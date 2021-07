Vydejte se na večerní prohlídku kostela

KDY: 2. července, 20:00

KDE: Grunta

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě pro návštěvníky během letní sezóny připravil večerní prohlídky svých prostor, a protože se na podzim tohoto roku dveře kostela na několik let uzavřou, není proč váhat. Prohlídka při svíčkách trvá zhruba 1,5 hodiny. Dobrovolný příspěvek za vstupné bude využit ve prospěch kostela. Nebude chybět ani noční hudba. Akci připravila Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora.

Užijte si představení s kočkami

KDY: 3. července, 14:00

KDE: Habrkovice, ZOO

ZA KOLIK: Vstupné 100/50 korun



Opět můžete po nucené pauze zavítat od 3. července do Ringellandu na představení koček ze ZOO Habrkovice, která probíhají každou sobotu a neděli i ve státní svátky od 14 hodin a trvají přibližně 30 minut. Základní vstupné je 100 korun, snížené (děti od 3 let) činí 50 korun. Do parku mimo představení můžete přijít za dobrovolný příspěvek na krmení pro zvířata. Pro skupiny od deseti osob je možné představení objednat i na jiný den a čas.

V Muzeu čokolády jsou připraveny noční prohlídky s ochutnávkou vzorků

KDY: 3. července – 29. srpna, 20:00

KDE: Kutná Hora

ZA KOLIK: 500 Kč

Od 3. července můžete každý týden po celé prázdniny od 20 hodin zažívat skvělou večerní prohlídku expozice s povídáním o sladké historii Kutné Hory. A to v Muzeu čokolády v Kutné Hoře. Ochutnáte 13 degustačních vzorků, dozvíte se o historii čokolády, jak se čokolády vyrábí, jak poznat kvalitní čokoládu a spoustu dalších zajímavostí. Prozradí vám, jak si vyrobit vlastní čokoládu, třeba i doma v kuchyni. Zažijete minimálně dvě hodiny mlsání a příjemného povídání. Všechno co Vám bude chutnat si můžete koupit i domů. Místa nutné předem rezervovat na: info@-chocomuseum.cz, nebo na telefonním čísle 774998113. Vstupné je 500 korun.

Čechomor vystoupí v rámci turné 33 radostí života

KDY: 02. července, 19:00

KDE: zahrady GASK Kutná Hora

ZA KOLIK: 590 Kč



Čechomor vyráží na turné s novou deskou Radosti života a zároveň oslaví 33 let skupiny na hudební scéně. Buďte u toho toho! Na nákup vstupenky lze využít i dárkovou poukázku Čechomor Kooperativa Tour – 33 radostí života. Koncert je k stání. Areál se otevírá zpravidla 1 h před začátkem koncertu. Českomoravská hudební skupina, která originálním způsobem zpracovává lidové písně na scéně působí již přes třicet let. Za tu dobu se Čechomor mnohokrát proměnil jak personálně, tak stylem hudby. Jeho charakteristickým rysem ale vždy zůstala nápaditost aranžmá, osobitá interpretace a inspirace v lidové písni.

Husiti budou na tvrzi celý víkend

KDY: Celý víkend

KDE: Trvz Malešov

ZA KOLIK: -

Těšit se můžete na ukázky řemeslné výroby, oživené prohlídky, přehlídku zbraní a zbroje z 15. století, živou středověkou hudbu a na závěr i na ozbrojený střet. V případě velké žízně je vedle tvrze otevřen Pivovar Malešov

Zhlédněte film Služebníci z pohodlí domova

KDY: 4. července, 21:00

KDE: MojeKinoLive.cz

ZA KOLIK: 110 Kč



Píše se rok 1980. Michal a Juraj jsou dva studenti bohoslovecké fakulty v totalitním Československu. Jejich učitelé ze strachu před zrušením kněžského semináře vychovávají bohoslovce do podoby vyhovující komunistické straně. Každý z mladých seminaristů se musí rozhodnout, zda podlehne pokušení a zvolí si snazší cestu kolaborace, nebo si zachová svoji víru a stane se předmětem nátlaku Státní bezpečnosti.