okouzluje diváky na celém světě. Ve třech oddílech věnovaných historickému vývoji, poválečné proměně a loutkářským technikám se návštěvníci seznámí s různými kapitolami loutkářské historie. Po zahájení výstavy zahraje v hudebním sále Studio Damúza loutkovou pohádku pro děti na motivy klasické pohádky K. J. Erbena s názvem Dlouhý, Široký a Bystrozraký.

NYMBURSKO

Dětští diváci si užijí dobrodružství s Haftaňanem a mušteriéry

Kdy: 26. února, 17:00

Kde: Zámecký biograf, Poděbrady

Za kolik: 130 korun

Zámecký biograf se v sobotu zaměří na malé diváky, kterým nabídne animovanou adaptaci známého příběhu o mušketýrech z pera Alexandra Dumase Haftaňan a tři mušteriéři. V něm se ve zvířecím světě snaží mladý šermíř stát členem legendární skupiny ochránců koruny. Haftaňan je mladý šermíř, který sní o tom, že se přidá k legendárním mušteriérům. Po prokázání svých schopností a získání jejich důvěry musí on a mušteriéři bránit krále před tajným spiknutím zlého kardinála Richelieua, který se chce chopit moci.

Zabijačkové hody lákají na oblíbené dobroty

Kdy: 26. únor, 9:30

Kde: Kongresový sál, Lázeňská kolonáda

Za kolik: Zdarma



Milovníci zabijačkových pochoutek se mohou těšit na Zabijačkové hody, které se uskuteční v sobotu na terase před Kongresovým sálem Lázeňská kolonáda. Pochutnat si bude možné na zabijačkovém gulášku, jitrnicích, jelítkách, ovaru, tlačence, černé polévce nebo škvarkové pomazánce.Vše zapijí čepovaným pivem. Ani o sladké nebude nouze, v nabídce budou domácí koláče a buchty. Jedinečnou atmosféru zabijačky doplní harmonikář.

Jennifer Lopez se vdá na pódiu

Kdy: 25. února, 19:00

Kde: Zámecký biograf, Poděbrady

Za kolik: 140 korun

Zámecký biograf v pátek diváky naladí na romantickou vlnu s komedií Vem si mě. Slavná zpěvačka Kat Valdez se chystá na svatbu s kolegou Bastianem. Obřad má proběhnout ve velkém stylu, před zraky tisíců diváků v koncertní hale a dalších milionů online a u televize. Krátce předtím, než ji rampa vyveze na pódium „k oltáři“, ale Kat zjistí, že ji milovaný Bastian tak trochu zahnul. Ponížená zpěvačka v tu chvíli udělá naprosto nečekaný a šokující krok. Rozhodne se provdat za chlapíka, který v davu pod pódiem svírá ceduli s nápisem „Vem si mě“. Tím je rozvedený učitel matematiky Charlie, který ceduli jen drží své kolegyni. Nakonec si však zpěvačku vezme a oba se shodnou, že to manželství mezi dvěma lidmi z naprosto odlišných světů přece jen zkusí.

Výstava představuje Hrabalův život skrze fotografie

Kdy: Do 28. února, 9:00

Kde: Nymburské kulturní centrum



K dvacátému pátému výročí úmrtí Bohumila Hrabala Nymburské kulturní centrum připravilo výstavu fotografií z archivu Jana Řehounka. Ucelený soubor mnohdy neznámých fotografií přináší průřez životem velkého českého spisovatele bytostně spjatého s Nymburkem životem i dílem. Výstava nabízí jak příležitostné momentky, fotografie z rodinného alba i oficiální snímky a dokumenty.

Zámek otevírá brány i v zimě

Kdy: Od 29. ledna

Kde: Zámek Veltrusy

Za kolik: 120/150 korun

Státní zámek Veltrusy nabízí od soboty víkendové prohlídky Laboratoria a okruhu Aristokracie: Začátek konce. V Laboratoriu návštěvníci získávají příležitost nahlédnout pod pokličku běžného provozu zámku, seznámit se s historií jeho obnovy od povodní 2002 a vyzkoušet si práci badatele, archeologa i restaurátora. Vzdělávací okruh Aristokracie: začátek konce nabízí pohled do života a osudů posledních majitelů veltruského panství. Byli jimi Karel a Livie Chotkovi, které sem jako své dědice pozval v roce 1921 hrabě Arnošt Chotek, poslední člen veltruské linie rodu. V těchto autentických prostorech se na konkrétních příkladech hrabat Chotků návštěvníci šířeji seznámí se šlechtickým prostředím, rolí šlechty ve státní správě a jejím životním stylem.

Výstava zavede prostřednictvím obrazů do Poděbrad a Polabí

Kdy: Do 28. února

Kde: Infocentrum Poděbrady

Za kolik: -



Infocentrum Poděbrady zve v lednu a únoru na první výstavu roku 2022. Ta v místní malé galerii představí obrazy paní PhDr. Jany Hrabětové historičky, etnografky a vedoucí skanzenu v Přerově nad Labem na motivy středního Polabí a to zejména Poděbrad. Předlohou olejomaleb jsou diapozitivy staré přes padesát let uložené ve fotoarchivu Polabského muzea.

