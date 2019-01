Na zámku Kačina zavoní při adventu purpura

Advent slavnostně přivítají na zámku Kačina. Stane se tak v neděli 2. prosince mezi 10. a 16. hodinou. Zámek každou celou hodinu ožije veselým divadelním vystoupením. Návštěvníci se podívají, jak služebnictvo připravuje zámecké vánoce, ze zámecké kuchyně se bude linout vůně cukroví a purpury.

Příchozí si připomenou zapomenuté vánoční tradice a děti si vytvoří dekorace v adventních dílničkách. Vystaveny budou i betlémy a předměty, které mají spojitost se zimním obdobím. Zámeckým divadlem zazní také hudba v podání kytarového virtuosa Štěpána Raka.

Vstupné: dospělí 100 korun; děti, studenti, senioři 50 korun; rodinné vstupné (2 dospělí + 2-3 děti do 15 let) 250 korun; ZTP, ZTP/P a děti do 3 let zdarma.