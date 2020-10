Na jevišti Dusíkova divadla v Čáslavi se budou v neděli 11. října od 15 hodin odvíjet v představení Pověsti české aneb pohádky pod Řípem příběhy praotce Čecha, kněžny Libuše a silného Bivoje, ale i drama Ctirada a Šárky. Situaci jednotlivých scének vtipně dokreslují písničky Zdeňka Bartáka, které si děti zpívají spolu s herci. Loutkové představení je koncipováno tak, aby se při něm bavili i poučili i ti nejmenší diváci. Přestože název zní „Pověsti české“, jsou to vlastně pohádky z naší minulosti. Dětem je zprostředkují veselé postavy Jiráska a Jiráskové v podání obou protagonistů. Vstupné je 100 korun. Lístky lze zakoupit i online na webových stránkách divadla.

Další víkendové pozvánky

Výstava přibližuje naše nehmotní dědictví

Jen do 29. října potrvá výstava České tradice pod ochranou, kterou zahájila Nadace Kutná Hora – památka Unesco. Koná se v Dačického domě a cílem pořadatelů je přiblížit expozicí naše nehmotné dědictví. Ke zhlédnutí jsou originální loutky z počátku 20.století, videoukázky výroby modrotisku a krásné fotografie všech tradic. Výstava se koná pod záštitou České komise pro Unesco a je součástí oslav výročí vstupu Kutné Hory na seznam Unesco, od kterého uplynulo letos 25 let.

Stříbrná stezka povede historií hutnictví a hornictví

Podzim je ideální čas na procházku či projížďku na kole. Třeba Stříbrnou naučnou stezkou po stopách dolování v Kutné Hoře. Ta je pod záštitou Klubu českých turistů v terénu vyznačena zeleno-bílým čtvercem. Pro svou rozsáhlost je rozdělena do dvou okruhů – severního a jižního, které jsou v mapě vyznačeny touto linkou . Na této stezce se seznámíte s historií hutnictví a hornictví na Kutnohorsku, a pokud vám bude přát počasí, na jižním okruhu se můžete vykoupat ve Velkém rybníku. Severní okruh začíná i končí u restaurace Na Pašince na Kaňku v Kutné Hoře, má 12 zastavení a je dlouhý 14 kilometrů. Při jeho absolvování lze projít všemi významnými pásmy.

Sběhněte do kina Pro balík prachů

Snímku Pro balík prachů bude patřit v čáslavském kině víkend 10. a 11. října od 20 hodin. Hlavní hrdina Tom je nechvalně proslulý zloděj, ale city, které chová ke své nové lásce Annie ho přimějí napravit staré hříchy a nechat za sebou život zločince. Především nechce svůj vztah s Annie postavit na lžích. Rozhodne se vzdát FBI a odevzdat státu peníze, které ukradl, výměnou za dohodu a čistý trestní rejstřík. Když zavolá do kanceláře FBI, aby se přiznal, agenti Baker a Meyers to považují jen za žert. Posílají na schůzku namísto sebe své podřízené, agenty Nivense a Halla. A hra na kočku a myš může začít.