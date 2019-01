Film přiblíží Freddie Mercuryho a kapelu Queen

Americký film Bohemian Rhapsody, který mapuje život jedné z nejzářnějších pěveckých hvězd, uvede čáslavské kino Miloše Formana ve čtvrtek 24. ledna od 20 hodin. Vstupné: 120 korun.

Snímek popisuje hudební dráhu i nekontrolovatelnou životní spirálu zpěváka Freddie Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985.

Film mapuje raketový vzestup nekonvenční kapely prostřednictvím jejich revolučního zvuku a ikonických písní, jako jsou We Will Rock You, We Are the Champions nebo právě Bohemian Rhapsody.