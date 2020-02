Název akce Prohlídnou si měšťanský pivovar

KDY: 15. února 14:00

KDE: Pivovar Kutná Hora

ZA KOLIK: 95/70

Návštěvníci se dozví něco z historie pivovaru, technologie vaření piva a produkce pivovaru. Podívají se na varnu, do spilky, ležáckého sklepa a na lahvárnu. Lze si koupit i dárková balení piv a upomínkové předměty. Dospělý s degustací zaplatí 95 korun, mladší 18 let bez degustace 70, děti do 10 let neplatí.

Název akce Lehčí už to nebude

KDY: 14. února 17:00

KDE: Evangelická fara Ćáslav

ZA KOLIK: zdarma



Česká křesťanská akademie připravila pro všechny zájemce přednášku nazvanou 30 let demokracie: Lehčí než dosud to asi nebude, jejímž hostem bude Ivan Gabal, český politolog a sociolog, jeden ze zakladatelů Občanského fóra v roce 1989, v letech 2013 až 2017 poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Křesťanskou a demokratickou unii. Přednáška se uskuteční v pátek 14. února od 17 hodin v Komenského síni na evangelické faře.

Název akce Připravili pohádku o podivínovi Vetrovcovi

KDY: 16. února 16:00

KDE: Tylovo divadlo Kutná Hora

ZA KOLIK: 80 korun



Teátr Pavla Šmída z Hosína připravilo Větrnou pohádku o podivínovi Vetrovcovi. Ten cestuje po světě a kam ho vítr zavane, tam o něm vypráví. Také o dětech od větrného mlýna, které se vydají do světa hledat krále větru. Představení je protkané písničkami a milým humorem. Vstupné je 80 korun.

Název akce Zatancují si ve stylu Benátské noci

KDY: 15. února 20:00

KDE: Grand hotel Čáslav

ZA KOLIK: 350/250 korun



Tradiční ples fotbalistů bude patřit stylu jednoho z nejslavnějších karnevalů na světě. Benátské masky nejsou povinné, ale vítané a nejnápaditější bude odměněna. Bude i fotokoutek. Bavit přijde kapela lady and Gentleman Kejklířská show a další doprovodný program. Vstupné je 350 korun k sezení a 250 k stání.

Název akce Karin Brůžková vystavuje své akvarely

KDY: Do 16. února 9:00 -16:00

KDE: Spolkový dům Kutná Hor

ZA KOLIK: zdarma



Na výstavě akvarelů Karin Brůžkové uvidí návštěvníci obrazy vzniklé z vody a barev. Barvy se rozpíjejí a žijí si vlastním životem. Není třeba je rušit, jen lehce navádět a ukazovat jim cestu.