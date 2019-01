Kozlovna Bílá růže v Čáslavi zaujme nejednoho pivaře. Čepují tu pivo totiž přímo z tanku. Kromě toho je moderně a originálně zařízená. Hlavním propojujícím prvkem interiéru jsou kozlova kopýtka obtisknutá na všem možném.

Každý všední den si tu lidé pochutnávají na poledních menu, která jsou sestavena ze čtyř hlavních jídel a polévky. Jejich cena se pohybuje kolem stokoruny.

S prázdným žaludkem ovšem neodejdete ani v jinou denní dobu. Na jídelním lístku najdete několik salátů, grilované kuřecí, vepřové i ryby. Cena hlavního jídla začíná kousek nad stokorunou, většina se jich pohybuje kolem dvou set. Ochutnáte tu taky burger a vyberou si i vegetariáni.

Restaurace nabízí také speciální menu pro speciální příležitosti – například na svatého Martina, na Valentýna nebo na Silvestra. Svá místa si můžete zarezervovat na telefonním čísle 327 313 412.

Otevřeno je každý den: pondělí až čtvrtek od 10 do 23 hodin, pátek od 10 do 01 hodin, sobota od 11 do 01 hodin, neděle od 11 do 22 hodin.