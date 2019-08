Noční běh pobaví i pomůže

KDY: 9. srpna, 20.00 – 23.00 hodin

KDE: Chrám svaté Barbory

ZA KOLIK: dobrovolné

Startovné z nočního běhu kutnohorskými uličkami bude použito na podporu Nadačního fondu Světluška. Každý má možnost přispět dle svých možností a svého uvážení. Poběží se historickým centrem města s vlastními čelovkami. Součástí závodu bude i hudební vystoupení. Před startem zahraje kutnohorský muzikant Vinc na vyhlídce kaple Božího těla, po skončení závodu bude hrát kapela Pekař. Před startem programu je nutné si vyzvednout startovací balíček. Závod předchází Dačického 12.



Dačického 12 se koná pojedenácté

KDY: 10. srpna, 10.30 hodin

KDE: Chrám svaté Barbory

ZA KOLIK: 250 – 300 korun



Dvanáctikilometrový krosový běh vede údolím Vrchlice a Bylanky. Běží se v několika kategoriích. Kromě mužů a žen jsou vypsané kategorie pro muže starší 55 let a ženy starší 45 let, pro závodníky těžší než sto kilogramů, kategorie Kutnohorák a Kutnohoračka, zúčastnit se spolu mohou i trojčlenné týmy a sourozenecké či manželské dvojice. Týmy a páry se mohou registrovat pouze online, jednotlivci mohou startovné zaplatit i na místě. Připravena je i krátká trasa pro děti.



Připomenou výročí prvního závodu cyklistů

KDY: 10. srpna, 13 hodin

KDE: Tylovo divadlo

Vzpomínková jízda elegance se koná při příležitosti 150. výročí prvního cyklistického závodu v Českých zemích po původní trase z Kutné Hory do Sedlce. Startuje se u Tylova divadla. Startuje se ve 14 hodin a zúčastnit se mohou cyklisté všech věkových kategorií na kolech i odrážedlech. Startu budou předcházet ukázky starých velocipedů a jízdy na nich. Akci v cíli hudebně dokreslí kutnohorská kapela Royal Dixieland Jazz Band.

Kačina ožije nočními prohlídkami

KDY:10. srpna, 20.00 a 22.00 hodin

KDE: Zámek Kačina

ZA KOLIK: 150 korun, snížené 100 korun



Mnoho povyku pro divadlo je název nočních prohlídek na zámku Kačina. Ty zahrnují sedm zábavných zastavení v zámeckých interiérech, v nichž nacvičuje mladý hrabě Chotek krátkou komedii. Tu nakonec spolu s dalšími členy rodiny sehraje v zámeckém divadle. Prohlídka trvá přibližně hodinu a vstupenky lze zakoupit v kutnohorských informačních centrech nebo přes web Kutnohorského léta. Na místě se doprodávají pouze zbývající vstupenky, pokud není naplněna kapacita.



Koná se 13. hudební festival v Čáslavi

KDY: 10. srpna, 13.00 – 22.00

KDE: Zahrada Diakonie Čáslav

ZA KOLIK: 120 korun, do 12 let zdarma

Třináctý Čáslavský hudební festival nabídne několik hudebních vystoupení. Zahrají Abakuk, Poetické hudební společenstvo, Cermaque, Memory Band, Arcane Legacy a Corpulent Provocateur. Vystoupí také Divadlo DNO. Připraveno bude i občerstvení v podobě různých nápojů, grilované kýty a dalších pochutin.



Zažijte noční bloudění v kukuřici

KDY: 9. srpna, 21.00 – 01.00

KDE: Kukuřičné bludiště Malín

ZA KOLIK: dospělí 85 korun, děti do 15 let 60 korun



Kdo se rád bojí, měl by se vydat na noční bloudění kukuřičným bludištěm. Nejen, že zažije napětí z toho, zda se vymotá ven, ale tajemnou náladu umocní i šustění kukuřice a další tajemné zvuky, které jsou po tmě prostě hlasitější. Nezapomeňte si baterky, kterými si posvítíte na cestu. Od 23 hodin se můžete vydat bloudit ve strašidelných kostýmech, a potom dostanete i slevu na vstupném.

Park opanují hráči Mölkky

KDY: 10. a 11. srpna

KDE: Zámecký park Zruč nad Sázavou

Mölkky Team Zruč nad Sázavou pořádá dvoudenní otevřený turnaj ve hře Mölkky. Startuje se v sobotu v 11.30 hodin. Zúčastnit se jej mohou i začínající a méně zkušení hráči. Registrovat se lze na telefonním čísle 727 804 494.



Ochotníci zahrají veselohru

KDY: 10. srpna, 20 hodin

KDE: Nádvoří Vlašského dvora

ZA KOLIK: 150 korun

Herci z Ochotnického spolku Tyl vás pobaví v historické veselohře Poslední hřích pana Mikuláše. Scénář z pera Miroslava Štrobla je inspirován filmem Otakara Vávry Cech panen kutnohorských a připomíná výraznou osobnost, kronikáře, milovníka dobrého vína a krásných žen, Mikuláše Dačického z Heslova. Hraje se bez přestávky asi 90 minut, v případě špatného počasí se inscenace ruší. Vstupenky lze zakoupit na místě i v předprodeji.