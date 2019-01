Děti stráví druhý srpnový týdens kamarády a divadlem

Děti ve věku od 8 do 12 let mají možnost strávit část prázdnin s divadelním workshopem, který pořádá knihovna ve Vrdech. Vedení kurzu se ujme herečka a lektorka hereckých kurzů Vendula Ježková-Kasalická. Kurz od 6. do 10. srpna je pojatý jako příměstský tábor, děti sem přijdou v 8 hodin a zabaví se do 15 hodin. Děti si budou hrát, číst a nacvičovat divadelní představení. Přihlášky je možné podávat do 27. července. Cena kurzu je 1300 korun a je v ní zahrnut také oběd.

