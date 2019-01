Do historie se můžete podívat díky Potomkům Zlatého třmene, kteří dnes v obci Semtěš, jíž dominuje gotická tvrz, pořádají Historický den. Atmosféru vytvoří dobová hudba, rytířské turnaje, palné zbraně husitů a z třicetileté války či lukostřelecký turnaj. Děti si užijí středověkou bitvu, do níž budou naverbovány na místě, jízdu na koních nebo řadu středověkých her.