Zažijte westernovou atmosféru na ranči

KDY: 19. června, 10:00

KDE: Vlkaneč

ZA KOLIK: -

Ranč Dalu Kozohlody pořádá v sobotu 19. června od 10 hodin ve spolupráci s NBHA Czech Republic již XVII. Sportovní den s koňmi. Těšit se můžete na jezdecké závody ve westernových rychlostních disciplínách, nebude chybět ani doprovodný program. K vidění budou jak hobby jezdci, tak profesionálové z celé republiky. Pro nejmenší návštěvníky budou připraveny skákací atrakce a mohou se svézt na koni. Návštěvníci se také mohou svézt kočárem taženým koňmi. Během akce bude otevřena restaurace a zajištěno další občerstvení.

Pivovar bude v sobotu patřit seznámení s divadlem

KDY: 19. června, 17:00

KDE: Kutná Hora, Pivovar Sedlec

ZA KOLIK: 100 Kč



Showcase X10 je v sobotu 19. června exkluzivně zasazen do areálu kutnohorského pivovaru Sedlec. Vychází ze čtyř nejnovějších inscenací Divadla X10. Diváci tak budou mít možnost se netradiční formou seznámit s tvorbou divadla i samotnými prostory. Čekají je představení Otcovrah, Mezní stav, Jeskyně slov a Druzí lidé. Začátek je v sedmnáct hodin. Základní vstupné je 100 korun.

Vychutnejte si Gastrofestival v Kutné Hoře

KDY: 19. června, 11:00

KDE: Okolí chrámu sv. Barbory, Kutná Hora

ZA KOLIK: Zdarma

Gastro festival je jednou z nejvýznamnějších gastronomických slavností v regionu. Je to oslava dobrého jídla i nápojů – plodů naší země. Letošní ročník bude gastronomicky zaměřen na Biopotraviny a kulinářské výrobky z nich. Festival proběhne stejně jako v předchozích letech na úžasném místě s jedinečnou atmosférou, v okolí chrámu sv. Barbory a přilehlých prostorách podél Jezuitské koleje. Navštívíte Gastrofestival? Těšit se můžete na vybrané speciality mezinárodní kuchyně, zajímavá menu i sladkosti, místní pivo i víno od několika vinařů. Objevíte poctivé lokální potraviny a další výrobky od místních producentů. Během dne budou probíhat tematické ukázky výroby, přípravy pokrmů a přednášky, rozezní se hudba a děti budou moci vyrábět v tvořivé dílně.

Přijďte na Slunovratové bubnování u menhirů

KDY: 19. června, 13:00

KDE: Kutnohorské menhiry

ZA KOLIK: Zdarma



Stejně jako během uplynulých sedm let, i letos bude Slunovratové bubnování u kutnohorských menhirů, a to 19. června odpoledne. Doufejme, že nám do toho už nevleze žádné vládní opatření a budeme závislí jen na počasí. Jako obvykle se bude začínat cca na 13h, program bude volný, bez vstupného. I letos se můžete těšit na průběžný celodenní workshop s dechovými nástroji, jako jsou koncovky, fujary, indiánské flétny, které si zde samozřejmě můžete také zakoupit. Naučíte se jak hrát na tyto velmi intuitivní nástroje, které jsou určeny i pro ty, kteří neznají noty, a nikdy na žádný nástroj nehráli. O tom vás rád přesvědčí, a už nyní se na vás těší muzikant a výrobce těchto bezových nástrojů Radek Musil www.fujary.cz a můžete ochutnat, poslechnout si něco a nakoupit víno od kutnohorského vinaře Jirky Kociána.

Historkovné aneb užijte si prohlídky města s průvodcem

KDY: 18. června, 10:00/13:00/ 16:00

KDE: Kutná Hora

ZA KOLIK: 150 Kč/os. akce 4 + 1 zdarma (vstupenku pořídíte v pokladně Vlašského dvora)

Připravili jsme si pro Vás procházku historickým centrem města Kutná Hora s naším průvodcem. Pojďte s námi objevovat zákoutí a dozvědět se něco z historie středověkého města a zároveň třeba i nějakou pikantní historku. Délka prohlídky v závislosti na velikosti skupiny, cca 1h - 1,5h.

Navštivte oživené zámecké prohlídky

KDY: 20. června, 10:00/12:00/14:00

KDE: Zámek Kačina

ZA KOLIK: 150/100 Kč



Píše se rok 1826. Jsou tomu tedy dvě léta, kdy se nezletilý Jindřich Chotek, stal nečekaně dědicem rodových statků. V obtížných situacích stála svému synovci po boku hraběnka Terezie Chotková, nadační dáma věhlasného Savojského ústavu šlechtičen ve Vídni. Dobrá Tereza měla prý vášnivější charakter a ve všech dramatických situacích života byla údajně vždy příliš exaltovaná. Takto se o své přítelkyni zmiňuje ve svých deníkových zápiscích malířka a spisovatelka Ludovika hraběnka Thürheim. Lulu a její sestra Konstantina Razumovská, žena knížete Ondřeje Razumovského, někdejšího ruského diplomata a vyslance ve Vídni, dobře znaly nejen vrtochy, ale také tajemství neprovdané Terezie. Byly totiž přítelkyně.