Sbor dobrovolných hasičů ze Zbyslavi pořádá v sobotu 3. srpna zájezd do zábavního parku Mirakulum. Přidat se můžou i nehasiči. Doprava je pro všechny zdarma, děti nebudou platit ani za vstupné. Zájemci mají možnost se přihlásit do 28. července, a to SMS zprávou na telefonní číslo 736 765 936.