Kateřina Barabášová vystavuje v Kutné Hoře

Nová výstava je instalována v Galerii Felixe Jeneweina. K vidění tam jsou obrazy české malířky Kateřiny Barabášové. Její dílo není Kutnohořanům zcela neznámé. Kateřina Barabášová se totiž v uplynulém roce zúčastnila výtvarného Sympozia Jenewein.

Její obrazy působí jako divoké sny, které jsou plné démonických postav. Malba této mladé autorky je velmi expresivní a dynamická, náměty vychází z reálných situací a osobních zkušeností či setkání s lidmi a jejich příběhů.

Výstava je otevřena každý den od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin. První sobotu v měsíci je do galerie navíc vstup zdarma.