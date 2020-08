Na třetím ročníku hudebního festivalu Česká1fest, který se uskuteční v zahradě kláštera řádu svaté Voršily v Kutné Hoře v pátek 31. července a v sobotu 1. srpna, vystoupí Rybičky 48, Vypsaná fixa, Wohnout, Sto zvířat, Fast Food Orchestra a další. Předprodej vstupenek v ceně 490 korun na den a 900 na oba dny je zahájen v informačním centru na Palackého náměstí, nebo je lze získat jednoduše ZDE. Akci pořádá Music club Česká 1 Kutná Hora.

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Připravili slavnost k výročí bitvy na Bílé Hoře

Dvacátý ročník historických slavností aneb 400 let od bitvy na Bílé Hoře se koná v zámeckém parku ve Zruči nad Sázavou v sobotu 1. srpna od 10 do 19 hodin. Na návštěvníky čeká program v podobě dobového jarmarku, hudby, šermu, divadla, tance. Po skončení slavnosti následuje od osmnáct hodin koncert kapely Strunovrat. Vstupné je 80 korun, děti, studenti a senioři to mají za polovinu a děti do výšky meče mají účast na akci zdarma.

Divádi uvidí Démona zatracení

Fanoušci hororů se v čáslavském kině v pátek 31. července od 20. hodiny dočkají novinky. Děj filmu Démon zatracení se točí kolem teenagera Bena, který je od rozvodu rodičů trochu divoký. Aby se zklidnil, pošlého matka na léto do malého města ke svému tátovi. Najde si brigádu, nudí se a má čas pozorovat. Všimne si proto kluka ze sousedství, který si hraje v okolí, všimne si taky, když zmizí a nikdo ho nehledá, všimne si seschlých úplně čerstvých kytek v okolí, všimne si, že máma toho kluka se chová hodně podivně. A nemůže si nevšimnout, že táta toho kluka tvrdí, že žádného syna nemá. Vstupné je 120 korun.