Santini a kostlivci

KDY: kdykoliv

KDE: Skryté příběhy, Kutná Hora

ZA KOLIK: zdarma

Geniálního architekta Santiniho drtí noční můry s kostlivci. Pomoz mu zjistit, co mu neživí chtějí. Trasa vede od Kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele přes vrch Kaňk do kostnice.

Díky venkovní hře Skryté příběhy poznáte nejen nová zajímavá místa, ale navíc můžete cestovat v čase a udělat každý rodinný výlet neobyčejným dobrodružstvím. Hra je určena především dětem od 6 do 13 let, ale pobaví i dospělé. Více informací k trasám nebo i tipy a návody naleznete na stránce Skryté příběhy.



Procházka se lvy v Čáslavi

KDY: kdykoliv

KDE: Čáslav

ZA KOLIK: zdarma



V Čáslavi naleznete na několika místech vyobrazeného lva v městském znaku, na městské vlajce nebo jako státní znak. Město si pro vás připravilo pracovní list s několika fotografiemi. Poznáte, na kterých budovách jsou tyto symboly umístěny? Udělejte si procházku po městě a prohlédněte si všechny na vlastní oči. Pracovní list v fotografiemi naleznete na stránkách Muzea Čáslav.

Podívejte se s Míšou Peškovou do Ekvádoru

KDY: v sobotu 27. března od 20:00

KDE: vstupenky zakoupíte na smsticket

ZA KOLIK: 99-177 Kč



Online cestovatelská přednáška tentokrát zavede sledující do Jižní Ameriky. O džunglích, sopkách a plážích Ekvádoru bude mluvit Míša Pešková. „Strávila jsem zde 6 týdnů. Dozvíte se o tom, jak jsem dobrovolničila v hostelu, vylezla na aktivní sopku vysokou přes 5000 metrů, pařila reggaeton v Montanitě nebo učila tancovat místní komunity v džungli, kde jsem se stala místní celebritou,“ vysvětluje Míša. Jak se vypořádala městská holka se strohým životem v džungli? Jakých 6 měsíců v době koronavirové pandemie v Ekvádoru strávila? To se dozvíte v sobotu 27. března od 20 hodin. Vstupenky za 99 korun lze zakoupit na www.smsticket.cz.

Země beze snů čeká na návštěvníky

KDY: v pátek 26. března od 14:00

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 50 Kč



Země beze snů je inscenace Theatre Academy in Rome Sofia Amendolea, volně inspirována dílem Der Gute Mensch von Sezuan od Bertolta Brechta. V rámci Setkání 2021 ji diváci mohou zhlédnout v pátek 26. března. Světem to zmítá. Korupce je všude – uvnitř lidí i mimo nich. Dreamlessland je země, kde jsou dobří ti, kteří jsou slabí, a kde se zdá nemožné žít podle slova božího. A tak na zem sestoupí dvě nejvyšší božstva „Spravedlnost“ a „Láska“, aby nalezly alespoň jednu „krásnou osobnost“: někoho, kdo je schopen být dobrým a prožít i dobrý život. Ale nebude to jednoduché. Vstupné je 50 korun.

Jak na děti opět poradí doktorka

KDY: v sobotu 27. března od 15:30

KDE: ddmpodebrady.cz

ZA KOLIK: zdarma



V setkávání s rodiči online pokračuje PhDr. Lidmila Pekařová v cyklu odborně zaměřených tematických přednášek. Potřetí se zaměří na téma Nudí se, nebo jsou přetíženi? Odbornice vychází z třicetileté praxe v klinické psychologii. Má za sebou přednáškové aktivity pro pedagogy, širokou veřejnost a řídící pracovníky různých firem a školství a absolvovala stáže v Kanadě a Americe. V přednášce se zaměří na komunikaci s kojencem, dětský pokoj ve vývoji, nudu z rodinného prostředí, příkazů a výčitek a pasivní kulturu, přetížení školáka a na svobodu dítěte. Akci připravil Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady zdarma. Rezervace předem je nutná na tomto odkazu, počet míst je omezen.

Poznejte skotskou přírodu, památky i svérázné obyvatele

KDY: v sobotu 27. března od 18:00

KDE: vstupenky zakoupíte na smsticket

ZA KOLIK: 150-210 Kč



Skotsko je země tisíců hradů, drsné vysočiny a tajemstvím opředených příběhů. Navštívit ho bude možné už tuto sobotu skrze online přednášku Adriána Drugdy. Profesionální průvodce zavede diváky do říše mírně zvlněné krajiny i majestátních štítů, skalnatých útesů, rozlehlých jezer a jejich tajemných obyvatel i pohádkových hradů s temnou historií. Seznámí je také s místními obyvateli, kteří se neberou příliš vážně, ale jejich národní hrdost a vlastenectví jsou předmětem bájných eposů. Odkaz ke sledování přijde společně se vstupenkou. Přednáška bude zážitkem pro pasivní i aktivní diváky, ať už se chtějí jen dívat nebo se také zapojit kladením otázek.

Malujte svou chůzí se Stopařem

KDY: kdykoliv

KDE: informace na Facebooku Skaut - Poděbrady

ZA KOLIK: zdarma



Poděbradští skauti se inspirovali u kolegů a posílají inspiraci na venkovní aktivitu dál: jak nakreslit obrázek vlastní chůzí. Tato zábava je možná pomocí chytrého telefonu a funkce Stopař například v aplikaci mapy.cz. Stačí vybrat si vhodné místo, třeba louku, rozmyslet si, co chcete nakreslit, zapnout aplikaci na telefonu a jít správným směrem. Displej ukazuje, co už jste svou chůzí nakreslili. Nemusíte kreslit pouze obrázky nebo slova jedním tahem, protože čáru v aplikaci je možné přerušit a po nakreslení dílčího prvku a přemístění na jiné místo zase zapnout.

Víkend plný filmů

KDY: pátek 26.-neděle 28. března od 20:30

KDE: MojeKinoLive

ZA KOLIK: 100-150 Kč



Užijte si víkend s pořádnou dávkou filmů. Začněte v pátek s přednáškou Večer s Kateřinou Šedou. Umělkyně se dlouhodobě věnuje sociálně koncipovaným akcím a happeningům, v nichž obvykle spolupracuje se skupinami osob, které se běžně nezajímají o svět výtvarného umění. Ve své přednášce na Moje kino LIVE se Kateřina Šedá zaměří především na projekty, které můžou ostatní motivovat k vlastní aktivitě a tím jim pomoci překlenout tuto složitou dobu. Na konci přednášky také zodpoví vybrané dotazy diváků, které jí mohou psát v průběhu streamu. V sobotu si budete moc pustit film Všude dobře, doma nevím, který vám přinese příběh psychoterapeutky Selmy (Golshifteh Farahani), která se vrací z Paříže do rodného Tunisu, aby si splnila sen a otevřela svou vlastní ordinaci. Mladá emancipovaná žena v novém prostředí naráží na řadu překážek – od neustálých dotazů, proč je stále svobodná, přes velmi svérázná očekávání klientů, až po bizarní předpisy komplikující schválení její terapeutické licence. Víkend zakončete příběhem Alexandra McQueena, který je moderní, leč poněkud gotickou pohádkou o obyčejném chlapci z dělnického Východního Londýna, který spoutal vlastní démony a stal se globální hvězdou módního návrhářství. Film McQueen sleduje mimořádný osud jednoho z nejvýraznějších umělců našeho tisíciletí, který v 27 letech stanul v čele Givenchy, aby následně založil svou vlastní úspěšnou módní značku.