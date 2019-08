KDY: duben - říjen

KDE: Jakub

ZA KOLIK: 30 korun, snížené 15 korun

Interiéry kostela si lze prohlédnout od 10 do 12.30 hodin a po polední pauze od 13 do 17 hodin. Od června do září každý den, v dubnu, květnu a říjnu pouze o víkendech a svátcích. V jiné dny lze kostel navštívit pouze po telefonické dohodě na čísle 737 338 158.

A co zajímavého může návštěvníkům nabídnout? Jedná se o románskou stavbu ze 12. století, která nemá v Čechách obdoby. Kromě toho, že se jedná o jeden z nejstarších kostelů, jeho jižní strana je bohatě zdobena plastikami, které vytváří nejrozsáhlejší soubor románských plastiku nás.

Do konce roku 2019 zde bude možné vidět práci tesařů, kteří za použití starých technik pracují na výrobě nové zvonové stolice.