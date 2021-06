Zámecké prohlídky na Kačině doplní ukázka empírových tanců

KDY: 26. června, 11:00

KDE: Svatý Mikuláš

ZA KOLIK:

Netradiční prohlídky interiérů kačinského zámku na vás čekají 26. června. Nahlédnete do třinácti empírových komnat, v nichž se seznámíte s dějinami rodu Chotků a jejich panství Nové Dvory, vyprávět si budeme také o staviteli zámku Janu Rudolfu Chotkovi, jeho rodině a majitelích zámku, o jejich životě a zvycích. V tanečním sále uvidíte ukázky empírových tanců Pražského elegantního seskupení pod vedením Hany Tillmanové.

Spolek Katovna pořádá rybářské závody v lovu ušlechtilých ryb

KDY: 26. června, 13:30

KDE: Opatovice I.

ZA KOLIK:



Rybářský spolek Katovna pořádá v sobotu 26. června od čtrnácté do osmnácté hodiny rybářské závody v lovu ušlechtilých ryb. Od 13.30 hodin proběhne prezentace účastníků, startovné je 200 korun. Zájemci si zasoutěží o hodnotné ceny. Klání se uskuteční u rybníka Katovna v Opatovicích I. Občerstvení je zajištěno. Kdo získá nejvíce bodů a kdo si odnese cenu za největší úlovek? Přijďte zkusit své štěstí nebo jen tak fandit svému favoritovi.

V Modrém kříži promítnou komedii Matky

KDY: 25. a 26. června, 19:00

KDE: Kutná Hora, kino

ZA KOLIK: 130 Kč

Českou komedii Matky uvede kutnohorské kino v pátek 25. a v sobotu 26. června od devatenácté hodiny. Mohl by to být film o ženách v nejlepších letech, které jsou elegantní, sebevědomé, chytré, užívají si, a probírají spolu chlapy, vztahy a sex. Čtyři celoživotní kamarádky z chystané komedie takové jsou, ale k tomu všemu se starají o děti, nebo je právě porodily, případně jsou těhotné. Vstupné je 130 korun.

Objevte Aljašku – zemi polární záře a medvědů grizzly

KDY: 27. června od 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč



Aljaška je divočina, země dobrodruhů a zlatokopů. Pokud vás láká vydat se do země neomezeného prostoru, ledovců a bystřin plné lososů, musíte s nána Aljašku. Přes den zde můžete narazit na losy, medvědy baribaly i grizzly, a v noci pozorovat polární zář. Jak se to s túrováním na Aljašce? Kde zaručeně uvidíte grizzly? Jaké období je nejlepší pro návštěvu, tak aby vás nesnědli komáři a ještě jste viděli polární zář? Kde leží město duchů a proč se tam rozhodně vydat, i když musíte napříč největším národním parkem USA? Pozor Anchorage není hlavním městem, hlavní město Aljašky není po zemi dostupné, je možné do něj pouze přiletět anebo připlout. To vše a mnohem více se dozvíte z online přednášky o Aljašce – pravé divočině.

Zabavte děti s Národním muzeem

KDY: Kdykoliv

KDE: NM.cz

ZA KOLIK: Zdarma

Jestli se zrovna nemůžete vydat do Národního muzea, nevadí. Podívej se do něj s dětmi online z počítače Čekají na vás, a hlavně vaše děti prohlídky výstav, tvoření, soutěže a Honzíkem s Fany! Pro děti je připravené Malované muzeum, Muzeohraní, Učení se s muzeem nebo Nakouknutí do muzea.