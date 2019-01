Děti na cvičení stráví čas s vrstevníky

Uhlířské Janovice - Chcete zabavit své ratolesti a něco nového je naučit? Přijďte na úvodní hodinu do tělocvičny druhého stupně základní školy vyzkoušet cvičení určené pro děti od 2 do 6 let vyzkoušet. Úvodní lekci si opravdu jen vyzkoušíte, zda vám a vašemu dítěti vyhovuje. Pokud ano, absolvujete během kurzu, který se koná každé úterý od 16 do 17 hodin, osmnáct lekcí, během nichž nebudou děti pouze cvičit, ale také soutěžit, zpívat a učit se básničky a navíc stráví čas s podobně starými kamarády.