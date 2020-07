O Šípkové Růžence, Kouzla králů, Nejkrásnější hádanka či Nejlepší přítel. Co mají společné jmenované pohádky? V těchto a mnohých dalších můžete uvidět zámek Žleby. Jeho historie sahá do třináctého století, kdy ho vlastnil pravděpodobně rod Lichtenburgů. O necelé století později ho koupil Karel VI., císař Svaté říše římské a český král. V patnáctém století ho zčásti vypálili a zbořili husité.

Jan z Vízmburka ho v polovině 15. století přestavěl do současné gotické podoby a následně byly Žleby jednou z opor královské moci Jiřího z Poděbrad ve východních Čechách. Pak ho vlastnili Auerspergové až do dvacátého století, kdy jim byl v roce 1945 odebrán komunisty do státního vlastnictví. Veřejnosti je zámek přístupný od úterý do neděle od deváté do sedmnácté hodiny. Základné vstupné je 160 korun, mládež do 18 let a senioři to mají za 110 a rodinné vstupné je 420 korun.

Zdroj: Deník

