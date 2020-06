Zážitkovou expozici historie knihtisku naleznou návštěvníci Kutné Hory v muzeu v Barborské ulici hned vedle Hrádku. Během prohlídky je čeká představení několika starých strojů, stručný výklad historie knihtisku se spoustou zajímavých informací i možnost praktického vyzkoušení tradičního řemesla. V doprovodu průvodce si vyzkouší některé historické stroje v chodu, jak čas a podmínky dovolí.

Zdroj: Deník

Vlastnoručně si budou moci vytisknout pohlednici Kutné Hory na sto let starém tiskovém stroji Boston a odnést si ji jako originální suvenýr. Několikrát ročně mají připravené pro děti i dospělé tvořivé dílničky. Na ty je vhodné rezervovat se předem, aby pracovníci Muzea knihtisku v Kutné Hoře mohli připravit ty nejlepší podmínky.

Další víkendové pozvánky

V čáslavském kině uvidí diváci Zakleté pírko

Zakleté pírko promítne režiséra Zdeňka Trošky uvede čáslavské kino v neděli 28. června od 16.30 hodin. Hlavní hrdinka Aninka žije na statku se dvěma nafoukanými sestrami, kterým musí sloužit. Jednoho dne najde pírko, jehož pomocí si přivolá prince Vítka, zakletého do ptačí podoby. Když zlé sestry zjistí, že se Aninka schází s pohledným mladíkem, pírko jí vezmou, zničí a Vítek zmizí. Jedinou možností, jak zlomit prokletí, je, že ho Aninka najde kdesi ve světě. A tak se dívka vydává na cestu za záchranou svého milého. Jejím průvodcem se stává vodník. Vstupné je 110 korun.

Nabízí ukázky drezury i prohlídku parku

Největší skupina sibiřských tygrů v republice, sedmičlenná skupina lvů a levharti, flekatý i černý. To jsou kočky z Ringellandu, které budou mít možnost zájemci vidět v Zoo Habrkovice v sobotu 27. a v neděli 28. června od 14. hodiny. Servali, dikobrazi, lamy, kozičky a jiná drobná zvířátka pro potěšení dětí i dospělých jsou k vidění v klidu přírody za městem. Park je otevřen do konce září od 9 do 18 hodin každý den. Představení se zvířaty probíhají každou sobotu a neděli i ve státní svátky od 14 hodin. Vstupné je 100 korun, snížené pro děti od tří let 50 korun. Do parku mimo představení lze vstoupit za dobrovolný příspěvek na krmení.

Vystoupí s představením Hrdý Budžes

Kutnohorské Divadlo z garáže na zámku Kačina ve Svatém Mikuláši uvede v sobotu 27. června od 19 hodin dnes již legendární hru Ireny Douskové Hrdý Budžes. Jde o kultovní parodii popisující období normalizace v Československu. Autorka chtěla zdůraznit tragikomičnost totalitní doby a hra odráží jistou podobnost s dětstvím, které zažila. Hlavní hrdinka Helenka je v osmi letech zakomplexovaným dítětem, které nezná otce, protože ještě v jejím raním dětství odjel do ciziny. Má však otčíma, který spolu s maminkou přichází o práci v divadle kvůli nesouhlasu s režimem. Vstupné je 100 korun.