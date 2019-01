Festival Creepy Teepee se v Kutné Hoře chystá příští týden, a to od pátku 6. července do neděle 8. července. Rytmy alternativní hudby spojené s vizuálním uměním rozhýbou posluchače v areálu Vitamíny v Seifertových sadech. Vystoupí například uskupení Iceage, Omni nebo Still.