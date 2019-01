Přemýšlíte, jak aktivně strávit volný čas spolu se svými dětmi? Vyrazte například na společné bruslení. Veřejné bruslení nabízí zimní stadion v Kutné Hoře.

Ledová plocha je pro veřejnost otevřena v neděli 13. ledna od 14.30 do 16.30 hodin. Vstupné činí pro děti do 15 let 25 korun, pro dospělé 35 korun, pro nebruslící doprovod 20 korun.

Na kutnohorském zimním stadionu si lze v té době také nechat nabrousit brusle za 50 korun.