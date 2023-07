/FOTO, VIDEO/ „Přijměte naše vřelé pozvání na Hory Kutné, do města stříbra, chrámových věží, půvabných uliček a malebných zákoutí. Do města dvou katedrál, města vpravdě královského, které před Vašimi zraky v letních měsících ožije nejen historickými postavami, ale nabídne vám i neobvyklé pohledy na život našich předků i současníků. Města, na jehož poznání jen jeden den nestačí,“ řekl Václav Veselý, jeden ze zakladatelů Kutnohorského léta, už v roce 2009.

Z minulých ročníků celoprázdninového festivalu Kutnohorské léto. | Foto: se souhlasem Kutnohorsko.cz, o.p.s.

Celoprázdninový festival tedy letos slaví už patnácté narozeniny, výše uvedená slova jsou pořád platná a Kutnohorské léto láká každoročně nové a nové návštěvníky. Určitě je třeba zdůraznit, že ačkoliv se skládá z pravidelně se opakujících prohlídek památek a dalších zajímavostí, produkce nejsou každý rok stejné. Každá z prohlídek prochází vývojem a je tak krásná a zajímavá i pro ty, kteří ji už jednou v minulosti navštívili.

Sedlec žije Santinim

Dokazují to slova Radky Krejčí, ředitelky organizační složky farnosti: „Sedlec žije Santinim, od jehož úmrtí uplyne letos v prosinci 300 let. Toto významné jubileum se lehce promítne i do nočních prohlídek sedleckých památek. Tak jako již po čtrnáct předcházejících ročníků, i ten letošní se návštěvníci mohou těšit na průvodce v kostýmu cisterciáckého mnicha, na kvalitní Noční prohlídka sedlecké katedrály.Zdroj: se souhlasem Kutnohorsko.cz, o.p.s.varhanní koncerty, svit stovek svíček a jedinečnou atmosféru unikátních památek v Sedlci. Ale právě letos budou sedlecké produkce okořeněné špetkou novinek a samozřejmě Santinim. Pondělní noční prohlídka katedrály, která byla vůbec první Santiniho realizací, bude plná perliček ze života geniálního architekta a také názornou ukázkou jeho nezapomenutelného rukopisu. Úterní noční prohlídka kostnice je sama o sobě vždy velikým zážitkem, letos ještě umocněna o možnost pokochat se pohledem na nově sestavenou kosterní pyramidu, která prošla kompletní renovací a bude dokončena teprve na konci června. Páteční prohlídka kostnice a katedrály je pomyslnou třešničkou na dortu prohlídek sedleckých památek, za jeden večer projdou návštěvníci s kostýmovaným průvodcem obě památky a uvědomí si, jak slavný ten sedlecký klášter ve středověku musel být.“

Noční katedrála svaté Barbory

Každoročně patří mezi nejnavštěvovanější akce Noční prohlídky chrámu svaté Barbory. Na ty nás srdečně zve Kristýna Drahotová, vedoucí provozu památek: „Katedrála samotná i každý detail v ní má svůj příběh a symboliku. Těšíme se na to, že vám odkryjeme chrám v jiném světle, než jej můžete vidět během běžné otevírací doby. Prohlídka chrámu bude protkána varhanní hudbou, a co víc, podíváte se přímo na kůr k varhanám. Atmosféra večerní prohlídky dává celému prostoru úplně nový rozměr a náladu. Věřím, že si z prohlídky odnesete inspiraci do dalších dní.“

Historie ožívá i při návštěvě Vlašského dvora. Andrea Kapounková, ředitelka Průvodcovské služby, slibuje: „S Průvodcovskou službou se během Kutnohorského léta opravdu nudit nebudete. Díky loňskému velkému zájmu opět uvádíme večerní scénické představení Příběh mince. Pomocí světel, hudby, tance a ohně zažijete příběh, který má přímou spojitost s Kutnou Horou a s místem, kde se odehrává, tedy s jedinečnou mincovnou českých králů. Ty ostatní soboty, pokud zrovna nebudou na nádvoří hrát ochotníci, strávíme společně hrou. Prohlídka královské mincovny je inspirovaná hrou O poklad Anežky České - bude se hrát, odpovídat na otázky, získávat pražské groše a nebojte, nikdo neodejde s prázdnou. No a co bychom byli za Průvodcovskou službu, kdybychom si pro vás nepřipravili nějakou tu procházku městem. Tak se připravte na čtvrteční hru Spolek panen kutnohorských, kterou jsme ve spolupráci s Divadlem Kůzle a mladými herci z pražské konzervatoře nachystali právě pro vás. Trasa představení je krásná. Provede vás audienční síní Vlašského dvora i přilehlým parkem.“

