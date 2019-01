Milovníci Harryho Pottera by měli zpozornět. Sbor dobrovolných hasičů s obcí Vrdy a neveřejnou organizací Štístko totiž v sobotu pořádají dětský den na téma Magické setkání v Bradavicích. Ve 13 hodin bude do Vrdů přistavěn Bradavický Express, který odveze účastníky do školy čar a kouzel. A je na co se těšit, nad hřištěm budou přelétat čarodějnice, rozkvete bonbonovník nebo se poběží čarodějnický běh za plyšáky.