Benefici doprovodí výstava o varhanech

Kutná Hora - Výstava nazvaná Varhany v Kutné Hoře doprovodí benefiční akci Katedrály na pomoc katedrále, do níž se v Kutné Hoře zapojil chrám svaté Barbory a katedrála Nanebevzetí Panny Marie, aby pomohly se sbírkou peněz na stavbu varhan v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Výstava bude zahájena v kapli Božího těla a potrvá do 4. prosince. Do konce října je otevřeno denně od 9 do 18 hodin. Od listopadu se kaple otevírá na vyžádání v otevírací době infocentra u svaté Barbory.