Jedinečnou událostí pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek, kteří mají chuť se pobavit, skvěle si pochutnat a případně se i přiučit vaření s čokoládou, je Čokoládový festival 2019. Ten se uskuteční v kulturním domě Lorec od 12. do 14. dubna. Vstupné je následující: základní 60Kč, studenti, senioři, děti 40Kč, děti do 6 let zdarma.

12.4. 2019 14:00 – 18:00, 13.4. 2019 10:00 – 18:00, 14.4. 2019 10:00 – 17:00.