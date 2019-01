Koná se ukázková hodina výtvarného kurzu

Výtvarný kurz Základy výtvarného myšlení uspořádá výtvarnice Jana Havránková v úterý 22. ledna od 15.30 hodin na Základní škole náměstí v Čáslavi. Kurz je zaměřený na spontánní výtvarný projev a je určený pro děti od čtyř do šesti let. Kdo si není jistý, zda by byl tento kurz pro jeho ratolest vhodný, může zajít na ukázkovou hodinu, která je zdarma.

Na této hodině si děti zkusí vytvořit zamrzlý rybník, spolu s vyučující si povypráví o barvách a na závěr prozkoumají obraz známého malíře. Komu se hodina zalíbí, bude mít možnost se přihlásit na kurz startující 5. února.