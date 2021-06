Vydejte se za pohádkou na Kačinu

KDY: 13. června, 10:00

KDE: Svatý Mikuláš

ZA KOLIK: 150/100/50 Kč

Nová pohádka Divadélka Kůzle s detektivní zápletkou bude na programu zámku Kačina v neděli 13. června od desáté hodiny. Na letní pobyt na zámku Kačina přijel se svou matkou, hraběnkou Chotkovou, mladý hrabě Jindřich Chotek. A hned se dějí změny. Z důvodu potřeby dovzdělání dospívajícího mladého pána je z pana nadlesního rázem učitel. Zodpovědný, avšak nezkušený. Jeho metody si vzaly za vzor takzvanou „dvorní distanční výuku“. Mladému hraběti jde ze všeho hlava kolem, zejména pak v okamžiku, kdy se na zámku objeví lesní víla Randalína. Vstupné je 150 korun, snížené 100 nebo 50.

Navštivte výstavu Fotografie ze života

KDY: Do 30. července, 9:00 - 17:00

KDE: Zruč nad Sázavou

ZA KOLIK: 30/20 Kč



Až do 30. července můžete v zámecké galerii ve Zruči nad Sázavou navštívit výstavu fotografií Františka Stráníka Fotografie ze života s výkladem. Otevřeno bude každý den od 9 do 17 hodin. Vstupenky v ceně 30 korun, pro děti a seniory 20, zakoupíte v infocentru. Akci připravil Odbor kultury školství a sportu Zruč nad Sázavou.

Soutěžte v deseti disciplínách

KDY: Do 13. července, 10:00 – 19:00

KDE: Kutná Hora

ZA KOLIK: Zdarma

Pestré disciplíny pro všechny od 6 do 100 let, profesionální vybavení, kulturní program, soutěž mezi městy a mnoho dalšího čeká na zájemce o pohyb na čerstvém vzduchu v Breüerových sadech v Kutné Hoře i tento víkend. Postupně se v parku vystřídá10 disciplín. Vyzkoušíte si sílu svých rukou, rychlost na 20 metrů, přesnost kopu na branku, střelbu a zátěž moderního pětibojaře. Otestujete rychlost svého baseballového nadhozu. Změříte síly na veslařském a cyklo trenažéru. Můžete si také zasoutěžit na ninja dráze. Ve všední dny budou sportovní disciplíny připraveny od 13 do 19 hodin, o víkendu od desáté do devatenácté hodiny.

Navštivte Víkend otevřených zahrad

KDY: 12. a 13. června

KDE: Celá Česká republika

ZA KOLIK: Zdarma



Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend) vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a probíhá vždy během červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým ohlasem a stal se postupně tradičním po celé Evropě. V České republice se v roce 2010 pod záštitou Národního památkového ústavu poprvé otevřely 3 zahrady a jejich počet postupně vzrůstal. Do projektu se zapjují i běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplňkovým programem koncipovaným pro tuto ojedinělou akci. Organizátoři by rádi v tento víkend prezentovali veřejnosti význam vegetace a posílili její postavení ve společnosti. Obvyklá forma je komentovaná prohlídka o historii, současném stavu i budoucích záměrech v zahradě či parku, doplněná dalším programem. Chtějí také zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech. prezentovat obor veřejnosti. Představit jednotlivé objekty s jejich příběhy a tajemstvím a přinést lidem zážitek z poznání. V akci jsou vítány všechny zahrady a parky v České republice, které mohou nabídnout něco zajímavého např. historický význam, ekologický přístup, nevšední design, dendrologickou sbírkou či zajímavým příběhem. Do akce se mohou zapojit i jiné zajímavé a významné plochy zeleně – ovocné sady, náměstí, historické hřbitovy, kláštery, arboreta či botanické zahrady. Víkend otevřených zahrad je určen jak pro veřejné, tak i soukromé zahrady a parky. Seznam všech otevřených zahrad naleznete na https://www.vikendotevrenychzahrad.cz.

Vydejte se pěšky z Paříže do Santiaga de Compostela

KDY: 13. června, 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč

Matouš Dvořák a Nico Moro jsou studenti z Třebíče, kteří se před dvěma lety vydali na svou životní pouť. Na Svatojakubskou cestu do Santiaga de Compostela každým rokem proudí tisíce poutníků z celého světa, avšak trasa Třebíčanů byla zcela netradiční. Začínala totiž v Paříži a byla dlouhá bezmála 1600 km. Před samotným putováním nedokázali cestovatelé odhadnout, co vše bude dvouměsíční cesta obnášet, a naprosto podcenili své síly a přípravy. O vtipné historky, prekérní situace či dokonce život ohrožující okamžiky pak nebyla nouze. Své dojmy se rozhodli sepsat do knihy, kterou pojali formou deníku. Kniha Pěšky z Paříze do Santiaga vyšla 22. dubna a čtenáři se při její četbě rozhodně pobaví. "Je to takové putování Pata a Mata v novodobé podobě. Rozhodně jsme nevěděli, do čeho jdeme a pak jsme se nestačili divit," uvedl Matouš Dvořák, jeden z autorů. "Zažili jsme vlnu obrovských veder, neustále bojovali s nedostatkem pitné vody a dvakrát nás dokonce po lese honila divoká prasata," dodal.