Divadlo Za oponou odehraje potřetí Zlomatku

Potřetí a možná naposledy představí herci Divadla Za oponou hru s názvem Zlomatka. Představení je připraveno na pátek 2. listopadu od 19 hodin.

Hru s podtitulem Kam až může zajít mateřská láska? diváci uvidí na malé scéně Tylova divadla. Jde o tragikomedii o předsudcích, kdy je matka otřesena synovým přiznáním k homosexualitě.

Kontroverzní a provokativní inscenace útočí na city a emoce. Příběh zahraný až mrazivě přesvědčivě nenechává diváky bez odezvy. Ani po představení nemáte pocit, že všechno skončilo a vy můžete jít bez starostí domů…

Na scéně se odehraje coming out syna. Jeho matka podnikne neuvěřitelnou terapii, na jejímž konci má být uzdravení syna z homosexuality pod heslem: "Čemu nerozumím, to neexistuje, a pakliže to existuje, je to nesprávné."

V režii Václava Veselého vznikla inscenace, která odhaluje kontroverzní téma gayů, jak na něj nejsme zvyklí. Když se heterosexuál potká s homosexuálem, často bývá jeho první otázka: co na to vaši? Nikdo si snad ani nepřipouští, že reakce rodičů by mohla být tak negativní, jako je tomu právě ve Zlomatce.