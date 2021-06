Seznamte se s černým řemeslem provozovaným kdysi v regionu

KDY: Do 29. listopadu

KDE: Kutná Hora, České muzeum stříbra

ZA KOLIK: 70/40 Kč

Seznamte se prostřednictvím sezónní výstavy Černé řemeslo v Českém muzeu stříbra Kutná Hora s řemeslem kovářů, podkovářů a zámečníků, s jejich nástroji, pracovními postupy, tradicemi a působením v kutnohorském regionu. Akce potrvá až do 29. listopadu. Do 6. června také potrvá společná výstava výtvarných děl několika autorů – absolventů Střední umělecké školy Václava Hollara v Praze pod názvem Spolužáci z Hollarky. V pátek 18. června odkryje muzeum Zachráněné poklady barokního malířství. Tato výstava potrvá do čtrnáctého listopadu.

Ve Spolkovém domě pořádají výstavu Jitky Rudolfové

KDY: Od 3. do 27. června

KDE: Kutná Hora

Zase spolu je výstava akvarelů a olejomaleb kutnohorské výtvarnice Jitky Rudolfové a keramických sošek její dcery Moniky Pravdové. Tu budou moci návštěvníci zhlédnout od 3. do 27. června ve Spolkovém domě v Kutné Hoře. Jitka Rudolfová se ke skutečné tvorbě dostala až v pozdějším věku, přestože nesporný talent i životní zájmy ji k tomu předurčovaly vlastně od dětství. Doba a „buržoazní původ“ jí znemožnily studium na výběrové škole.

Nakupte rukodělné výrobky od domácích řemeslníků

KDY: 6. června 10:00

KDE: Kutná Hora, Palackého náměstí

ZA KOLIK: Zdarma

Jarní díl jarmarku s řemeslnými výrobky na Palackého náměstí v Kutné Hoře se bude konat v neděli 6. června od 10 do 16 hodin odpoledne. Těšit se můžete na keramické výrobky, přírodní kosmetiku, šperky, dětské oblečení, květiny a zahradní dekorace, obrazy a mnoho jiného. Hudební doprovod a občerstvení bude neodmyslitelně součástí trhu.

Zhlédněte záznam inscenace v podání dua Dubnička Lahoda

KDY: Možnost zhlédnout do konce srpna

KDE: GoOut.net

Dubnička & Lahoda za sebou zanechali pokladnici veselých písniček, komických scének a minimalistické poesie. Autoři Kabaretu se snaží navázat na bohatou, ale mizející tradici spojení vtipných písniček a scének vlastním originálním způsobem, aniž by se se zmíněnými ikonami chtěli srovnávat.

Pusťte si online projekci divadelní hry Carmen

KDY: 5. června

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 100-200 Kč

Bizetova Carmen patří k největším repertoárovým stálicím operních divadel. Libreto napsala zkušená dvojice H. Meilhac a L. Halévy podle novely Prospera Mériméa zpracovávající skutečný příběh. Bizet zemřel tři měsíce po neúspěšné premiéře Carmen a nedožil se tedy jejích pozdějších úspěchů. Carmen na své současníky působila zcela nově, neboť realisticky zpracovává příběh nešťastné lásky dona Josého k cikánce Carmen, která jej vyprovokuje k žárlivosti, když se zamiluje do toreadora Escamilla. José nepustí Carmen na corridu, při níž Escamillo úspěšně vítězí, a zabije ji. Bizetova strhující hudba je inspirována španělskými lidovými rytmy, zejména seguidillou a habanerou. Vedle známých árií a duet mohou diváky zaujmout též velkolepé sborové scény. Hudebního nastudování se v Divadle J. K. Tyla ujal dirigent Jiří Štrunc, režie ředitel Martin Otava.

Co by se stalo, kdyby prase mělo křídla?

KDY: 5. června, 18:00

KDE: GoOut.net

Nejen ke Dni dětí připravilo Divadlo v Dlouhé speciální dárek – záznam koncertní verze inscenace Kdyby prase mělo křídla, který vznikl u příležitosti 70. narozenin Petra Skoumala v roce 2008. Diváci a posluchači se mohou těšit na deset dětských hitů z per Petra Skoumala, Emanuela Frynty, Pavla Šruta a Jana Vodňanského jako Kolik je na světě, Když tygr jede do Paříže, Když jde malý bobr spát, Kdyby prase mělo křídla a další v podání autorů a herců Divadla v Dlouhé.

Vydejte se do Guatemaly a Belize

KDY: 6. června, 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč

Střední Amerika je nesmírně pestrým regionem, který má své jedinečné kouzlo. Právě zde se nacházejí dnes již dvě zcela odlišné země, které však sdílí určitou míru nebezpečí, stejně jako indiánské památky z dob, kdy této oblasti vládli Mayové. Guatemala si i v 21. století zachovává ráz tradiční země, ve které se setkáte s běžným nošení indiánské módy, praktikování rituálů s příměsí křesťanství či gastronomií, která se po staletí nezměnila. Belize je rádoby moderním státem, kterému nechybí překrásné pláže, skvělé potápěčské lokality, ale i hrubost nočního života či okrajových částí měst (To lze vnímat i ve větších městech Guatemaly, potažmo velké části amerického kontinentu). Anglicky mluvící země se vymyká toliko typické španělštině, jenž pohltila většinu Ameriky na jih od Spojených států. Přednáška Vladimíra Váchala Vám představí obě země z mnoha úhlů pohledu a na skok Vás zavede i do sousedního Hondurasu, kam se lze vydat za dalšími z řady indiánských měst své doby.