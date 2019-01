Dům dětí a mládeže v Čáslavi pořádá zájezd pro zájemce z řad veřejnosti na Jarní hrnčířské a řemeslné trhy do Berouna. Termín zájezdu je stanoven na sobotu 5. května. Pojede se vlakem, odjezd je v 6.30 z čáslavského nádraží. Příjezd zpět do Čáslavi by měl podle jízdního řádu být v 15.05.