Vlašský dvůr v Kutné Hoře:

Pokud mluvíme o Vlašském dvoře, nesmíme zapomenout na prohlídku v režii Muzea B, která zve Za pověstmi a legendami Kutné Hory. Večer plný legendárních příběhů, skutečných i tajemných pověstí poutavě přiblíží vznik a historii královského města. A na setmělé nádvoří Vlašského dvora se podíváme i díky divadelním představením kutnohorských ochotníků. Martin Betuštiak, předseda spolku, vás zve: „Ochotnický spolek Tyl oslaví 180. výročí od svého založení představením Kytice. Nestárnoucí klasiku Erbenových balad v jedinečném hudebně-dramatickém podání celého díla uvedeme po čtyři večery. Po loňském úspěchu neopomineme ani dětského diváka, připravujeme akci s názvem Pohádkový podvečer ve Vlašském dvoře. Uvidíte pohádku O Kouzelném pírku ptáka Loskutáka a v průběhu večera můžete také navštívit Muzeum kutnohorských pověstí a strašidel.“

Muzejní čtvrtky a víno z kutnohorských vinic

Další prohlídka, která bývá dlouho dopředu vyprodána, vás zavede do kutnohorského podzemí na Hrádku. V perkytlích a s helmami a svítilnami projdete místa, kde kutnohorští havíři ve středověku dolovali stříbro. Letošní novinkou Českého muzea stříbra jsou Muzejní čtvrtky - komentované prohlídky výstav, workshopy, koncerty i jiné zajímavosti v Hrádku nebo Kamenném domě.

Od nejstarších zemědělců po motorky. České muzeum stříbra chystá řadu lákadel

Že se v Kutné Hoře snoubí historie a skvělou gastronomií, dokazují prohlídky kláštera sv. Voršily, který není běžně přístupný veřejnosti. Nově si můžete prohlédnout zrestaurovanou fresku v kopuli nad hlavním schodištěm ve 2. patře kláštera sv. Voršily. Navíc právě při této netradiční prohlídce ochutnáte víno z kutnohorských vinic a dozvíte se, jak úzce je víno spojeno s proslulou dobou těžby stříbra na Kutnohorsku.

Poprask na Kačině

A protože Kutnohorské léto slibuje program i v okolí, Šárka Kopecká, produkční zámku Kačina, Vás zve právě tam: „Těšíme se na dětské návštěvníky a během prázdninových dnů jsme jim připravili bohatý program. Zámek i park budou plné příběhů, divadel, muzikálů i nočních a oživených prohlídek. Každé prázdninové pondělí a čtvrtek je pro děti připravena nová pohádka. Páteční večery oživí noční prohlídky Poprask na Kačině. V sobotu Vás po zámecké trase vás doprovodí duch Rudy, nedělní prohlídku oživí soubor Salome. Program je opravdu pestrý, letos zasahuje až do září a my věříme, že si z bohaté nabídky vyberete. Sledujte náš kalendář akcí, kde naleznete další zajímavé akce letošního léta.“

Sedlecká kostniceZdroj: se souhlasem Kutnohorsko.cz, o.p.s.Program Kutnohorského léta je nabitý a kapacita jednotlivých produkcí omezena. Neváhejte navštívit webové stránky www.kutnohorskeleto.cz, kde se dozvíte podrobnosti k programu a zakoupíte své vstupenky v předprodeji. Ten stejně jako v minulých letech probíhá také osobně ve všech informačních centrech v Kutné Hoře v Kollárově ulici a v Sedlci.