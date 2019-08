KDY: duben - říjen

KDE: Bohdaneč

ZA KOLIK: 40 korun, snížené 25 korun

Rozhledne je postavená z kulatého dřeva a ocelových spojů, tyčí se do výšky více než padesáti metrů. Je nejvyšší rozhlednou na Kutnohorsku. Slavnostně byla otevřena 14. května 2011.

Rozhledna je otevřena pouze za příznivého počasí. Pondělí je zavírací den.

Otevírací doba je následující - v dubnu je otevřeno o víkendech a svátcích od 12 do 17 hodin. V květnu sem lze zamířit i ve všední dny, a to od 13 do 18 hodin, o víkendech a svátcích od 12 do 19 hodin.

Od června až do konce letních prázdnin sem lze zavítat denně od 10 do 20 hodin. V září je otevřeno ve všední dny od 15 do 19 hodin, o víkendech od 10 do 19 hodin.

V říjnu sem můžete zavítat o víkendech a svátcích od 12 do 16 hodin.

Pod rozhlednou je bufet s občerstvením, poslední vstup nahoru je umožněn 30 minut před koncem otevírací doby.