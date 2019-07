Na zámku se hledá Rudolf

Oživené zámecké prohlídky zámku nazvané Kde je Rudolf? pobaví děti i dospělé. Do hlavní role frašky, již čeká premiéra, byl obsazen dědic panství Karel Rudolf. Jenže ten není k nalezení. Jak to celé dopadne? Stihne Rudolf představení? Na to se přijďte se podívat v 10, 11 nebo 13 hodin. Během hodinové prohlídky se představí soubory historických tanců Salome a Tempus Fugit.

Prohlídky probíhají každou třetí a čtvrtou sobotu o prázdninách 20. a 27. července a 17. a 24. srpna 2019.