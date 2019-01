Chcete-li zjistit, jak se vaří kutnohorské pivo, zajděte si v sobotu na prohlídku pivovaru. Podíváte se do varny, do spilky, ležáckého sklepa a na lahvárnu. Každý, komu je více jak osmnáct let, dostane také ochutnávku. Minimální počet zájemců je pět, maximální se do prohlídky vejde dvacet tři lidí. Na exkurzi se můžete objednat přes formulář na webových stránkách www.pivokutnahora.cz/prohlidky.