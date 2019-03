Muzeum zemědělské techniky v Čáslavi je jednou z poboček Národního zemědělského muzea. V muzeu lze navštívit stálou expozici Dřinu strojům? Dřinu strojům!

Ta návštěvníky seznamuje s vývojem zemědělské techniky na pozadí významných událostí v Čechách i ve světě. Kromě technologického vývoje strojů se expozice zaměřuje také na dějiny podnikání.

Navštívit jej lze od začátku dubna do konce října. V dubnu a v říjnu je otevřenou pouze o sobotách, nedělích a svátcích. V květnu, červnu, červenci, srpnu a září je otevřeno od úterý do neděle. Otevírací doba je jednotná od 9 do 17 hodin.

Na prohlídku se lze vydat nejpozději půl hodiny před zavíračkou, ale vzhledem k rozloze muzea se doporučuje dorazit nejpozději v 16 hodin.

V areálu muzea se tradičně pořádají nejrůznější akce. Mezi ty největší patří Pradědečkův traktor nebo Den bezpečnosti.