PŘÍBRAMSKO

Přijďte se pobavit na komedii Pes

Kdy: 26. února, 20:00

Kde: Kino, Příbram

Za kolik: 120 korun

Možnost od srdce se zasmát přinese příbramské kino v sobotu 26. února komedií Pes. Mariňák Briggs ve výslužbě dostane úkol, který se ukáže být možná tím nejsložitějším v celé jeho kariéře. Má dopravit psí fenku jménem Lulu, na pohřeb jejího bývalého pána. Vyrážejí společně na cestu autem podél pobřeží Tichého oceánu, aby se do jednoho týdne dostali na místo určení. Namachrovaný lehkovážný frajer a svéhlavá psí dáma jsou ale poměrně neslučitelní, pes Lulu je k tomu často o krok napřed. Umí zdemolovat auto i zničit nadějné rande, a také umí utéct. Jednotné vstupné je 120 korun.

Toulavá kapela zahraje průvodu masek v Bezděkově pod Třemšínem

Kdy: 27. února, 11:00

Kde: Hasičská zbrojnice, Bezděkov pod Třemšínem

Za kolik: -



V Bezděkově pod Třemšínem se v neděli 27. února uskuteční masopustní průvod. Zahájení proběhne v jedenáct hodin u hasičské zbrojnice, sraz masek je o hodinu dříve tamtéž. Během průvodu bude k tanci, poslechu a dobré náladě vyhrávat Toulavá kapela. Všichni jsou srdečně zváni, masky jsou vítány. Toulavá kapela účinkuje na koncertech, tanečních zábavách, plesech, svatbách, dožínkách, společenských setkáních pro seniory, různých oslavách apod. svým originálním způsobem produkce. Repertoár tvoří lidové písničky ale také moderní melodie.

Vydejte se s režisérem po stopách Muže zbaveného tíže

Kdy: 26. února, 20:00

Kde: Kino, Sedlčany

Za kolik: 100 korun

Dokumentární český film režiséra Josefa Císařovského budou mít možnost diváci zhlédnout v sedlčanském kině v sobotu 26. února od dvaceti hodin. Dílo malíře, grafika a ilustrátora Kamila Lhotáka představuje jedno z největších dobrodružství moderního umění 20. století. Režisér se v dokumentu Muž zbavený tíže vydává po jeho stopách. Hledá dosud neznámé skutečnosti a snaží se je propojit do nových souvislostí. Hledá Lhotákovu tajemnou Ohradu snů a také zkoumá jeho touhu zbavit se zemské tíže. Jednotné vstupné je 100 korun.

RAKOVNICKO

Nové Strašecí se chystá na masopust, řada maškar opět vyrazí do ulic

Kdy: 26. února, 14:00

Kde: Komenského náměstí, Nové Strašecí

Za kolik: Zdarma

Na území Nového Strašecí se v sobotu 26. února opět uskuteční masopust. „Milí Strašečáci, podobně jako v minulých letech, sei letos navzdory koronaviru chystá v našem městě masopustní rej,“ uvedli organizátoři s tím, že se bude začínat ve 14 hodin na Komenského náměstí. Samotný průvod vyrazí do ulic o půl hodiny později. „Pojďte a přidejte se k nám, ať je vám pět anebo sto let, ať vážíte pět nebo sto kil, ať měříte 70 a nebo 170 centimetrů. Přijďte se pobavit a podpořit tradici, neváhejte si udělat legraci sami ze sebe, nezříkejte se hromadných masek,“ dodali pořadatelé. V průvodu bude hrát živá muzika. Na závěr akce pak budou ty nejlepší maškary oceněny v Novostrašeckém kulturním centru.

Tradiční fašank se koná v Křivoklátu

Kdy: 26. února, 14:00

Kde: Amalínský rybník, Křivoklát

Za kolik: -



Masopustní průvod bude o víkendu k vidění také v Křivoklátu. „Od Amalínského rybníka bude masopustní průvod procházet obcí a šířit veselí, které bude zakončeno na zahradě sokolovny v Křivoklátě, kde bude oceněna nejhezčí maska a nejoriginálnější respirátor,“ uvedli pořadatelé. Na křivoklátský masopust budou vypraveny autobusy, které svezou nejen masky z okolních obcí. Ve 12.55 bude možné nastoupit na Branově (Nad Ohradou), ve 13.40 v Městečku, ve 13.00 v Karlově Vsi (U Cvočkaře), ve 13.45 h v Křivoklátě – Budy (parkoviště pod hradem) a ve 13.10 v Roztokách – U mostu.

Veřejnost se díky kurzu naučí vyrábět staročeské perníčky

Kdy: 26. února, 8:30

Kde: Základní škola Jesenice

Za kolik: 200 korun

Střední škola a Základní škola Jesenice pořádá odborný kurz pro širokou veřejnost. Ten se uskuteční v sobotu 26. února, přičemž se bude týkat staročeských perníčků. Akce se koná v době od 8.30 do 13.30 hodin v cukrářské provozovně v Nezvalově ulici. Zájemci o kurz se musí přihlásit na telefonním čísle 313 599 224 nebo 313 599 225. Každý z účastníků musí mít vlastní přezuvky a respirátor.

V Čisté pořádají masopust místní hasiči

Kdy: 26. února, 14:00

Kde: hasičská zbrojnice, Čistá

Za kolik: -



Občané Čisté a hosté z okolí oslaví v sobotu 26. února masopust. Na akci, kterou pořádají místní hasiči, se představí Cirkus Sarasány. Ve 14 hodin si budou moci lidé užít jeho vystoupení v čele s principálem, jeho madam a celým zvěřincem. „Proto bychom vás chtěli všechny vyzvat, připravte si masky, povozy, zvířectvo a přijďte před hasičskou zbrojnici nebo se přidejte po cestě do průvodu,“ vzkázali organizátoři. V průvodu zahraje všem do kroku místní skupina Šlapeton. Po dvou letech navíc do obce zavítají kamarádi z Čisté u Litomyšle a Čisté u Horek.