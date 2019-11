Veřejné bruslení pořádaji na Zimním stadionu Čáslav.

Veřejné bruslení na kutnohorském zimním stadionu 27. prosince 2017. | Foto: Deník / Kovandová Diana

KDY: sobota 16 - 18 hodin, neděle 9.30 - 11.30 hodin

KDE:

ZA KOLIK: děti do 15 let 20 Kč, nad 15 let 40 Kč