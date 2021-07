MIG 9 Babočka to v pátek rozbalí v Kutné Hoře

KDY: 16. července, 19:00

KDE: Park U Tří pávů, Kutná Hora

ZA KOLIK: -

Koncert kutnohorské kapely s repertoárem složeným z nejrůznějších žánrových vrstev – folk, pop, rock. Přijďte to v pátek rozbalit do parku s pořádnou muzikou. Více informací na www.u3pavu.cz.

Noční prohlídky na Kačině předvedou Mnoho povyku pro divadlo

KDY: 16. července, 19:30

KDE: Zámek Kačina

ZA KOLIK: 150/100/50 Kč



Sedmero zábavných zastavení v zámeckých prostorách, kde mladý hrabě Chotek nacvičuje s personálem i vlastní rodinou krátkou komédii inspirovanou Paridovým soudem, kterou všichni nakonec sehrají před zraky diváků v zámeckém divadle. Pojďte tedy nahlédnout do kouzelných empírových kulis a dozvědět se, kolik milostných avantýr se podařilo najít v knihovně na hromovládného Dia, kdo z kuchyně se stane jednookým Kyklopem a co je vlastně opravdovým pokladem zámku Kačina.Sedmdesát minut na cestě historií i komediální fikcí v podání herců z Kraje Kouřimského.Prohlídky probíhají v prázdninové pátky od 25. června do 3. září 2021Rezervace nejsou možné. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.

Ponořte se do večerní záhady ve Vlašském dvoře

KDY: 17. července, 19:00

KDE: Vlašský dvůr

ZA KOLIK: 140/120 Kč

Večerní prohlídky nově zpřístupněného sklepení pod Vlašským dvorem. Vydejte se s námi za Záhadou ztraceného stříbra. Po cestě tajuplnými prostory potkáte havíře Matěje a další postavy, které vás provedou příběhem s dobrodružstvím, na jehož konci možná ztracené stříbro naleznete. Nebude to ale zadarmo a velkou roli budou hrát v příběhu pražské groše.Prohlídky probíhají každou sobotu od 3. 7. do 28. 8. (kromě 31. 7. a 7. 8.) Začátek prohlídky: 19:00 a 20:30, doba trvání cca 1 hodinu.

Užijte si prohlídku se zámeckým duchem

KDY: 17. července, 10:45

KDE: Zámek Kačina

ZA KOLIK: 150/100 Kč



Dámy a pánové! Nechte se vy i vaše dítka vtáhnout do historie průvodcem nadmíru povolaným – chotkovským duchem Rudym, který nejenže sleduje osudy Kačiny a jejích obyvatel bezmála dvě století, ale také miluje divadlo a dobrou zábavu. Prohlídky probíhají: 26. 6., 17. 7., 31. 7., 14. 8. a 4. 9. 2021 vždy v 10:45, 13:45, 14:45. Cena prohlídky: dospělí 150Kč, děti 6 - 18 let 100Kč, děti do 6 let zdarma