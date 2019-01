Jak se chodilo za války do školy?

Kutná Hora – Nejen mladší nebo starší děti školou povinné by měly zavítat na výstavu do Spolkového domu, která přibližuje školství v době 2. světové války. Jak vypadala výuka za války a jaké byly osudy kantorů či studentů? Nejen na tyto otázky dostanou odpověď všichni, kterým není lhostejná naše historie. Výstava je zajímavá tím, že se na její přípravě podíleli studenti 15 škol v celé České republice, mimo jiné i dnes už absolventi kutnohorské průmyslové školy. Výstavu je možné zhlédnout do 7. června, otevřeno je každý den od 10 do 17 hodin.