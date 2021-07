Oslavte s farností svátek sv. Jakuba

KDY: 24. - 25. července, 19:00, 17:00

KDE: Kutná Hora

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Letos o víkendu se už po dvanácté otevře kostel svatého Jakuba a prostranství před kostelem k oslavě patrona farnosti sv. Jakuba v Kutné Hoře. Nabízí varhanní koncert, slavnostní mši svatou, možnost komentované prohlídky, možnost popovídat pod lípou. Pořadatelem akce je Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora.

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník

Galerie Felixe Jeneweina vystavuje pět výplní domácího oltáře

KDY: Do 31. srpna, 9:00 – 17:00

KDE: Kutná Hora

ZA KOLIK: -



Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory nabízí až do 31. srpna možnost prohlédnout si výstavu Ze života Kristova. Pět výplní domácího oltáře, jehož autorem byl Jan Kastner, profesor řezbářské speciálky na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, jsou jedny z mála děl Jeneweinových, jejichž nosným médiem není papír, ale jsou to malby na křídovém podkladě na dřevěné desce. Tlumenou svou barevností připomínají nejvíce malby freskové a odpovídají tak tímto svým rázem požadavkům na realizace pro církevní architekturu, nikoliv však v době Jeneweinově. Tomu bylo stále vytýkáno, že jeho individualismus, idealismus, symbolismus a naturalismus v jednom, se tak prudce vymyká z oficiálních církevních představ o náboženské malbě, že mu prakticky vůbec až na nečetné výjimky, nebyla práce do kostelních interiérů zadávána.

Zasportujte si se Spořkou

KDY: 23. - 25. července

KDE: Kutná Hora

ZA KOLIK: -

Sportovní areál plný zábavy i adrenalinu v parku pod Vlašských dvorem nabídne od 23. do 25. července 10 zajímavých disciplín pro všechny věkové kategorie, pro sportovce i nesportovce. Vyzkoušejte svou sílu rukou, rychlost na 20 metrů, přesnost kopu na branku, střelbu a zátěž moderního pětibojaře. Otestujte rychlost svého baseballového nadhozu. Nebo si změřte síly na veslařském a cyklotrenažéru.

Veselé odpoledne s pohádkami

KDY: 24. července, 16:00

KDE: Kutná Hora

ZA KOLIK: Zdarma



Park U Tří pávů v Kutné Hoře připravil opět něco pro své malé návštěvníky. Ti se mohou v sobotu 24. července od šestnácté hodiny těšit na veselé interaktivní pásmo plné pohádek a písniček pod názvem Lodička, kde si zahrají i sami nejmenší.