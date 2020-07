Noční prohlídky na Kačině s podtitulem Mnoho povyku pro divadlo! představují v podání MaKačína sedmero zábavných zastavení v zámeckých prostorách, kde mladý hrabě Chotek nacvičuje s personálem i vlastní rodinou krátkou komédii inspirovanou Paridovým soudem. Pojďte tedy nahlédnout do kouzelných empírových kulis a dozvíte se, kolik milostných avantýr se podařilo najít v knihovně na hromovládného Dia, kdo z kuchyně se stane jednookým Kyklopem a co je vlastně opravdovým pokladem zámku Kačina? Noční prohlídky můžete navštívit kromě 25. července také 1., 8. a 15. srpna.

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Ztratí se v kukuřičném bludišti

Kukuřičáci připravili pro rodiny s dětmi bloudění. Že jaké? No přece v kukuřičném bludišti v Kutné Hoře. A to na pátek 24. července. Od 21. do 23. hodiny je určena akce všem, po této hodině budou hledat cestu ven z bludiště jen ti nejodvážnější. Účastníci ve strašidelné masce získají slevu na vstupném. Třeba se jen vybavit baterkou a dávkou nebojácnosti a může se jít na to. Kukuřičáci provedou všechny bludištěm plným hádanek s cílem uhádnout jejich tajemství, hlavním úkolem je však dostat se ven z bludiště, které je větší než fotbalové hřiště. Vstupné je 90 korun, děti a senioři to mají za 65, rodinné 260.

V čáslavském kině se vydají vzhůru za sny

Příjemný animovaný snímek pro celou rodinu Vzhůru za sny uvede čáslavské kino v sobotu 25. července od 16.30 hodiny. Co kdyby se ukázalo, že svět nočního snění má podobu nekonečných filmových studií, které připomínají Hollywoodskou továrnu na sny? A že každý z nás tam má vlastní filmový štáb a režiséra svých snů? Přesně tohle tajemství objeví dvanáctiletá Mína, když se shodou náhod do snového zákulisí dostane. Samozřejmě je ohromena a pak ji k hrůze přítomných pracovníků a pomocníků napadne to, co asi každého. Co se stane, když zkusí ovlivnit snění někoho jiného? Vstupné je 120 korun.

V Ratajích vyhlásí Modrá želva Dívčí válku

Parta divadelních nadšenců, která si říká Modrá želva, přijde v pátek 24. července do Pivovárku v Ratajích nad Sázavou, aby od 19. hodiny vystoupila s hrou Františka Ringo Čecha Dívčí válka. Komedie diváky zabaví a zároveň přinese hluboký a analyzující pohled na příčiny a podstatu Dívčí války z naprosto nového zorného úhlu a Ringova práce s charaktery postav strhne diváka svojí vroucností a upřímnou realitou. Pohled je ještě navíc umocněn vysvětlením historického přechodu od starého k novému způsobu pohřbívání. Vstupné je dobrovolné.